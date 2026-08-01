Die gesamte Blue-Zone-Industrie, samt Kochbüchern, Netflix-Dokus und Nahrungsergänzungsmitteln, steht auf einem Fundament aus Aktenfehlern und Rentenbetrug.

Von Nico Stino

Der Brite Saul Justin Newman wollte eigentlich nur verstehen, warum Menschen in bestimmten Weltregionen so alt werden. Herausgekommen ist ein Buch, das der Langlebigkeitsindustrie den Boden unter den Füssen wegzieht: “Morbid” argumentiert, dass viele der ältesten Menschen der Welt gar nicht so alt sind, wie behauptet, und dass Fehler und Betrug die Langlebigkeitsforschung verzerrt haben – so fasst es der New-Yorker-Autor Dhruv Khullar in seiner Besprechung zusammen, die zwei ganz unterschiedliche Neuerscheinungen zur Gesundheits- und Altersforschung gegenüberstellt.

Ein Forscher gegen die Aktenlage

Newman, mittlerweile am Oxford Institute of Population Ageing tätig, begann seine Recherche vor über fünf Jahren, damals noch am Biological Data Sciences Institute der Australian National University. Die Ausgangsfrage klang harmlos: Woher stammen die Menschen, die 100, 105 oder gar 110 Jahre alt werden? Er wertete Daten zu Hundertjährigen und Superhundertjährigen aus den USA, Italien, England, Frankreich und Japan aus – und stiess auf ein Muster, das der landläufigen Erwartung widerspricht. Wer angeblich extrem alt wird, stammt auffallend oft nicht aus besonders gesunden, wohlhabenden Regionen, sondern aus Gegenden mit schwacher Gesundheitsversorgung, hoher Armut und lückenhafter Verwaltung. Dort, wo Geburts- und Sterberegister am wenigsten zuverlässig geführt werden, häufen sich die spektakulären Altersrekorde.

2024 erhielt Newman für diese Arbeit den Ig-Nobelpreis, die humoristische Schwester des Nobelpreises, die absurd klingende, aber ernsthafte Forschung auszeichnet. Bei der Verleihung formulierte er die Pointe seines gesamten Forschungsprogramms in einem Satz, der seither zitiert wird: Wer wirklich alt werden wolle, solle dorthin ziehen, wo Geburtsurkunden rar seien, den eigenen Kindern Rentenbetrug beibringen und selbst mit dem Lügen anfangen.

Der tote Mann, der drei Jahrzehnte lang Rente bezog

Ein besonders plastisches Beispiel liefert Japan. Sogen Kato galt lange als ältester Mann des Landes – bis seine mumifizierten Überreste 2010 entdeckt wurden. Er war bereits 1978 gestorben; seine Familie hatte über drei Jahrzehnte hinweg seine Rentenzahlungen kassiert, indem sie seinen Tod schlicht nicht meldete. Der Fall löste eine landesweite Überprüfung aus, deren Ergebnis selbst Fachleute überraschte: Rund 230’000 vermeintliche Hundertjährige – 82 Prozent aller damals registrierten Fälle – waren entweder tot oder unauffindbar. Newmans lakonischer Kommentar dazu: Die Papiere seien in bester Ordnung gewesen, die Betroffenen seien nur tot gewesen.

Auch die berühmten «Blue Zones» – jene Regionen, denen Bücher, Kochshows und Streaming-Dokumentationen ein Geheimrezept für ein langes Leben zuschreiben – hält Newman für ein statistisches Artefakt und nicht für eine reale demografische Besonderheit. Okinawa, Sardinien, Ikaria: Newmans Analyse zeichnet ein anderes Bild als das gängige Werbeversprechen aus pflanzenbasierter Ernährung, täglichem Glas Wein und ausgeprägtem Lebenssinn. Japans eigene Ernährungserhebungen reichen bis 1975 zurück und zeigen ausgerechnet für Okinawa durchgehend die schlechtesten Gesundheitswerte des ganzen Landes – wenig Gemüse, viel Alkohol, hohe Sterblichkeit in mittleren Jahren. In Griechenland dürften laut seinen Berechnungen rund 72 Prozent der gemeldeten Hundertjährigen tot, verschwunden oder Fälle von Rentenbetrug sein. Für Sardinien und Ikaria zeigen offizielle europäische Statistiken keine aussergewöhnliche, sondern eine durchschnittliche oder gar unterdurchschnittliche Langlebigkeit.

