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Avatar von Chris' Facts in a Nutshell
Chris' Facts in a Nutshell
1h

Das ist interessant, ich ahbe selbst mal zum Thema recherchiert (Blue Zones) und hatte nicht den EIndruck, dass es Artefakte sind.

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