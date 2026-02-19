Eine neue Welle von Sachbüchern zeigt, dass das Zusammenspiel von Badge und Bett kein Randphänomen ist – sondern tief im Wesen unkontrollierter Macht verwurzelt

von Nico Stino | 19. Februar 2026

Es gibt eine Erzählung, die sich hartnäckig hält: Der korrupte Polizist nimmt Geld. Er streckt die Hand aus, lässt eine Zahlung durchgehen, schaut bei einem Drogengeschäft weg. Korruption in Polizeiuniformen ist, nach diesem Bild, eine Frage von Banknoten, von Umschlägen, die unter Tischen wechseln. Was diese Erzählung systematisch ausblendet – und was eine wachsende Zahl von Investigativjournalisten, Soziologen und Rechtshistorikern in den letzten Jahren mit erdrückendem Beweismaterial belegt –, ist folgendes: In sehr vielen Fällen ist die härteste Währung des Polizeimissbrauchs nicht Geld. Sie ist Sex. Oder genauer: die Fähigkeit, erzwungene sexuelle Handlungen als Ressource zu verwenden, als Strafe, als Belohnung, als Instrument der Herrschaft.

Diese Erkenntnis ist unbequem. Sie zwingt uns, über Polizeikorruption anders nachzudenken – nicht als Abweichung einzelner schlechter Akteure, sondern als systemisches Phänomen, das dort entsteht, wo Macht ohne wirksame Kontrolle ausgeübt wird, und wo besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen in die Reichweite dieser Macht geraten. Der Raum zwischen einem Beamten, der Verhaftungsgewalt besitzt, und einer Person, die sich dieser Verhaftung nicht entziehen kann, ist ein Raum extremer Asymmetrie. Und in diesem Raum blüht, wie die Quellen zeigen, eine Form von Ausbeutung, die selten zu Verurteilungen führt, noch seltener in Statistiken auftaucht, und doch Zehntausende von Leben prägt.

Das Schweigen der Opfer und das Versagen der Institutionen

Um das Ausmaß zu begreifen, muss man zunächst verstehen, warum es so selten dokumentiert wird. Wer eine Polizistin oder einen Polizisten der sexuellen Nötigung beschuldigt, sieht sich mit einer institutionellen Mauer konfrontiert, die in ihrer Dichte nahezu unüberwindbar ist. Staatsanwaltschaften arbeiten täglich mit Polizeibehörden zusammen; ihre professionellen Interessen sind verflochten. Gerichte schenken Beamtenaussagen strukturell mehr Glauben als Aussagen von Menschen, die bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Zeugen aus dem gleichen sozialen Milieu wie die Opfer – Sexarbeiterinnen, drogenabhängige Frauen, Frauen ohne gültigen Aufenthaltsstatus – wissen, was es kostet, gegen einen Uniformierten auszusagen.

Es ist diese strukturelle Unsichtbarkeit, die das Thema so lange aus dem politischen Diskurs ferngehalten hat. Wenn ein Polizist in einer amerikanischen Großstadt Geld von einem Drogenhändler nimmt und dies durch interne Ermittlungen bekannt wird, folgen Suspendierung, möglicherweise Anklage. Wenn derselbe Polizist eine Frau unter der impliziten oder expliziten Drohung einer Verhaftung zu Sex zwingt, ist der Strafverfolgungsweg deutlich steiniger. In vielen US-Bundesstaaten fehlte bis vor wenigen Jahren sogar die gesetzliche Grundlage, einen solchen Akt als eigenständiges Verbrechen zu ahnden: Er fiel in die juristische Grauzone zwischen Amtsmissbrauch und sexueller Nötigung, ohne in eine Kategorie klar einzupassen.

Dabei sind die Muster, wenn man sie einmal zu sehen beginnt, erschreckend konsistent. In dokumentierten Fällen aus Baltimore, Chicago, New Orleans, Oklahoma City und Dutzenden kleinerer amerikanischer Städte tauchen dieselben Elemente auf: Beamte, die bei Kontrollen im Rotlichtmilieu Frauen diskret mitteilen, dass eine Verhaftung ausbleiben kann; Streifenpolizisten, die allein stehende Frauen in ihrer Patrouillezone unter Druck setzen; Beamte aus Spezialeinheiten, die ihre Zugangsstruktur nutzen, um Abhängigkeitsverhältnisse zu schaffen, die über Monate andauern. Was die Forschung zeigt: Es handelt sich nicht um impulsive Einzeltaten, sondern in vielen Fällen um wiederholtes, kalkuliertes Verhalten.

