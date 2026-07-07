Manchmal stammen die unbequemsten Beweise nicht von Aktivisten, sondern aus dem Inneren des wissenschaftlichen Establishments. Eine im März 2026 in der Fachzeitschrift Environmental Health erschienene Analyse zweier renommierter Toxikologen kommt zu einem Schluss, der – nähme man ihn ernst – die Grundlagen der globalen Mobilfunkregulierung erschüttern müsste: Die geltenden Expositionsgrenzwerte seien nicht etwa knapp, sondern um zwei Grössenordnungen zu hoch angesetzt, um vor einem realistischen Krebsrisiko zu schützen.

Bemerkenswert ist weniger die Behauptung selbst – ähnliche Warnungen gibt es seit Jahren – als vielmehr die Herkunft der Daten. Sie stammen aus einem der teuersten und methodisch aufwendigsten Experimente, das je zu diesem Thema durchgeführt wurde. Und einer der Autoren hat dieses Experiment selbst konzipiert.

Was das NTP-Experiment zeigte

Das US-amerikanische National Toxicology Program (NTP) investierte rund 30 Millionen Dollar an Steuergeldern in eine mehrjährige Tierstudie zur Wirkung hochfrequenter Strahlung. Männliche Ratten, die über längere Zeit Mobilfunkstrahlung ausgesetzt waren, entwickelten in statistisch signifikanter Häufigkeit bösartige Schwannome des Herzens – seltene Tumore der die Nerven umhüllenden Schwann-Zellen. Das NTP selbst stufte die Befunde als «eindeutigen Hinweis» (clear evidence) auf krebserregende Wirkung ein.

Jahrelang bemühten sich Industrie und Teile der Aufsichtsbehörden, diese Ergebnisse zu relativieren: Ratten seien keine Menschen, die Strahlendosen unrealistisch hoch, eine Ganzkörperbelastung nicht vergleichbar mit einem Handy am Ohr. Die Einwände sind nicht per se unseriös – sie gehören zum Handwerk toxikologischer Bewertung.

Die Rechnung, die niemand angestellt hatte

Ronald L. Melnick – ehemaliger leitender Toxikologe am National Institute of Environmental Health Sciences, der die Konzeption der NTP-Studie verantwortete – und Joel M. Moskowitz von der School of Public Health der University of California in Berkeley taten im Auftrag der Internationalen Kommission für die biologischen Auswirkungen elektromagnetischer Felder (ICBE-EMF) etwas Naheliegendes, das zuvor unterblieben war: Sie unterzogen die Rohdaten dem standardisierten Risikobewertungsverfahren der US-Umweltbehörde EPA – jener Methodik (Benchmark-Dose-Analyse mit linearer Niedrigdosis-Extrapolation), die bei praktisch jedem anderen krebserregenden Umweltstoff routinemässig angewandt wird.

Das Resultat: Um ein umweltbedingtes Krebsrisiko von 1 zu 100 000 einzuhalten – den Standardschwellenwert der EPA –, müssten die aktuellen Grenzwerte der FCC und der ICNIRP je nach täglicher Expositionsdauer um das 15- bis 900-Fache gesenkt werden. Bei einer angenommenen Dauerbelastung von acht Stunden täglich ergibt sich der oft zitierte Faktor von mindestens 200. Für die männliche Fortpflanzungsfähigkeit – reduzierte Spermienzahl, Vitalität, Testosteronwerte – liegen die Grenzwerte laut Analyse um das 8- bis 24-Fache zu hoch.

Konkret errechnen die Autoren gesundheitlich vertretbare Ganzkörperwerte von rund 0,8 bis 5 Milliwatt pro Kilogramm für das Krebsrisiko. Der heute geltende Grenzwert für die allgemeine Bevölkerung liegt bei 80 Milliwatt pro Kilogramm.

Grenzwerte aus einer anderen Epoche

Der Kern der Kritik betrifft das Alter der Referenzwerte. Die Expositionsgrenzwerte von FCC, IEEE und ICNIRP gehen auf Verhaltensstudien aus den 1980er-Jahren zurück. Gemessen wurde damals im Wesentlichen eines: ob Strahlung Gewebe so stark erwärmt, dass es zu unmittelbaren Verhaltensänderungen kommt. Krebsendpunkte, Fortpflanzungsschäden, Langzeit- und nicht-thermische Effekte kamen darin nicht vor.

