Ein Mann verliert vor Bundesgericht einen Streit um 638.70 Franken CSS-Prämien. Nichts Aussergewöhnliches – solche Fälle gibt es zu Dutzenden. Bemerkenswert ist nur, wie darüber berichtet wird.

«KI-Beschwerde scheitert vor Bundesgericht», titelt Bluewin. Der Ton des ganzen Artikels: Die künstliche Intelligenz habe versagt, die Maschine sei «unintelligent», das Werkzeug habe den Mann im Stich gelassen. Ein Zitat aus dem Text bringt es auf den Punkt – KI sei wie ein Hochleistungswerkzeug auf einer Baustelle, das in ungeübten Händen zum Einsturz führe.

Der eigentliche Befund steht im Text – und wird trotzdem nicht zum Titel

Das Interessante: Die Antwort auf die eigentliche Frage steht im Artikel selbst, nur eben nicht in der Überschrift. Eine befragte Anwältin erklärt sinngemäss, dass Werkzeuge wie ChatGPT die juristische Recherche zwar beschleunigen können – vorausgesetzt, der Nutzer wisse dank Ausbildung und Erfahrung überhaupt, wonach er suchen müsse. Genau dieses Fachwissen fehle Laien oft.

Ein zweiter befragter Jurist bestätigt das: Entscheidend sei nicht, ob KI eingesetzt werde, sondern wer sie wie einsetze und auf welchem juristischen Verständnis diese Nutzung beruhe.

Übersetzt heisst das: Nicht die KI hat versagt. Der Prompt hat versagt. Der Mann hat ein System, das nur so gut ist wie die Anweisung, die man ihm gibt, mit einer unpräzisen, fachlich hohlen Eingabe gefüttert – ohne Sachverhaltsdarstellung, ohne konkrete Rechtsverletzung, ohne Substanz. Das Bundesgericht wirft der Eingabe selbst «austauschbare Vorbringen ohne Substanz» vor. Das ist kein Maschinenproblem. Das ist ein Anwendungsproblem.

Warum diese Unterscheidung nicht nebensächlich ist

Man könnte einwenden: Haarspalterei. Ist doch am Ende egal, ob «die KI» oder «der Prompt» schuld ist – der Mann hat trotzdem verloren. Aber die Unterscheidung ist alles andere als nebensächlich.

Wer einen komplexen technischen Sachverhalt auf «Maschine versagt» verkürzt, erzählt eine bequeme Geschichte. Eine Geschichte, die niemandem wehtut, niemanden zur Verantwortung zieht und keine Kompetenz voraussetzt – weder beim Leser noch beim Nutzer der Technologie. Die unbequeme Geschichte wäre: Wer ein mächtiges Werkzeug ohne Grundverständnis einsetzt, trägt die Verantwortung für das Resultat selbst. Das ist eine Botschaft, die Eigenverantwortung verlangt statt Technikschelte zu bedienen.

Genau diese Verkürzung – Ursache und Wirkung vertauschen, damit die Geschichte reibungsloser konsumierbar wird – ist das Muster, das man in der Berichterstattung über KI derzeit immer wieder findet. Nicht die Frage «Wie wurde das Werkzeug benutzt?», sondern «Das Werkzeug hat enttäuscht». Es ist die bequemere Schlagzeile. Nur eben nicht die zutreffendere.

Die Quellen widersprechen der eigenen Überschrift

Bemerkenswert ist zudem, dass der Artikel sich selbst widerspricht. Im Titel: die KI ist schuld. Im Fliesstext, aus dem Mund von zwei Juristen: die Qualität der Eingabe und das fehlende Fachwissen des Nutzers sind entscheidend. Diese Spannung wird nicht aufgelöst, nicht einmal benannt. Sie steht einfach da – als hätte niemand beim Redigieren die eigene Überschrift gegen die eigenen Zitate gehalten.

Das ist keine böswillige «Staatspropaganda» im klassischen Sinn eines gelenkten Narrativs. Es ist etwas Subtileres, aber nicht weniger folgenreiches: eine redaktionelle Reflexbewegung, die komplexe Technikfragen routinemässig auf die einfachste, angstbesetzte Erzählung reduziert – «KI versagt» – statt auf die präzisere, aber anspruchsvollere: «Werkzeuge sind nur so gut wie ihre Anwendung.»

Einordnung

Der Fall vor Bundesgericht ist im Kern banal: unbezahlte Prämien, eine schlecht begründete Beschwerde, ein Nichteintretensentscheid. Spannend wird er erst durch die Art, wie er erzählt wird. Wer die Qualität des Prompts – also die Kompetenz der Anwendung – als eigentlichen Kern der Geschichte verschweigt und stattdessen «die Maschine» ins Zentrum rückt, verschiebt die Verantwortung dorthin, wo sie am leichtesten zu tragen ist: auf die Technologie selbst.

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Nico Stino