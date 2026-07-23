von Nico Stino

Zug im Hochsommer 2026: Krypto-Konferenzen füllen die Kongresshäuser, Token-Kurse machen Schlagzeilen, und mittendrin meldet eine der zwei Schweizer Kryptobanken sinkende Kundenvermögen. Die Amina Bank, einst als Vorzeigeprojekt der «Crypto Valley»-Strategie gefeiert, verzeichnet für das erste Halbjahr 2026 rückläufige Assets under Management – nach einem bereits schwachen Jahr 2025.

Zahlen, die eine andere Geschichte erzählen als die Marketing-Folien

CEO Franz Bergmüller bestätigt den Rückgang und schiebt ihn auf Markt- und Preisbewegungen. Das ist nicht falsch – Kryptowerte schwanken naturgemäss stärker als Aktienportfolios, und ein Kursrutsch bei Bitcoin oder Ether schlägt sich direkt in den verwalteten Vermögen nieder, ohne dass ein einziger Kunde abspringt. Gleichzeitig betont Bergmüller, die Netto-Neugelder seien im ersten Halbjahr gestiegen. Beide Aussagen können gleichzeitig wahr sein: Neues Geld kommt herein, während die Bewertung des bereits verwalteten Vermögens sinkt. Für Aussenstehende bleibt die Gesamtbilanz trotzdem mager.

Personalabbau oder Personalaufbau – zwei Versionen einer Geschichte

Ein Insider berichtet von Panik im Management und von Stellenabbau. Bergmüller widerspricht direkt: Die Mitarbeiterzahl sei sogar leicht gestiegen, unter anderem wegen des Engagements in der EU auf Basis der MiCA-Lizenz – jener europäischen Krypto-Regulierung, die Instituten mit einem einzigen Marktzugang Zugang zu allen EU-Staaten verschafft. Diese Widersprüchlichkeit ist typisch für Unternehmen unter Druck: Die offizielle Kommunikation betont Wachstum und Expansion, während informelle Quellen von Konsolidierung sprechen. Beide Bilder passen zur gleichen Grundsituation – ein Institut, das in einem schwierigen Markt nach Wegen sucht, sich neu aufzustellen, ohne öffentlich Schwäche einzugestehen.

Julius Bär im Hintergrund

Bemerkenswert ist die Rolle der Julius Bär, die eine strategische Minderheitsbeteiligung an der Amina hält. Für die Zürcher Privatbank war der Einstieg ins Krypto-Geschäft eine Wette auf die Zukunft des digitalen Vermögensverwaltung. Sinkende AuM bei der Beteiligung werfen die Frage auf, wie lange Julius Bär dieses Engagement noch als strategisch wichtig einstuft – und ob am Ende ein Verkauf der Anteile oder gar der ganzen Bank im Raum steht, wie ein Insider andeutet.

Bilanz

Die Amina steht exemplarisch für ein Grundproblem der Schweizer Kryptobranche: Regulatorische Anerkennung und mediale Aufmerksamkeit sind vorhanden, doch das Geschäftsmodell bleibt fragil, solange es so eng an die Volatilität der zugrundeliegenden Vermögenswerte gekoppelt ist. Wer in Zug Kryptobanking betreibt, betreibt derzeit vor allem eines: Risikomanagement in eigener Sache.

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