Das Gewaltmonopol ist das Fundament des Rechtsstaats. Doch was geschieht, wenn der Staat im entscheidenden Moment nicht anwesend ist?

Ein italienischer Juwelier wird nachts von bewaffneten Räubern überfallen. Es ist nicht der erste Angriff auf sein Geschäft. Er greift zur Waffe, schießt – zwei der Täter sterben. Jahre später steht nicht mehr der Raubüberfall im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte, sondern das Urteil gegen den Geschäftsinhaber: Fast fünfzehn Jahre Freiheitsstrafe.

Der Fall hat Italien gespalten.

Die einen sehen darin den Beweis, dass der Rechtsstaat auch gegenüber Opfern neutral bleiben muss. Die anderen erkennen darin ein gefährliches Signal: Wer sich gegen Gewalt verteidigt, riskiert am Ende selbst die härteste Strafe.

Diese Debatte reicht weit über Italien hinaus. Sie betrifft jede liberale Demokratie – auch die Schweiz.

Der Gesellschaftsvertrag

Der moderne Staat beruht auf einem einfachen Prinzip.

Die Bürger verzichten darauf, ihr Recht selbst durchzusetzen. Im Gegenzug garantiert der Staat Sicherheit, Strafverfolgung und Rechtsschutz.

Max Weber bezeichnete dieses Prinzip als staatliches Gewaltmonopol.

Es ist eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften Europas. Ohne dieses Monopol gäbe es Selbstjustiz, private Milizen und letztlich das Recht des Stärkeren.

Doch jedes Monopol erzeugt auch Verantwortung.

Wer dem Bürger verbietet, Gewalt anzuwenden, übernimmt gleichzeitig die Pflicht, ihn wirksam zu schützen.

Die Realität kennt keine Garantien

Hier beginnt das eigentliche Problem.

In der Schweiz existiert keine gesetzlich garantierte Reaktionszeit der Polizei. Die Polizeikorps sind kantonal organisiert; Einsatzzeiten unterscheiden sich erheblich zwischen Städten und ländlichen Regionen. Während in urbanen Zentren häufig innerhalb weniger Minuten Hilfe eintrifft, können außerhalb der Ballungsräume deutlich längere Wartezeiten entstehen. Offizielle landesweite Durchschnittswerte werden nicht veröffentlicht. (KKPKS⁠)

Der Bürger lebt deshalb mit einer unbequemen Wahrheit:

Zwischen Notruf und Polizeieinsatz entsteht eine Zeitspanne, in der der Staat faktisch nicht präsent ist.

Diese Minuten entscheiden oft über Leben und Tod.

Juristen urteilen in Ruhe. Opfer handeln in Sekunden.

Das Strafrecht verlangt Verhältnismäßigkeit.

Dieser Grundsatz ist richtig.

Doch Gerichte beurteilen Situationen Monate oder Jahre später anhand von Akten, Gutachten und Videoaufnahmen.

Der Angegriffene verfügt über nichts davon.

Er hat keine juristische Beratung.

Keine Zeit zur Analyse.

Keinen Überblick.

Er besitzt lediglich Sekunden, Adrenalin und Angst.

Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen seit Jahren, dass Menschen unter akuter Lebensgefahr keine rationalen Kosten-Nutzen-Abwägungen treffen. Das Gehirn schaltet auf Überleben um. Tunnelblick, eingeschränkte Wahrnehmung und Fehlentscheidungen sind keine Ausnahme, sondern biologische Normalität.

Das Strafrecht verlangt dennoch häufig eine Präzision, die unter realen Bedingungen kaum erreichbar ist.

Eigentum oder Existenz?

In politischen Debatten wird häufig argumentiert, Eigentum rechtfertige niemals tödliche Gewalt.

Als abstrakter Satz stimmt das.

Doch ein Familienbetrieb ist selten bloß Eigentum.

Für den Juwelier bedeutet sein Geschäft oft vierzig Jahre Arbeit, Altersvorsorge, Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Zukunft seiner Familie.

Wird ein solcher Betrieb mehrfach überfallen, verändert sich die Situation grundlegend.

Es geht nicht mehr nur um Schmuck.

Es geht um dauerhafte Angst.

Um Schlaflosigkeit.

Um das Gefühl, jederzeit erneut Opfer werden zu können.

Der wirtschaftliche Schaden lässt sich versichern.

Die psychischen Folgen meist nicht.

Die Schweiz gilt als sicher – aber auch sie verändert sich

Die Schweiz gehört weiterhin zu den sichersten Staaten Europas.

Dennoch registrierten die Polizeibehörden im Jahr 2025 über 550.000 Straftaten nach Strafgesetzbuch. Vermögensdelikte bilden weiterhin den größten Anteil aller Straftaten, während schwere Gewaltdelikte erneut zunahmen. Diese Entwicklung verändert das Sicherheitsgefühl vieler Bürger – selbst wenn die Kriminalität international weiterhin vergleichsweise niedrig bleibt. (EFD⁠)

Sicherheit ist nämlich nicht nur Statistik.

Sicherheit ist Vertrauen.

Vertrauen entsteht nicht allein dadurch, dass Kriminalität niedrig bleibt.

Vertrauen entsteht durch die Überzeugung, im Ernstfall geschützt zu werden.

Ein gefährliches Spannungsfeld

Der Rechtsstaat steht heute zwischen zwei Risiken.

Auf der einen Seite darf er Selbstjustiz niemals legitimieren.

Auf der anderen Seite darf er den Eindruck vermeiden, dass ausschließlich gesetzestreue Bürger die Folgen krimineller Gewalt tragen.

Denn genau dieser Eindruck untergräbt langfristig die Legitimation staatlicher Institutionen.

Wenn Bürger glauben, sie dürften sich weder wirksam verteidigen noch auf rechtzeitige Hilfe vertrauen, entsteht Misstrauen.

Nicht gegenüber der Polizei.

Sondern gegenüber dem Staat selbst.

Eine unbequeme Frage

Vielleicht diskutieren wir die falsche Frage.

Nicht entscheidend ist, ob ein Juwelier schießen durfte.

Entscheidend ist, warum sich ein Bürger überhaupt in einer Situation befindet, in der er glaubt, zwischen dem Schutz seiner Familie und einer späteren Gefängnisstrafe wählen zu müssen.

Ein Rechtsstaat darf hohe moralische Ansprüche stellen.

Er muss aber ebenso ehrlich anerkennen, dass Menschen in Todesangst keine Richter sind.

Sie sind Opfer.

Und Opfer handeln nicht mit der Gelassenheit eines Gerichtssaals.

Der eigentliche Prüfstein

Das Gewaltmonopol bleibt unverzichtbar.

Doch jedes Gewaltmonopol muss sich an einer einfachen Frage messen lassen:

Kann der Staat seine Bürger in jenem Moment tatsächlich schützen, in dem sie ihn am dringendsten brauchen?

Solange diese Frage nicht eindeutig mit Ja beantwortet werden kann, wird die Debatte über Notwehr, Selbstverteidigung und Eigenverantwortung nicht verstummen.

Sie wird vielmehr zu einer der zentralen rechtsstaatlichen Fragen Europas im 21. Jahrhundert.