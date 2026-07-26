Ein Meinungsbeitrag von Nico Stino

Manchmal reicht eine einzige Frage, um ein ganzes System infrage zu stellen: Wie unabhängig kann eine Prüfung sein, wenn der Prüfer und der Geprüfte seit Jahren Geschäftspartner sind?

Genau diese Frage stellt sich im Fall der Finma-Untersuchung gegen die Zurich Versicherung. Die Aufsichtsbehörde hat, wie berichtet, ein Enforcement-Verfahren eröffnet und Deloitte als externe Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. Was in der Berichterstattung bislang kaum Erwähnung fand: Deloitte und die Zurich sind keine Fremden. Sie sind Geschäftspartner.

Eine langjährige Beziehung

Deloitte Digital hat gemeinsam mit Zurich und Apple die App «MyCustomer» entwickelt — ein mobiles CRM-System, das den Aussendienst der Versicherung digitalisiert und den Agenten papierlose Kundenberatung ermöglicht. Die Zusammenarbeit wird von Deloitte selbst als Erfolgsgeschichte präsentiert, mit konkreten Kennzahlen zu Produktivitätsgewinnen und kürzeren Bearbeitungszeiten. Auch im Bereich Cyber-Risiko-Beratung kooperieren die beiden Konzerne: Deloitte liefert der Zurich Nordamerika Expertise, die wiederum in die Versicherungsprodukte der Zurich einfliesst. Es handelt sich also nicht um eine einmalige, lose Verbindung, sondern um eine mehrjährige, mehrschichtige Geschäftsbeziehung im Bereich digitale Transformation und Risikoberatung.

Und nun soll dasselbe Deloitte im Auftrag der Finma prüfen, ob just jener Konzern, mit dem man Produkte entwickelt und Kunden gemeinsam bedient, sein internes Kontrollsystem im Griff hat.

Warum das ein Problem ist — und warum vielleicht auch nicht

Grosse Prüfgesellschaften wie Deloitte, PwC, EY oder KPMG unterhalten praktisch mit jedem Grosskonzern der Schweiz irgendeine Form von Geschäftsbeziehung — sei es in der Revision, der Beratung oder eben der digitalen Transformation. Wollte die Finma ausschliesslich Firmen ohne jede Berührung zur Zurich beauftragen, würde die Auswahl an geeigneten, hinreichend grossen und erfahrenen Prüfern rasch eng. Die grossen Beratungshäuser argumentieren gerne mit sogenannten «Chinese Walls»: internen Trennlinien zwischen Beratungsmandaten und Prüfaufträgen, die Interessenkonflikte verhindern sollen.

Nur: Genau solche Kontrollsysteme — Trennlinien, die Interessenkonflikte verhindern sollen — stehen bei der Zurich selbst gerade auf dem Prüfstand. Es wirkt seltsam, ausgerechnet jener Instanz die Aufklärung zu übertragen, deren eigene Unabhängigkeit im konkreten Fall nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Wer die Verrechnung von Gebühren und die Vermeidung von Interessenkonflikten bei der Zurich untersucht, sollte selbst keinen wirtschaftlichen Anreiz haben, die Beziehung zum künftigen Grosskunden nicht zu belasten.

Was die Finma schuldet

Die Finma äussert sich, wie üblich, nicht zum laufenden Verfahren. Das ist ihr gutes Recht — Verfahrensvertraulichkeit ist keine Ausrede, sondern Standard. Doch die Wahl des Untersuchungsbeauftragten ist keine Formalie. Wenn die Aufsichtsbehörde ihre Glaubwürdigkeit als neutrale Instanz wahren will, wäre eine Offenlegung angebracht: Welche Massnahmen wurden getroffen, um sicherzustellen, dass die bestehende Geschäftsbeziehung zwischen Deloitte und Zurich das Ergebnis der Untersuchung nicht beeinflusst? Gibt es ein separates, von den Beratungsmandaten abgeschottetes Team? Wurde die Beziehung überhaupt geprüft, bevor der Auftrag vergeben wurde?

Diese Fragen zu stellen bedeutet nicht, Deloitte oder der Finma Unredlichkeit zu unterstellen. Es bedeutet, an einen Grundsatz zu erinnern, der in der Finanzaufsicht eigentlich selbstverständlich sein sollte: Wer über die Integrität von Kontrollsystemen urteilt, muss selbst über jeden Zweifel erhaben sein. Gerade in einem Fall, in dem es um mögliche Interessenkonflikte zwischen Aktionären und Versicherten geht, verträgt die Aufklärung keinen eigenen blinden Fleck.

Dieser Beitrag ist eine Einordnung und Meinungsäusserung der Redaktion, keine Tatsachenbehauptung über Fehlverhalten von Deloitte oder der Finma.