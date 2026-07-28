Ein Gespräch mit dem KI-Forscher Connor Leahy zeigt, wie eng das Zeitfenster geworden ist – und wie wenig die Silicon-Valley-Chefetagen daran zu ändern gedenken

Von Nico Stino

Es gibt Interviews, die beunruhigen, weil sie Neues enthüllen. Und es gibt solche, die beunruhigen, weil sie etwas Altbekanntes plötzlich in scharfem Licht zeigen. Das Gespräch mit Connor Leahy, dem deutschen KI-Forscher und heutigen Chef der Organisation Control AI, gehört in die zweite Kategorie. Wer regelmässig Warnungen aus der Szene der KI-Sicherheitsforschung verfolgt, kennt die Versatzstücke: Superintelligenz, Kontrollverlust, ungelöste Interpretierbarkeit. Neu ist der Ton – nüchtern, resigniert, ohne die üblichen Fluchtwege in Optimismus.

Ein Geschäftsmodell, das mit Entlassungen rechnet

Leahys zentrale These lässt sich nüchtern zusammenfassen: Die Bewertungen der grossen KI-Konzerne ergeben nur dann Sinn, wenn man annimmt, dass menschliche Arbeitskraft weitgehend ersetzt wird – nicht ergänzt, sondern ersetzt. Bei seinen Gesprächen mit Firmenchefs habe stets eine einzige Frage im Zentrum gestanden: Wie viele Mitarbeitende lassen sich durch den Kauf eines KI-Produkts einsparen. Diese Rechnung, so Leahy, sei kein Nebenprodukt der Technologie, sondern deren Geschäftsplan.

Das ist eine unbequeme Beobachtung für alle, die auf das Argument der «kreativen Zerstörung» setzen – die Idee, wonach neue Technologien zwar Jobs vernichten, aber ebenso neue schaffen. Leahys Gegenfrage ist unangenehm einfach: Welche neuen Stellen habe die industrielle Revolution für Schimpansen geschaffen? Sein Punkt: Solange Automatisierung nur Teile menschlicher Fähigkeiten ersetzte, blieb der Rest – vor allem Intelligenz – wertvoller. Eine Technologie, die genau diesen Rest ersetzt, hinterlässt keine Nische mehr.

Niemand versteht, was im Inneren passiert

Bemerkenswert ist Leahys Vergleich der KI-Entwicklung mit dem Brückenbau. Eine Brücke lässt sich berechnen, bevor sie gebaut wird; ihre Belastungsgrenzen sind bekannt. Bei neuronalen Netzen ist das Gegenteil der Fall: Man trainiert ein System und findet erst hinterher heraus, wozu es fähig ist – oft durch Zufall. Selbst die Konzerne, die diese Systeme bauen, wissen laut Leahy nur einen Bruchteil dessen, was in ihnen vorgeht; er zitiert eine Schätzung des Anthropic-Chefs, wonach man vielleicht drei Prozent der internen Vorgänge verstehe.

Diese Wissenslücke ist der Kern von Leahys Sorge. Nicht Böswilligkeit treibt das Risiko, sondern schlicht Gleichgültigkeit gegenüber menschlichen Interessen – so, wie ein Bauunternehmen einen Ameisenhaufen nicht aus Hass plättet, sondern weil ein Parkplatz gebraucht wird.

Die Psychologie der Abhängigkeit

Überraschend offen spricht Leahy über ein Phänomen, das er selbst unterschätzt habe: eine Art KI-Psychose, die längst nicht nur instabile Personen betreffe, sondern auch hochqualifizierte Wissenschaftler. Er beschreibt Bekannte, die ihre Persönlichkeit graduell an einen Chatbot angleichen, sowie – nüchterner formuliert – eine wachsende Abhängigkeit von KI-gestützten Programmierwerkzeugen, die er mit Glücksspielsucht vergleicht. Seine Forderung: Chatbots und KI-Companion-Dienste gehörten reguliert wie Alkohol oder Casinos, insbesondere mit Blick auf Minderjährige.

Das enge Zeitfenster

Der eigentliche Alarm des Gesprächs betrifft die Zeitachse. Leahy hält es für plausibel, dass die Menschheit den «Point of no Return» erreicht, sobald KI-Systeme beginnen, sich selbst – ohne menschliches Zutun – weiterzuentwickeln. Er selbst rechnet mit dieser Schwelle innerhalb der kommenden 18 Monate. Selbst ein vollständiger Entwicklungsstopp heute böte, seiner Einschätzung nach, nur eine Wahrscheinlichkeit von 80 bis 90 Prozent, dieses Szenario noch abzuwenden.

Politisch fordert er zweierlei: ein nationales Verbot der Entwicklung von Superintelligenz, vergleichbar mit dem Bann auf Kernwaffenversuche, sowie internationale Kontrollmechanismen nach dem Prinzip «Vertrauen, aber überprüfen». Bei kleineren, unterhalb der Superintelligenz-Schwelle liegenden Systemen zeigt er sich deutlich entspannter – dort sieht er Nutzen, der die Risiken überwiegen kann.

Der Zoo, die Religion und der Nihilismus

Auffällig unaufgeregt beschreibt Leahy die ideologischen Strömungen hinter den grossen Laboren: Transhumanisten, die eine Ablösung oder Verschmelzung des Menschen mit KI als Fortschritt begrüssen, und Nihilisten, denen das Ergebnis schlicht gleichgültig ist, solange die Rendite stimmt. Beide Lager, so Leahy, prägten die Debatte weit stärker, als Aussenstehende ahnen – eine steile These, aber eine, die zumindest erklärt, warum öffentliche Warnungen von Führungskräften mit deren eigenem Handeln so selten übereinstimmen.

Einordnung

Man muss Leahys Zahlen – 80, 90 Prozent Risiko binnen anderthalb Jahren – nicht teilen, um seine strukturelle Beobachtung ernst zu nehmen: Die Investitionssummen, die derzeit in KI fliessen, ergeben ökonomisch nur Sinn, wenn Arbeit im grossen Stil ersetzt wird. Diese Wette ist bereits getroffen, unabhängig davon, ob Superintelligenz in zwei oder in zwanzig Jahren kommt. Was in der Schweiz und anderswo fehlt, ist nicht ein weiterer Alarmruf, sondern eine politische Antwort auf die Frage, wer die Kontrolle über diese Wette behält, wenn sie aufgeht.