Widerspruch aus der eigenen Zunft

Ganz widerspruchsfrei bleibt Newmans Totalabrechnung nicht. Steve Horvath von der University of California hat eine sogenannte Methylierungsuhr entwickelt – ein Verfahren, das anhand chemischer Veränderungen an der DNA das biologische Alter schätzen soll, ursprünglich konzipiert, um genau solche Extremalter-Behauptungen zu überprüfen. Horvath bezeichnet Newmans Analyse als rigoros und überzeugend, mahnt aber zur Differenzierung: Manche Blue-Zone-Regionen würden durchaus von seriösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern betreut. Seine eigene Methode kann groben Betrug zuverlässig aufdecken, etwa wenn ein Kind nach dem Tod eines Elternteils dessen Identität übernimmt. Den Unterschied zwischen einem 115- und einem 120-Jährigen kann sie bislang jedoch nicht bestimmen. Horvath hat deshalb angeboten, eine DNA-Probe der Französin Jeanne Calment zu testen, die 1997 im Alter von offiziell 122 Jahren starb und bis heute als am zuverlässigsten belegter Langlebigkeitsrekord gilt.

Die Gegenposition: einfach das Eis essen

Khullar stellt Newmans nüchterne, oft sarkastische Beweisführung einem zweiten, ganz anders gelagerten Buch gegenüber: Ezekiel J. Emanuels «Eat Your Ice Cream: Six Simple Rules for a Long and Healthy Life». Emanuel, Bioethiker, Onkologe und einer der Architekten von Barack Obamas Gesundheitsreform, richtet seine Kritik nicht gegen die Datenlage der Langlebigkeitsforschung, sondern gegen das, was er selbst den «Wellness-Industriekomplex» nennt: eine Flut widersprüchlicher Ratschläge, teurer Nahrungsergänzungsmittel und aufwendiger Optimierungsroutinen, die viel Zeit beanspruchen, um angeblich später mehr davon zu gewinnen.

Sein Gegenentwurf sind sechs vergleichsweise banale, evidenzbasierte Verhaltensregeln, die er launig formuliert – die erste lautet sinngemäss, kein Trottel zu sein und unnötige Risiken zu vermeiden. Im Nachwort, das er «Be a Mensch» betitelt, wird Emanuel deutlicher: Wellness und ein langes Leben seien nur Mittel zu einem guten Leben, nicht dessen Wesen selbst. Ein langes, aber unerfülltes Leben verursache mehr Leid als Zufriedenheit. Khullar bringt Emanuels Grundhaltung auf den Punkt: Es gehe weniger um die Länge als um die Bedeutung eines Lebens.

Zwei Bücher, eine unbequeme Pointe

Zusammengelesen ergeben Newmans und Emanuels Bücher eine Pointe, die beiden Autoren gemeinsam ist, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen. Ein Forschungsfeld, das vorgibt, das Geheimnis eines aussergewöhnlich langen Lebens entschlüsselt zu haben, kann nicht einmal zuverlässig belegen, wer tatsächlich so alt geworden ist, wie behauptet. Und selbst wenn die Zahlen stimmen würden, wäre die Länge eines Lebens allein noch kein Massstab für dessen Wert.

Newmans eigener Ratschlag, den er in Interviews immer wieder in ähnlicher Form wiederholt, klingt entsprechend unspektakulär: nicht rauchen, keine Drogen, wenig oder keinen Alkohol, regelmässige Bewegung, einmal im Jahr zum Hausarzt. Mehr brauche es nicht. Die Heidelbeere, wie er es formuliert, werde niemanden retten. Wer einem Verkäufer eines Langlebigkeitsgeheimnisses begegne, solle ihn schlicht ignorieren.

Am Ende bleibt von der Wissenschaft der Hundertjährigen vor allem eines übrig: die Aktenlage.