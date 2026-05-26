Das geheime Merkblatt, der «Rüffel» und die Propaganda-Frage

Drei Seiten. Mehr braucht es nicht, um einen Bundesrat in Erklärungsnot zu bringen. Drei Seiten, die eigentlich intern bleiben sollten – und die jetzt, zwei Wochen vor der Abstimmung über die 10-Millionen-Initiative, eine unbequeme Frage aufwerfen: Darf der Bundesrat Propaganda machen? Und wenn ja – ab wann hört es auf, «sachliche Information» zu sein?

Das Papier

Die Bundeskanzlei führt ein internes Merkblatt mit dem nüchternen Titel «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen». Das Dokument richtet sich an Mitarbeitende der Bundesverwaltung und soll sicherstellen, dass Behördeninformation im Abstimmungskampf rechtskonform bleibt – sprich: sachlich, vollständig, transparent und verhältnismässig, wie es das Bundesgesetz über die politischen Rechte verlangt.

Das Merkblatt ist bemerkenswert klar in dem, was es untersagt: keine Behördenpropaganda, keine einseitige Darstellung, kein Verschweigen wichtiger Argumente, keine Kampagnenauftritte. Bundesräte sollen Gegenpositionen berücksichtigen, nicht nur Vorteile oder nur Nachteile einer Vorlage benennen. Und – das ist der heikelste Punkt: «Am besten keine Gäste von ausserhalb der Bundesverwaltung» an Medienkonferenzen.

Genau das tat Justizminister Beat Jans Mitte März.

Der Auftritt

An der Medienkonferenz des Bundesrates zur 10-Millionen-Initiative erschien Jans nicht allein. Neben ihm standen Vertreter von Kantonen, Gewerbeverbänden, Arbeitgebern und Gewerkschaften – ein politisch sorgfältig komponiertes Bild einer breiten gesellschaftlichen Allianz gegen die SVP-Initiative. Für Aussenstehende wirkte der Auftritt wie eine gut inszenierte Kampagnenveranstaltung mit Bundesratsstempel.

Wer als Bundesrat spricht, spricht nicht als Privatperson. Er spricht nicht als SP-Mitglied. Er spricht als Vertreter des Gesamtbundesrates – und unterliegt damit den Regeln der Behördeninformation. Diese Regeln sagen: mässig, sachlich, ausgewogen. Das Bild vom Mitte März sah anders aus.

Die widersprüchliche Reaktion

Die SVP sah in Jans’ Auftritt einen klaren Regelbruch. Fraktionschef Thomas Aeschi reichte im Parlament einen Vorstoss ein und fragte, welche Sanktionen der Gesamtbundesrat gegen seinen Kollegen ergreife. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates will sich ebenfalls mit dem Fall befassen.

Der Bundesrat antwortete ausweichend: Externe Gäste an einer Medienkonferenz seien nicht gleichzusetzen mit der Unterstützung einer Kampagne. Der Bundesrat führe keine Abstimmungskampagnen.

Gleichzeitig erklärte die Bundeskanzlei – als wäre das Merkblatt über Nacht ein anderes geworden –, das Dokument sei keine verbindliche Weisung, sondern lediglich ein «Arbeitsinstrument» der Konferenz der Informationsdienste der Departemente. Unverbindlich also. Ein freundlicher Hinweis. Mehr nicht.

Das ist eine bemerkenswerte Volte. Ein internes Regelwerk, das präzise und verbindlich klingt, wird im Moment, wo es konkret werden könnte, zur Empfehlung herabgestuft. Man könnte es auch anders formulieren: Die Regeln gelten – ausser wenn sie unbequem werden.

Der angebliche Rüffel

Anfang Mai berichtete der «Blick», Bundespräsident Guy Parmelin habe Jans intern zu mehr Sachlichkeit und Verhältnismässigkeit angehalten – ein förmlicher Rüffel innerhalb des Kollegiums. Jans dementiert das entschieden. «Nein, es gab nie Rüffel von irgendeinem Bundesrat», sagte er gegenüber «Tele Züri». Im «Tages-Anzeiger» zeigte er sich «erstaunt», wie hartnäckig sich solche «Falschaussagen» hielten.

Überprüfen lässt sich das naturgemäss nicht. Bundesratssitzungen sind geheim, Beratungen und Anträge bleiben intern. Die Bundeskanzlei kommentiert «Mediengerüchte» nicht – was wiederum wenig hilft, wenn die Gerüchte politisch wirksam sind. Aus dem Umfeld des Bundesrates verlautet immerhin: Die Regierungskommunikation sei durchaus ein Thema gewesen. Von einem formellen Rüffel will dort aber niemand sprechen.

Damit sind zwei Lesarten möglich. Erstens: Der Rüffel fand nie statt und diente primär dazu, Jans kurz vor dem Abstimmungssonntag zu beschädigen. Zweitens: Es gab eine interne Diskussion über die Kommunikation, die jedoch unterhalb der Schwelle eines offiziellen Tadels blieb – weil der Bundesrat nach früheren Kontroversen sensibilisierter geworden ist.

Kein Einzelfall

Was in der Debatte gerne ausgeblendet wird: Jans ist kein Pionier. Ein Blick in die Archive zeigt, dass frühere Bundesräte ebenfalls mit externen Gästen an Abstimmungsmedienkonferenzen aufgetreten sind. Doris Leuthard 2016, Karin Keller-Sutter 2020 – beide mit Verbandsvertretern an der Seite. Wären externe Gäste tatsächlich verboten, hätten auch sie gegen die damals geltende Linie verstossen.

Das macht Jans’ Auftritt nicht zwingend regelkonform. Es relativiert aber die Empörung der SVP – zumindest im Hinblick auf die Frage, ob hier ein einmaliger Ausbruch aus einem sonst streng befolgten Regelrahmen stattfand.

Was bleibt

Das eigentliche Problem ist nicht der «Rüffel» – ob er nun stattfand oder nicht. Das eigentliche Problem ist die Grauzone, in der sich die Schweizer Behördeninformation seit Jahren bewegt. Ein Merkblatt, das verbindlich klingt, aber unverbindlich ist. Regeln, die gelten – bis sie einem höherrangigen politischen Interesse entgegenstehen. Ein Bundesrat, der als Vertreter des Gesamtbundesrates auftritt, aber faktisch eine Seite des Abstimmungskampfs verstärkt.

Die SVP nennt Jans inzwischen offen den «Propaganda-Bundesrat». Die «Weltwoche» titelte «Propaganda-Bundesrat ausser Rand und Band». Das ist polemisch – und politisch kalkuliert. Doch dass Jans’ Kommunikationsstil Fragen aufwirft, die weit über parteipolitische Scharmützel hinausgehen, lässt sich nicht wegdiskutieren.

Die direktdemokratische Schweiz lebt davon, dass Stimmberechtigte sich eine unabhängige Meinung bilden können. Das setzt voraus, dass Behördeninformation nicht mit Kampagnenkommunikation verschmilzt – auch dann nicht, wenn die eigene Position politisch richtig erscheint.

Drei Seiten. Die Antwort, was sie wirklich bedeuten, schuldet der Bundesrat der Öffentlichkeit noch.

Swissvox / ni