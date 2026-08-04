von Nico Stino

Ein Bundesbetrieb zahlt Kriminellen Geld – und niemand muss sich dafür verantworten.

Die Ruag, staatlicher Rüstungskonzern der Schweiz, kaufte sich bei einem Cyberangriff frei. Sie zahlte Lösegeld an Hacker, obwohl der Bund genau davon abrät. Das Verteidigungsdepartement VBS hat die Angelegenheit nun untersucht – und deckt den Vorgang, statt ihn aufzuklären.

Als operatives Geschäft abgetan

Betroffen war eine US-Tochtergesellschaft der Ruag. Die Hackergruppe Akira drang in deren Systeme ein. Das VBS leitete daraufhin eine Untersuchung ein, veröffentlichte die Ergebnisse aber nur als knappes Communiqué. Weder der vollständige Bericht noch die Höhe der gezahlten Summe wurden offengelegt.

Die Begründung des Departements: Als privatrechtlich organisierte Aktiengesellschaft trage die Ruag MRO selbst die Verantwortung für ihre operativen Entscheide. Auch eine Lösegeldzahlung falle darunter. Eine vorgängige Zustimmung des Bundes als Eigner sei deshalb nicht nötig gewesen – eine koordinierte Information hätte genügt.

Der Verwaltungsrat schweigt zu früh

Genau diese Information blieb aber aus. Wie muula.ch bereits berichtete, hat sich der Verwaltungsrat nicht an die eigenen Regeln des Bundesrates gehalten, wonach eine Information vor jeder öffentlichen Kommunikation stattfinden muss. Geschäfte von grosser Tragweite – auch wenn sie finanziell überschaubar bleiben – sind mit dem Eigentümer abzustimmen. Diese Regel wurde übergangen.

Politische Risiken übersehen

Die Verantwortlichen räumten selbst ein, sich bei ihrer Entscheidung nur auf rechtliche und wirtschaftliche Erwägungen gestützt zu haben. Politische und reputationsbezogene Folgen blieben unberücksichtigt – bei einem staatlichen Rüstungsbetrieb, der bereits wegen fragwürdiger Panzergeschäfte in der Kritik stand, eine bemerkenswerte Leerstelle.

Empfehlung ja, Konsequenz nein

Sowohl das VBS als auch der Bund betonen, weiterhin von Lösegeldzahlungen bei Cyberangriffen abzuraten. Die eigene Empfehlung hindert den eigenen Betrieb aber nicht daran, genau das Gegenteil zu tun – und ungestraft davonzukommen.

Einordnung

Der Fall zeigt ein Muster, das sich in der Bundesverwaltung wiederholt: Steuergeld fliesst an Kriminelle, eine steuerfinanzierte Untersuchung folgt, ihr Ergebnis bleibt geheim. Wer Verantwortung tragen sollte, verweist auf operative Eigenständigkeit. Am Ende trägt niemand die Konsequenzen – ausser den Bürgerinnen und Bürgern, die beides bezahlen: das Lösegeld und die Untersuchung, die es nicht aufklärt.