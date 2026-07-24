von Nico Stino

Ein Journalist schreibt über Geldflüsse, die niemand sehen sollte. Jahre später entscheidet das Bundesgericht: Die Anklage muss kommen — ob die Staatsanwaltschaft will oder nicht. Und plötzlich zeigt sich, wie unversöhnlich der Schweizer Finanzplatz reagiert, wenn einer seiner eigenen Journalisten zu genau hinschaut.

Der Fall

Am Freitag hat das Bundesgericht entschieden: Die Zürcher Staatsanwaltschaft muss gegen Lukas Hässig, Betreiber des Wirtschaftsportals «Inside Paradeplatz», Anklage wegen Verletzung des Bankgeheimnisses erheben. Das Gericht ist auf eine Beschwerde von Hässig nicht eingetreten, der argumentiert hatte, die Beweislage gegen ihn sei unvollständig und ein Verfahren würde kompliziert und aufwendig. Das Bundesgericht sah das anders: Solche Erschwernisse gehörten zum gewöhnlichen Gang einer Strafuntersuchung wegen Wirtschafts- und Finanzdelikten.

Ausgelöst hatte den Fall ein Artikel von 2016. Darin schrieb Hässig, der frühere Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz habe im Sommer 2015 eine Überweisung von 2,9 Millionen Franken erhalten — und stellte einen Zusammenhang mit der kurz zuvor erfolgten Übernahme der KMU-Finanzierungsfirma Investnet durch Raiffeisen her. Dieser Text soll mit ausschlaggebend gewesen sein für den späteren Fall Vincenz, der die Schweizer Bankenwelt über Jahre beschäftigte.

Angezeigt hat Hässig nicht die Bank, sondern Beat Stocker, Vincenz’ Geschäftspartner — er sah in der Berichterstattung seine Privatsphäre verletzt. Die Staatsanwaltschaft selbst hatte das Verfahren im Dezember 2025 eingestellt. Erst Stockers Einsprache zwang die Justiz zurück an den Tisch.

Ein Muster, kein Einzelfall

Wer die Geschichte von Inside Paradeplatz verfolgt, erkennt ein wiederkehrendes Bild. Die Credit Suisse verlangte einst, gleich 52 Artikel des Portals löschen zu lassen. UBS und Hässig einigten sich erst nach einem Rechtsstreit über eine CS-Klage. Und als die Nationalrätin Anna Rosenwasser das Portal kritisierte, wurde sie in dessen eigener Kommentarspalte mit Donald Trump verglichen — ein Umgangston, den selbst treue Leser des Portals als Problem benennen.

Die Botschaft, die sich daraus ergibt: Wer den Finanzplatz durchleuchtet, bekommt nicht nur Anwaltsbriefe. Er bekommt den ganzen Apparat zu spüren — Zivilklagen, Strafanzeigen, Hausdurchsuchungen. Im Juni 2025 wurden Hässigs Büro und sein Zuhause durchsucht. Ein Journalist, der unbequeme Zahlen veröffentlicht, wird selbst zum Verfahrensgegenstand.

Zwischen Bankgeheimnis und Kontrollfunktion

Das Bankgeheimnis ist in der Schweiz kein Nebensatz, sondern ein Rechtsgut mit eigener Geschichte und eigenem Gewicht. Wer es verletzt, verletzt Gesetz — daran ändert der Beruf des Täters nichts. Das Bundesgericht hat hier keine politische Aussage gemacht, sondern eine juristische: Ermittlungen gegen Journalisten sind nicht per se ungewöhnlich schwierig, sie folgen dem normalen Gang eines Wirtschaftsstrafverfahrens.

Doch die Härte, mit der genau in diesem Milieu prozessiert wird — von Grossbanken bis zu einzelnen Geschäftsleuten —, wirft eine andere Frage auf: Ist das Verhältnismässigkeit, oder ist das ein System, das lieber den Boten bestraft als die eigenen Verstrickungen aufzuarbeiten? Vincenz selbst wurde 2022 wegen Betrugs und mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung verurteilt, sein Kompagnon Stocker zu vier Jahren Haft — beide Prozesse sind bis heute nicht abgeschlossen, im August steht Stocker erneut vor Gericht.

Bilanz

Der Fall Hässig zeigt exemplarisch, was passiert, wenn Transparenz auf die Empfindlichkeit von Vermögen trifft. Der Finanzplatz, der sich gerne als nüchtern und diskret präsentiert, reagiert auf Aufdeckung oft alles andere als gelassen. Ob das Verfahren gegen Hässig am Ende zu einer Verurteilung führt, ist offen. Sicher ist: Der Preis für das Aufdecken heikler Geldflüsse in der Schweiz bleibt hoch — auch für jene, die selbst zur Branche gehören, über die sie schreiben.

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