Der Fall Daniel Holtzclaw und was er bedeutet

Die bekannteste und juristisch bearbeitete Fallstudie ist jene des ehemaligen Oklahoma City Police Officer Daniel Holtzclaw, der 2015 zu einer Gefängnisstrafe von 263 Jahren verurteilt wurde – eine der höchsten je in den USA für Vergewaltigung verhängten Strafen. Holtzclaw hatte über einen Zeitraum von Monaten ausschliesslich afroamerikanische Frauen angegriffen: Frauen mit Vorstrafen, mit laufenden Drogenproblemen, Frauen, die in benachteiligten Stadtteilen lebten und wenig Vertrauen darin hatten, dass ihre Anzeigen ernst genommen würden. Er hatte, soweit man rekonstruieren konnte, keine einzige dieser Frauen zufällig ausgewählt. Sein Opferprofil war präzise kalkuliert: maximale Vulnerabilität, minimale Glaubwürdigkeit vor Gericht.

Was den Fall Holtzclaw über seine juristische Bedeutung hinaus aufschlussreich macht, ist die Reaktion seiner Kollegen während der Ermittlungen. Viele sahen nichts Ungewöhnliches in seinem Verhalten, bis die Beschuldigungen eine kritische Masse erreichten. Das interne Meldesystem der Polizei hatte keine einzige der Frauen auffallen lassen – nicht weil ihre Schilderungen unglaubwürdig gewesen wären, sondern weil das System schlicht nicht darauf ausgelegt war, solche Signale aufzufangen. Holtzclaw wurde erst entlarvt, als eine seiner Opfer nach dem Übergriff spontan einen hochrangigen Beamten anrief, der zufällig den Ruf hatte, integer zu sein. Die Ermittlung war ein Zufall. Die Verurteilung war es auch.

Sexarbeiterinnen als bevorzugte Zielgruppe

In keiner Bevölkerungsgruppe tritt das Muster deutlicher zutage als bei Frauen, die im Sexgewerbe tätig sind oder von der Polizei dafür gehalten werden. Die Forschungsgruppe um die Sozialwissenschaftlerin Elizabeth Bernstein hat in mehrjährigen Feldstudien dokumentiert, wie die Kriminalisierung von Sexarbeit eine Konstellation schafft, die Polizeimissbrauch strukturell begünstigt: Die Beamten haben de facto Verhaftungsermessen über eine Population, die sich ihrer Situation nicht entziehen kann, die rechtliche Ansprüche nur unter hohem persönlichem Risiko geltend machen kann und die von großen Teilen der Gesellschaft als moralisch kompromittiert gilt.

Das ProPublica-Investigativteam dokumentierte 2020 in einer aufsehenerregenden Recherche, wie New Yorker Polizisten Undercover-Operationen im Sexgewerbe nutzten, die von Verdacht bis Übergriff reichten. Verhaftete berichteten, dass Beamte sexuelle Handlungen vornahmen, die weit über das für Beweiszwecke Vertretbare hinausgingen. In mehreren Fällen wurden Frauen verhaftet, nachdem Beamte ihnen angeblich selbst Angebote gemacht hatten. Die dokumentierten Muster zeigten eine Zunahme von Verhaftungen, die sich in ihrer Struktur kaum von bewusst inszenierten Fallen unterschieden – eine Praxis, bei der die Beamten die Transaktion definierten, initiierten und dann als Vergehen ahndeten.

Es ist eine perverse Architektur: Die Strafnorm selbst wird zum Werkzeug der Ausbeutung. Der Beamte erschafft das Vergehen, das er dann nach Belieben ignorieren oder ahnden kann – und dieser Spielraum ist der Raum, in dem Missbrauch entsteht.

Die internationale Dimension: Polizeikorruption und Menschenhandel

Die Verbindung zwischen korrupter Polizei und sexueller Ausbeutung endet nicht an den Grenzen amerikanischer Innenstädte. Eine umfangreiche Forschungsliteratur zeigt, wie Polizeikorruption in Herkunfts- und Transitländern des Menschenhandels funktioniert – und warum keine wirksame Bekämpfung des Sexhandels möglich ist, ohne die Frage der Strafverfolgungskorruption direkt zu adressieren.

