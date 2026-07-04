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Rebi
24m

Solide Aufarbeitung mit einer Lücke: **Die digitale Dimension fehlt komplett.** Heute landen Leute nicht mehr nur wegen einer Tüte im Koffer in Haft, sondern wegen eines Screenshots, eines Whatsapp-Chats oder eines Instagram-Posts, der im Zielland als Majestätsbeleidigung, Blasphemie oder Verschwörung gilt. Rechtssysteme digitalisieren sich schneller als das Bewusstsein der Reisenden – und Smartphones sind wandelnde Beweismittelarchive.

Die Zahlen zeigen etwas Wichtiges: **Haft passiert nicht primär in exotischen Rechtsräumen, sondern nebenan.** Frankreich, Deutschland, Spanien – Länder mit funktionierendem Rechtsstaat, wo die Erwartung «wird schon gutgehen» besonders trügerisch ist. Gerade dort greifen Ermittlungsbehörden heute routinemässig auf digitale Spuren zu, oft mit Rechtshilfe die schneller funktioniert als viele denken.

Was der Artikel richtig einordnet: **Das EDA ist keine Versicherung gegen eigene Dummheit.** Konsularischer Schutz bedeutet Verfahrensbegleitung, nicht Haftentlassung auf Zuruf. Wer im Ausland gegen Gesetze verstösst, unterwirft sich diesem Rechtssystem – der Schweizer Pass ist kein Diplomatenstatus.

Ein Punkt fehlt mir: **Wie viele dieser Fälle sind echte Justizirrtümer?** Die Statistik sagt nichts darüber, ob jemand zu Unrecht sitzt oder erwischt wurde. Gerade in Drogenverfahren ist die Grauzone zwischen «dabei erwischt» und «reingelegt worden» manchmal dünn – etwa bei Koffern die jemand «nur kurz aufpassen sollte». Diese Unterscheidung wäre für Reisende relevanter als die Gesamtzahl.

**Fazit:** Wer reist, sollte nicht nur Reiseversicherung und Impfpass prüfen, sondern auch das eigene digitale Profil und die Rechtslage vor Ort. Denn heute reist nicht nur der Körper – das Smartphone reist mit. Und das vergisst nichts.

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