Melnick formuliert es unverblümt: Die geltenden Grenzwerte beruhten auf überholten Annahmen, die durch drei Jahrzehnte Forschung widerlegt worden seien. Moskowitz mahnt zugleich zur Vorsicht bei der Interpretation – die berechneten Werte seien keine endgültigen «Sicherheitsgrenzwerte», sondern risikobasierte Schätzungen, die zeigten, in welche Richtung eine Anpassung gehen müsse.

Der Widerspruch der WHO

Pikant ist der zeitliche Kontext. Von der WHO in Auftrag gegebene systematische Übersichtsarbeiten kamen jüngst mit «hoher Sicherheit» zum Schluss, dass hochfrequente Strahlung im Tiermodell das Krebsrisiko erhöht und die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Genau jene Organisation also, deren beratendes Fachgremium ICNIRP weiterhin an der thermischen Doktrin festhält, hat in ihren eigenen Reviews die gegenteilige Evidenzlage dokumentiert. Melnick und Moskowitz haben im Grunde nur diese Schlussfolgerungen durch den Risikobewertungsapparat der EPA laufen lassen.

Was gegen die These spricht

Bei aller Wucht der Zahlen ist Zurückhaltung angebracht. Die Studie überträgt Tierdaten mittels linearer Extrapolation auf den Menschen – eine konservative, aber umstrittene Annahme, da ein gesicherter biologischer Wirkmechanismus für nicht-thermische Tumorentstehung bislang fehlt. Die epidemiologische Datenlage beim Menschen bleibt widersprüchlich: Grosse Kohortenstudien konnten den im Tierversuch beobachteten Effekt bisher nicht eindeutig bestätigen. Und die ICNIRP verweist darauf, dass die im NTP-Experiment verwendeten Ganzkörperdosen die reale Alltagsbelastung deutlich übersteigen. Kritiker der Studie sehen darin eine methodische Übertragung, die mehr Alarm erzeugt als sie trägt. Ausschliessen lässt sich beides derzeit nicht – und genau darin liegt das Unbehagen.

Der Schweizer Sonderweg

Für hiesige Leser ist ein Detail von Belang: Die Schweiz gehört zu den wenigen Ländern, die dem Vorsorgeprinzip bereits Rechnung tragen. Die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) sieht an Orten mit empfindlicher Nutzung – Wohnungen, Schulen, Spitäler – Anlagegrenzwerte vor, die rund zehnmal strenger sind als die von der ICNIRP empfohlenen Immissionswerte. Die aktuelle Debatte um den 5G-Ausbau dreht sich seit Jahren genau um diese Grenzwerte. Die neue Analyse dürfte jenen Argumente liefern, die vor einer Lockerung warnen – auch wenn selbst der strengere Schweizer Wert weit über den nun errechneten Schutzniveaus liegt.

Einordnung

Die praktische Konsequenz einer Grenzwertsenkung um den Faktor 200 wäre gewaltig: Sie würde die drahtlose Infrastruktur in ihrer heutigen Form infrage stellen. Genau darin liegt vermutlich der Grund, weshalb ein regulatorisches Erdbeben ausbleiben wird. Wissenschaftliche Evidenz und wirtschaftliche Realität kollidieren hier frontal.

Es wäre unredlich, die Studie als endgültigen Beweis zu verkaufen – die offenen methodischen Fragen sind real. Ebenso unredlich wäre es aber, sie zu ignorieren, weil ihre Schlussfolgerungen unbequem sind. Wenn zwei Wissenschaftler, von denen einer das teuerste Experiment auf diesem Gebiet selbst geleitet hat, mit den Standardwerkzeugen der eigenen Umweltbehörde zu einem solchen Ergebnis gelangen, verdient das eine ernsthafte fachliche Auseinandersetzung – und keine reflexartige Beruhigung.

Nico Stino