Die Mechanik ist vergleichsweise klar: Menschenhandel für sexuelle Ausbeutung erfordert Logistik. Grenzübergänge, Transportwege, lokale Unterkünfte. All diese Infrastrukturen existieren entweder illegal oder in einer Grauzone, die permanenter polizeilicher Toleranz bedarf. Diese Toleranz hat einen Preis – in Geld, aber ebenso in sexuellen Diensten. Berichte von Nichtregierungsorganisationen, die in Rumänien, Nigeria, Thailand und anderen Hauptherkunfts- und Durchgangsländern tätig sind, schildern Strukturen, in denen korrupte Polizeibeamte nicht bloss wegschauen, sondern aktiv in die Wertschöpfungskette des Menschenhandels integriert sind: als Schutzgaranten, als Netzwerkvermittler, gelegentlich als direkte Nutzniesser der angebotenen «Dienstleistungen».

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) hat in mehreren Globalberichten festgehalten, dass schwache institutionelle Kontrolle über Polizeikräfte einer der stärksten Prädiktoren für hohes Menschenhandelsaufkommen in einem Land ist – stärker als Armut allein, stärker als mangelnde Strafgesetze. Ohne integre Strafverfolgung funktioniert keine Anti-Trafficking-Gesetzgebung. Es ist eine simple, aber weitreichende Einsicht.

Das Problem der Beweisführung

Wer sich mit dem Thema juristisch befasst, stösst auf ein fundamentales Dilemma: Die übliche Architektur des Strafrechts setzt implizit Machtparität voraus – oder zumindest die Möglichkeit des Opfers, Widerstand zu leisten oder zu dokumentieren. Beides ist in Begegnungen zwischen einem bewaffneten Polizeibeamten und einer Person, die sich in einem rechtlich kompromittierten Zustand befindet, strukturell unmöglich.

Juristische Kommentatorinnen wie die Harvard-Rechtsprofessorin Carol Steiker haben argumentiert, dass das amerikanische Recht die besondere Natur erzwungener Sexualhandlungen durch Polizisten systematisch unterschätzt. Ein Polizist, der eine Frau am Strassenrand anhält und Sex verlangt, muss oft nicht einmal explizit mit Verhaftung drohen – die Drohung ist implizit in der Situation selbst kodiert. Die Uniform, die Waffe, die Handschellen: Sie konstituieren eine Machtasymmetrie, die in jedem Fall Zwang bedeutet. Dennoch verlangen Gerichte in vielen Jurisdiktionen explizite Gewalt oder explizite Drohung, um eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung zu ermöglichen.

Diese Lücke ist keine zufällige Unschärfe im Recht. Sie spiegelt eine tiefere gesellschaftliche Ambivalenz gegenüber dem Thema: Wie viel Macht dem Staat zugestanden wird, und wie diese Macht reguliert werden soll, wenn sie sich gegen Personen richtet, die als «verdächtig», als «kriminell», als «moralisch kompromittiert» gelten.

Reformansätze und ihre Grenzen

Die politische Antwort auf diese Missstände war, wo sie überhaupt stattfand, fragmentarisch. In den USA haben nach dem «#MeToo»-Moment mehrere Bundesstaaten Gesetze verabschiedet, die explizit festhalten, dass Sexualakte zwischen Polizisten und Verhafteten oder Festgehaltenen per se als Nötigung zu gelten haben – unabhängig vom Einverständnis. Bis 2023 hatten nach Angaben der Reform-NGO End the Exception mehr als dreissig Bundesstaaten solche Regelungen eingeführt; in etwa zwanzig war dies noch nicht geschehen. Eine einfache, klare Norm – ein Polizist kann von einer Person, die er kontrolliert, kein gültiges Einverständnis zu sexuellen Handlungen einholen –, die in vielen Staaten bis vor wenigen Jahren schlicht nicht existierte.

Der zweite Reformstrang betrifft die interne Kontrollarchitektur. Untersuchungen des Police Executive Research Forums und des Brennan Center for Justice haben gezeigt, dass in Behörden mit robusten, weisungsunabhängigen Internal-Affairs-Einheiten Missbrauchsfälle deutlich häufiger aufgedeckt und verfolgt werden. Die Schlüsselvariable ist nicht die Existenz solcher Einheiten, sondern ihre tatsächliche Unabhängigkeit: Werden ihre Leiterinnen und Leiter von der Polizeiführung berufen, tendieren sie zur Loyalität gegenüber der Behörde. Werden sie von Stadtregierungen oder unabhängigen Zivilgremien bestellt, sinkt diese strukturelle Befangenheit.

