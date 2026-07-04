Reisen öffnet den Horizont – bis der Ernstfall eintritt. Ein Streit in der Bar, eine Autofahrt mit fataler Folge, eine Tüte mit Drogen im Koffer: Für Schweizer Reisende kann sich der Traumurlaub innerhalb von Stunden in einen Albtraum verwandeln. Was viele nicht wissen: Die Schweiz verfügt über keine flächendeckende, jährlich publizierte Statistik zur exakten Zahl aller im Ausland inhaftierten Landsleute. Was existiert, sind die Fallzahlen des konsularischen Schutzes des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) – und punktuelle Erhebungen, die ein Bild der Grössenordnung zeichnen.

Die aktuellen Zahlen: 1238 Konsularschutzfälle im Jahr 2025

Im Jahr 2025 hat der konsularische Dienst des EDA in 1238 Fällen Schweizer Reisenden im Ausland geholfen – eine Zunahme um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die EDA-Helpline registrierte insgesamt 47’594 Anfragen. Als Gründe für den Anstieg nennt das EDA mehrere Faktoren: Schweizerinnen und Schweizer unternehmen immer mehr Auslandreisen – 2025 waren es rund 12 Millionen Aufenthalte von mehr als einem Tag –, zudem zeichnet sich eine Tendenz zu Reisen in gefährlichere Länder ab, verbunden mit häufigeren psychischen Notfällen und mehr erkrankten Personen im Rentenalter.

An der Spitze der Fallkategorien standen 2025 nicht Haftfälle, sondern 305 Todesfälle, wobei diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückging, und 260 Krankheitsfälle, 67 mehr als im Vorjahr. Geografisch bleibt ein Reiseziel besonders auffällig: Thailand führt die Liste weiterhin an – 2025 eröffnete das EDA dort 159 Dossiers, gefolgt von Spanien mit 78, Frankreich mit 73 und Italien mit 63 Fällen. Dieses Muster ist nicht neu: Bereits 2024 verzeichnete die EDA-Statistik für Thailand 135 Dossiers, vor Spanien mit 85, Italien mit 66 und Frankreich mit 60 Fällen.

Haftfälle: eine ältere, aber aufschlussreiche Momentaufnahme

Wie viele der jährlichen Konsularschutzfälle konkret auf Verhaftungen entfallen, wird vom EDA nicht in jeder Medienmitteilung gesondert ausgewiesen. Die letzte klar dokumentierte Zahl stammt aus dem Jahr 2018: Damals leistete das EDA in 280 Fällen konsularischen Schutz für im Ausland inhaftierte Schweizer – womit Haftfälle an der Spitze der damaligen Konsularschutzstatistik standen, vor 227 Todesfällen, 138 Krankheitsfällen und 64 Unfällen.

Eine detaillierte Länderaufschlüsselung der tatsächlich Einsitzenden – nicht der Neufälle eines Jahres, sondern des Insassenbestands zu einem Stichtag – liefert eine vielzitierte Erhebung, die seither als Referenzgrösse in der Berichterstattung kursiert: Insgesamt sassen danach 215 Schweizer in ausländischen Gefängnissen, wobei Drogendelikte mit 60 Fällen den häufigsten Grund darstellten; der Rest verteilte sich vorwiegend auf Vermögensdelikte, Raub, Diebstahl und Verstösse gegen Aufenthaltsbestimmungen. An der Spitze der Länderliste lag nicht etwa ein exotisches Fernreiseziel, sondern das Nachbarland: Frankreich mit 28 Insassen, gefolgt von Deutschland mit 24, Spanien mit 14, Thailand und Italien mit je 13 Insassen. Die Erklärung ist demografisch simpel: Von den rund 750’000 Auslandschweizern lebt die grösste Zahl in Frankreich (200’000), gefolgt von Deutschland (90’000) – wo mehr Schweizer wohnen, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass Landsleute mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Eine weitere, ähnlich gelagerte EDA-Erhebung zeigte die kontinentale Verteilung: 5 Schweizer waren in Afrika inhaftiert, 25 in Asien – davon 12 in Thailand –, und 30 in Gefängnissen Südamerikas. Bezeichnend ist der Unterschied in den Haftbedingungen: Die 75 Schweizer, die ihre Strafe in europäischen Gefängnissen verbüssten, profitierten von einem Standard, der mit den Schweizer Haftbedingungen vergleichbar war – in Entwicklungsländern hingegen war die Situation oft deutlich härter.

Aktuelle Fälle zeigen: Das Risiko bleibt real

Dass die Problematik keine Angelegenheit der Vergangenheit ist, zeigen jüngste Fälle. Im April 2026 wurde ein 60-jähriger Schweizer Staatsbürger in Bangkok im Rahmen einer Operation gegen einen Kokainring verhaftet, bei der die thailändische Polizei insgesamt 30 Gramm Kokain sowie Bargeld im Gegenwert von rund 35’000 Franken beschlagnahmte. Im Mai 2025 wurde zudem ein 46-jähriger Aargauer vom Berufungsgericht in Thailand wegen eines Angriffs auf eine Ärztin auf Phuket schuldig gesprochen und zu einer einmonatigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er erstinstanzlich noch freigesprochen worden war. Solche Fälle illustrieren, wie schnell aus einem Zwischenfall im Ferienalltag eine langwierige juristische Odyssee werden kann – zumal Berufungsverfahren in fremden Rechtssystemen Jahre dauern können.

Was das EDA leisten kann – und was nicht

Wer im Ausland verhaftet wird, hat laut EDA-Merkblatt Anspruch auf Information über die eigenen Verteidigungsrechte, die Möglichkeit einer Überstellung in die Schweiz, Abklärungen zur Sozialversicherung und zu gesundheitlichen Risiken, die Wahrung menschenwürdiger Haftbedingungen und Verfahrensgarantien sowie mindestens einen jährlichen Besuch durch die Vertretung, sofern die inhaftierte Person dies wünscht. Was das EDA hingegen nicht kann, bringt eine Vertreterin der Konsularischen Direktion auf den Punkt: Haftentlassungen lassen sich nicht erwirken, medizinische Betreuung wird nicht selbst durchgeführt, und auch als Ersatz-Reisebüro bei ausgefallenen Flügen tritt die Vertretung nicht auf. Zudem sind die Dienstleistungen grundsätzlich kostenpflichtig – 150 Franken pro Stunde, sofern kein Bagatellfall oder eine Notlage wegen eines schweren Verbrechens vorliegt.

Einordnung

Die verfügbaren Zahlen zeichnen ein konsistentes Bild: Zwischen 200 und 300 Schweizer Staatsangehörige dürften zu jedem Zeitpunkt irgendwo auf der Welt in Haft sitzen, mit Drogendelikten als häufigstem Grund und den Nachbarländern Frankreich und Deutschland – nicht exotischen Feriendestinationen – als häufigsten Haftorten. Thailand bleibt zwar bei den jährlichen Neufällen an der Spitze der Konsularschutzstatistik, was aber primär mit der schieren Zahl der Reisenden und der grossen, alternden Auslandschweizer-Gemeinde dort zusammenhängt, nicht zwingend mit besonders hohen Haftzahlen. Für Reisende bleibt die Lektion simpel, aber wirksam: Wer sich im Ausland vor Gesetzesverstössen – insbesondere im Bereich Drogen – in Acht nimmt und Konflikte meidet, reduziert das Risiko drastisch, zur nächsten Zeile in dieser Statistik zu werden.