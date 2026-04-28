Ein Mitarbeiter der KPT unterschlug 354’000 Franken. Man muss verstehen: Die Lebenshaltungskosten sind halt gestiegen.

Man muss Verständnis aufbringen. Wirklich. Da arbeitet ein fleissiger Schweizer Bürger bei einer der grössten Krankenkassen des Landes, einem Unternehmen mit 700 Mitarbeitenden und einem Prämienvolumen von sage und schreibe 2,6 Milliarden Franken ￼ – und trotzdem reicht es hinten und vorne nicht. Was bleibt einem da übrig?

Man ergreift die Initiative. Man denkt unternehmerisch. Man optimiert.

Der Mann – nennen wir ihn den fleissigsten Sachbearbeiter der Schweiz – hatte eine geniale Lösung für sein Liquiditätsproblem gefunden: Er suchte im internen System gezielt nach kürzlich Verstorbenen. Denn wenn Versicherte sterben, erstatten die Krankenkassen vorausbezahlte Prämien zurück. ￼ Und die Toten? Die beschweren sich bekannterweise selten. Eine Win-Win-Situation, wenn man so will – zumindest solange, bis er nach über einem Jahr aufflog und die Staatsanwaltschaft zu ermitteln begann. ￼

354’000 Franken. Für den Lebensunterhalt.

Man rechne kurz nach: Bei einem Monatslohn eines typischen Krankenkassenangestellten – sagen wir, bescheiden zwischen 5’000 und 7’000 Franken brutto – reden wir von einem kleinen Zusatzeinkommen, das seinen regulären Lohn über die Laufzeit locker um das Doppelte überstieg. Einfach so. Nebenbei. Als Inflationsausgleich sozusagen.

Wer jetzt mit dem Finger zeigt, hat noch nie versucht, in Bern eine Dreizimmerwohnung zu mieten, gleichzeitig Krankenkassenprämien zu bezahlen – ausgerechnet jene, die er den ganzen Tag verwaltet – und am Ende des Monats noch etwas für die Altersvorsorge auf die Seite zu legen.

Das eigentliche Systemversagen

Natürlich, man könnte jetzt fragen: Wie ist es möglich, dass ein Unternehmen mit 2,6 Milliarden Franken Prämienvolumen und 530’000 Versicherten ￼ über mehr als zwölf Monate lang nicht merkt, dass jemand in der Buchhaltung kreativ wird? Aber diese Frage lenkt vom Wesentlichen ab.

Das Wesentliche ist: Die Schweiz, dieses reiche, satte, selbstzufriedene Land, produziert inzwischen Verhältnisse, unter denen selbst jene, die täglich mit Milliarden hantieren, offenbar das Gefühl haben, am falschen Ende dieser Milliarden zu stehen. Der KPT-Chef kassierte letztes Jahr 576’000 Franken Jahreslohn ￼ – und stand dazu, wie er betonte. Sein Mitarbeiter im Sachbearbeiterbüro fand seinen eigenen Weg, die Lohnschere zu schliessen. Weniger legal, aber immerhin konsequent.

Ein Land, in dem man die Toten beklaut, um zu überleben

Vielleicht ist das die treffendste Metapher für die Schweiz im Jahr 2026: Ein Angestellter muss sich an den Rückerstattungen Verstorbener bedienen, um über die Runden zu kommen. Die Lebenden zahlen Prämien, die sie sich kaum leisten können. Die Toten bekommen ihre Prämien nicht zurück. Und die Krankenkassen buchen 35 Millionen Franken Jahresgewinn.

Die KPT verzeichnete 2024 einen Konzerngewinn von 35 Millionen Franken – trotzdem verliessen 77’000 Grundversicherte die Kasse ￼, weil sie sich die Prämien nicht mehr leisten konnten.

Alles gut also. Das System funktioniert.

Nur der eine Mitarbeiter hat es etwas zu wörtlich genommen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Prämien steigen. Der KPT-Chef verdient weiterhin 576’000 Franken. Und irgendwo in Bern sucht ein anderer Sachbearbeiter gerade nach einer legalen Lösung für sein Budgetproblem.