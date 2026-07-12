Von Nico Stino

Künstliche Intelligenz soll neutral sein, ein Werkzeug ohne Weltanschauung. Eine neue Untersuchung des «Economist» zeigt: Das stimmt nicht. Die grossen Sprachmodelle haben Werte — und diese Werte weichen von jenen der meisten Menschen auf diesem Planeten deutlich ab.

Der Test

Das Magazin liess 25 führende KI-Modelle den «World Values Survey» durchlaufen, jene Befragung, die seit 1981 die moralischen Überzeugungen von rund hundert Ländern kartiert. Die Antworten der Modelle zu Themen von politischen Petitionen bis zu Gott zeigen Werte, die sich von jenen der meisten Menschen unterscheiden — die Modelle sind dabei oft extremer als der Durchschnittsbefragte in jedem einzelnen untersuchten Land. Substack

Auf der klassischen «Kulturkarte» der Umfrage, die Gesellschaften zwischen traditionell-religiös und säkular sowie zwischen Überlebensorientierung und Selbstverwirklichung einordnet, fallen die KI-Modelle überwiegend in jenen Quadranten, der sonst von reichen Ländern besetzt wird. Substack Ein Investment-Blog, der die Studie eigenständig einordnete, spricht pointiert von «godless hippies» — gottlosen Hippies auf der Werte-Landkarte: Die meisten Modelle sitzen in der säkularen, selbstverwirklichungsorientierten Hälfte der Karte, was angesichts der Trainingsdaten wenig überrascht. tomtunguz

Kein einheitlicher Block

Wer nun denkt, alle Modelle würden einfach das kalifornische Weltbild ihrer Erbauer spiegeln, irrt. Zwei Modelle unterschiedlicher Herkunft — ein amerikanisches und ein chinesisches — liegen sich überraschend nahe, während zwei Modelle desselben chinesischen Anbieters an entgegengesetzten Enden der Achse Tradition/Säkularität landen. tomtunguz Herkunftslabor ist also ein schwächerer Indikator als die konkreten Trainings- und Ausrichtungsentscheidungen dahinter.

Eine Erklärung: Common Crawl, die grosse Textbasis vieler Modelle, besteht zu 46 Prozent aus englischsprachigem Material, sodass die Grundstimme eines Modells jener eines gebildeten amerikanischen Internetnutzers ähnelt. tomtunguz Anthropic wiederum richtet sein Modell Claude explizit an Prinzipien der UNO-Menschenrechtserklärung aus — einem liberalen Dokument per Konstruktion. Ein einzelnes Modell, Grok, steht dagegen relativ isoliert da und vertritt eine eher traditionelle, unabhängige Position. tomtunguz

Warum das keine akademische Fussnote ist

Man könnte einwenden: Wen kümmert es, was ein Chatbot über Homosexualität oder Gottesglauben «denkt»? Die Antwort liegt in der Reichweite. Wie eine KI Nachrichten filtert und interpretiert, kann — millionenfach wiederholt — die öffentliche Meinung verschieben und im Extremfall sogar Wahlen beeinflussen. Substack Und die Frage reicht weiter als Chatverläufe: Das Weltbild eines Modells kann auch mitentscheiden, wie es beim Einsatz autonomer Waffensysteme urteilt — eine Frage auf Leben und Tod. Substack

Hinzu kommt ein Transparenzproblem. Chinesische Modelle haben zwar ausgeprägte Verzerrungen — man versuche nur, sie zum Tiananmen-Massaker zu befragen —, doch ihre inneren Funktionsweisen sind oft öffentlich zugänglich, sodass aufmerksame Nutzer nachvollziehen können, wie ein Modell zu seinen Schlüssen kommt. Die meisten westlichen Modelle sind dagegen weniger offen, ihre Eigenheiten schwerer zu erkennen. Substack Nutzer müssen letztlich einer Handvoll Grosskonzernen vertrauen, dass diese ihren Modellen die «richtigen» Werte einprogrammieren.

Relevanz für Schweizer Unternehmen und Anwender

Für die Schweiz und für Asien, wo Swissvox und Techvox beide Leserschaft haben, ist das mehr als eine akademische Debatte. Ein Kommentator formuliert es als Beschaffungsfrage: Jede Ausschreibung für ein Unternehmensmodell bewertet heute Preis, Latenz, Kontextfenster und Benchmark-Werte — die Weltanschauung eines Modells steht auf keiner Checkliste. Für Code, SQL-Abfragen oder Bildklassifikation mag das unerheblich sein. Sobald ein Modell jedoch Geschäftsentscheidungen, Marketingtexte, Prognosen zum Kundenverhalten oder den Ton im Kundendienst mitgestaltet, wird sein Werteprofil zu einem aktiven Faktor — einem, der zum Zielmarkt passen muss oder eben nicht.

Für ein Land wie die Schweiz, das sich direktdemokratisch organisiert und auf gesellschaftlichen Konsens über Vielfalt hinweg angewiesen ist, ist die Erkenntnis doppelt relevant: Wer KI-Systeme in Verwaltung, Bildung oder Medien einsetzt, importiert stillschweigend auch deren Weltbild — meist ohne dass dies irgendwo deklariert wäre.

Einordnung

Die Untersuchung des «Economist» widerlegt die bequeme Vorstellung, KI-Modelle seien wertneutrale Werkzeuge. Sie sind es nicht. Ihre «Persönlichkeit» ist das Ergebnis von Trainingsdaten, Herkunftssprache und bewussten Ausrichtungsentscheidungen einzelner Firmen — und diese Persönlichkeit weicht systematisch von der Wertelandschaft der Weltbevölkerung ab, meist in Richtung eines säkularen, individualistischen Weltbilds reicher Länder. Für Nutzer, Unternehmen und Regulatoren bedeutet das: Die Frage «welches Modell?» ist nicht nur eine Frage der Leistung, sondern zunehmend auch eine Frage der Werte.