Doch diese Reformen stossen auf einen grundlegenden Widerstand, der in der Literatur als «code of silence» oder «blue wall» bekannt ist: die informelle Norm, dass Polizisten keine Polizisten anzeigen. Diese Norm ist in vielen Behörden so stark institutionalisiert, dass interne Whistleblower mit sozialer Ächtung, karriereschädlichen Versetzungen und bisweilen körperlichen Einschüchterungen rechnen müssen. Die formellen Reformstrukturen setzen stets voraus, dass Menschen innerhalb der Institution bereit sind, sie zu benutzen – und diese Bereitschaft wird durch die informelle Kultur systematisch unterlaufen.

Macht, Geschlecht und die Anatomie der Korruption

Was die besten Texte zu diesem Thema leisten, ist eine Verbindung zwischen dem konkreten Fall und der strukturellen Analyse. Polizeilicher Sexualmissbrauch ist kein «Versagen» des Systems – es ist eine mögliche Folge des Systems, wenn Kontrolle fehlt. Das unterscheidet ihn nicht von anderen Formen staatlicher Gewalt. Was ihn besonders macht, ist der Faktor Geschlecht: Sexuelle Ausbeutung durch Polizeibeamte trifft fast ausschliesslich Frauen, und sie trifft besonders Frauen, die durch andere Marginalisierungen – Armut, Drogenabhängigkeit, fehlende Papiere, Sexarbeit – bereits in einer Position struktureller Schwäche sind.

Es ist kein Zufall, dass die klassische Polizeikorruptionsliteratur – von Frank Serpicios Enthüllungen der Knapp-Kommission in den frühen 1970er Jahren bis zu den grossen Skandalen um NYPD-Einheiten in den 1990ern – fast ausschliesslich finanzielle Korruption thematisiert. Nicht weil sexueller Missbrauch damals nicht stattfand, sondern weil die Quellen fehlten: Weil Frauen in jenen Milieus nicht als glaubwürdige Zeuginnen galten, weil Forscher andere Fragen stellten, weil der politische Wille zur Strafverfolgung jener Übergriffe weitgehend fehlte.

Die feministische Rechtswissenschaft hat dieses blinde Fleck seit den 1980er Jahren zu beleuchten versucht. Catharine MacKinnon schrieb früh darüber, wie rechtliche Kategorien implizit maskuline Perspektiven kodieren – und wie das Konzept «Einverständnis» in einem Kontext extremer Machtasymmetrie semantisch leer wird. Diese theoretische Arbeit hatte lange wenig Einfluss auf die Praxis. Erst die Verbindung aus meticulöser empirischer Arbeit – Fallstudien, Datensätze, Betroffeneninterviews – und juristischer Analyse hat dem Thema die Sichtbarkeit verschafft, die zu konkreten Gesetzesreformen geführt hat.

Was bleibt

Es wäre falsch zu behaupten, das Problem sei nun auf dem Weg der Lösung. Die Gesetzesreformen, wo sie stattgefunden haben, sind notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Strafgesetze ohne Strafverfolgungswillen bleiben toter Buchstabe. Die Zahlen, soweit sie existieren, legen nahe, dass Verurteilungen von Polizisten wegen sexueller Übergriffe im Verhältnis zur dokumentierten Häufigkeit solcher Übergriffe verschwindend gering sind.

Die tiefere Frage, die diese Literatur aufwirft, ist eine politische: Wieviel Macht räumen wir dem Staat ein, in die Leben besonders vulnerabler Menschen einzugreifen? Jede Norm, die Polizeibeamten weites Verhaftungsermessen gibt – in der Sexarbeit, in der Drogenbekämpfung, in der Wohnungslosenpolitik –, ist auch eine Norm, die den Spielraum für Missbrauch ausweitet. Das ist kein Argument gegen Strafverfolgung per se. Aber es ist ein Argument dafür, dass jede Ausweitung polizeilicher Befugnisse mit einer entsprechenden Ausweitung von Kontrolle und Rechenschaft einhergehen muss.

Was die Forschung zeigt, ist eigentlich banal: Unkontrollierte Macht korrumpiert. Diese Einsicht hat eine lange Tradition in der politischen Philosophie. Was neu ist – und was die beste aktuelle Literatur zum Thema Polizeikorruption beiträgt –, ist die Präzision, mit der sie zeigt, welche Form diese Korruption annimmt, wenn die Mächtigen Männer sind und die Opferpopulation überwiegend Frauen. Die Form, die sie annimmt, ist sexuell. Und das zu sagen, klar und ohne Umschreibung, ist vielleicht der erste notwendige Schritt.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel ist eine thematische Reflexion, die auf Forschungsliteratur, Fallstudien und publizierten Investigativrecherchen zu Polizeikorruption und sexuellem Machtmissbrauch basiert.