Die Meldung aus der Schweiz ist alarmierend: Mindestens neun Babys erkranken derzeit mutmaßlich nach dem Konsum verunreinigter industriell hergestellter Babynahrung — ein Rückruf wurde ausgelöst, doch viele Eltern sind verunsichert und ratlos.

Babynahrung darf kein Glücksspiel sein. Gerade bei Produkten, die Säuglingen als Lebensgrundlage dienen, muss der Schutz unantastbar sein. Und doch zeigt der aktuelle Fall, wie lückenhaft unser System ist.

Ein Rückruf, aber zu spät für Vertrauen

Die betroffene Babynahrung wurde wegen einer Kontamination mit dem hitzestabilen Bakteriengift Cereulid aus dem Verkehr gezogen. Dieses Toxin kann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen — gerade für die empfindlichen Verdauungssysteme von Babys ein erhebliches Risiko.

Was den Fall besonders brisant macht: Die Situation war offenbar schon länger bekannt, bevor eine öffentliche Warnung ausgesprochen wurde. In vielen Ländern begannen Hersteller und Behörden mit internen Tests und Rückrufen Wochen, bevor Informationen für Eltern und Konsumenten verfügbar waren. In einigen Fällen wurden Produktionen bereits reduziert oder aus dem Verkauf genommen, bevor es eine klar kommunizierte öffentliche Warnung gab.

Solche Verzögerungen sind für Eltern, die täglich Fläschchen vorbereiten, nicht nur ärgerlich, sondern potenziell gefährlich.

Wo bleibt der staatliche Schutz?

Es geht hier nicht um einen lauen Bürofehler, sondern um die fundamentale Schutzpflicht des Staates. Regulierungsbehörden und lebensmittelüberwachende Ämter haben die Aufgabe, schon bei ersten Anzeichen eines Risikos sofort einzuschreiten und die Öffentlichkeit zu informieren. In diesem Fall aber wirkten Informationswege langsam und bürokratisch. Eltern mussten aktiv recherchieren, sich an Listen und Chargennummern orientieren und teilweise erst durch Medien erfahren, welche Produkte betroffen sind.

Es ist die Aufgabe staatlicher Beamter und Behörden, den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen — und gerade bei besonders gefährdeten Gruppen wie Säuglingen keine halben Sachen zu machen. Doch in der Praxis wird zu oft darauf vertraut, dass Hersteller rechtzeitig reagieren oder „vorsorglich“ Rückrufe gestartet werden. Der Staat darf sich nicht darauf verlassen, dass Unternehmen freiwillig und schnell genug handeln, wenn es um die Gesundheit von Babys geht.

Vertrauen verspielt — Eltern im Stress

Für Eltern ist die Lage belastend: Sie müssen plötzlich prüfen, welche Produkte sicher sind, welche nicht, und ob das eigene Kind betroffen sein könnte. Solche Situationen erzeugen nicht nur verunsichernde Fragen, sondern auch Angst und Stress — emotional, finanziell und organisatorisch. Das Grundvertrauen in staatlichen Schutz ist beschädigt.

Beamtenpflicht statt Schönfärberei

Statt erneut über „strengere Regeln“ oder neue Richtlinien zu diskutieren, sollten die bestehenden Behörden endlich ihre Arbeit machen: konsequent, transparent, schnell und im Interesse der Bevölkerung. Behörden müssen öffentlich und zeitnah handeln, sobald auch nur der leiseste Verdacht auf Gesundheitsgefahr besteht. Dazu gehört:

Sofortige öffentliche Warnung bei ersten Hinweisen auf potenzielle Risiken,

Transparente Kommunikation mit klaren Anweisungen für Eltern und

Sicherstellung, dass betroffene Produkte lückenlos identifiziert und aus dem Verkauf genommen werden.

Wir brauchen keine Schönfärberei oder Beschwichtigungen. Wir brauchen Behörden, die verantwortungsvoll, proaktiv und ohne unnötige Verzögerung handeln — gerade wenn es um die Gesundheit unserer jüngsten und verletzlichsten Mitbürger geht.

Denn eines sollte unmissverständlich klar sein: Babys dürfen nicht die Leidtragenden eines Systems sein, das seinen Schutzauftrag selbst bei den grundlegenden Dingen nicht erfüllt.