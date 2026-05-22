Prognose-Plattformen wie Polymarket boomen. Was als cleveres Schwarmintelligenz-Experiment begann, entwickelt sich zum gefährlichsten Finanzinstrument im Netz – und niemand redet darüber.

Es gibt Dinge im Internet, die harmlos aussehen und es nicht sind. Polymarket ist so ein Ding. Eine Website. Ein Wettbüro. Ein Prognose-Instrument. Und möglicherweise der Beginn einer neuen Ära, in der nicht mehr Geheimdienste oder Regierungen die Welt formen – sondern anonyme Spekulanten mit Kryptowallet.

Wer die Plattform zum ersten Mal besucht, sieht eine übersichtliche Benutzeroberfläche, sachlich formulierte Fragen, Balken mit Prozentzahlen. Wird dieser Politiker abgewählt? Kommt die Zinssenkung im März? Greift Amerika Venezuela an? Hinter dieser scheinbaren Nüchternheit verbirgt sich ein System, das in den USA längst Millionen bewegt – und das auch Donald Trump bereits öffentlich kommentiert hat, allerdings ohne sonderliche Beunruhigung.

So funktioniert das Prinzip

Das Modell ist denkbar simpel: Nutzer registrieren sich, verknüpfen ihr Kryptowallet und kaufen Anteile an Ja-Nein-Prognosen. Ein Anteil bewegt sich zwischen 0 und 1. Viele Nein-Stimmen drücken den Kurs nach unten, viele Ja-Stimmen nach oben. Wer richtig liegt, kassiert den gesamten Einsatz der Verliererseite – 100 Prozent. Wer falsch liegt, verliert alles.

Das ist keine neue Idee. Wettbüros existieren seit Jahrhunderten, Terminbörsen seit Jahrzehnten. Neu ist die Radikalität der Vereinfachung: kein Broker, kein Intermediär, keine Regulierung. Konto eröffnen, Frage auswählen, Geld setzen. In Minuten.

Die Insider-Falle

Dass Informationsvorsprünge an den Börsen zu Reichtum führen, ist bekannt. Insider-Trading ist illegal – und trotzdem allgegenwärtig. Warum sind so viele amerikanische Kongressabgeordnete ausgerechnet während ihrer Amtszeit aussergewöhnlich reich geworden? Diese Frage beantwortet sich von selbst.

Polymarket macht das, was an der Börse strafbar ist, praktisch unsichtbar. Ein US-Soldat soll gewusst haben, dass eine Militäroperation gegen Venezuela bevorstehe – und hat gewettet. 400’000 Dollar Gewinn. Ein Franzose soll Temperatursensoren manipuliert haben, um eine vorher platzierte Wette auf eine Hitzewelle zu gewinnen. Beide sind aufgeflogen. Wie viele nicht?

Der israelische Soldat, der auf den Zeitpunkt der Angriffe auf den Iran gewettet haben soll – weil er ihn schlicht kannte – steht exemplarisch für das strukturelle Problem: Wer drinnen ist, gewinnt. Wer draussen ist, zahlt.

Wenn Wetten zur Tat werden

Hier beginnt die eigentlich beunruhigende Frage. Bisher war das Kalkül: Wer Insiderwissen hat, setzt darauf. Doch was passiert, wenn der nächste Schritt vollzogen wird? Wenn Akteure nicht mehr auf Ereignisse wetten, die sie kennen, sondern auf Ereignisse, die sie selbst herbeiführen?

Die Logik ist kalt und einfach: Extreme, unwahrscheinliche Ereignisse bringen die höchsten Quoten. Wer auf einen Terroranschlag wettet und ihn dann selbst organisiert, finanziert sich durch die Wette. Terrororganisationen, die heute auf Spendensammlungen angewiesen sind, könnten morgen ihre Operationen über Prediction Markets refinanzieren. Das klingt nach Dystopie-Roman. Es ist strukturelle Konsequenz.

Und es gibt eine historische Vorlage: Die ungewöhnlichen Börsenbewegungen in den Tagen vor dem 11. September 2001 sind dokumentiert – Leerverkäufe auf Fluggesellschaften, die nie vollständig aufgeklärt wurden.

Die DARPA-Connection

Besonders pikant: Polymarket ist kein Start-up aus dem Nichts. Die Idee geht auf die DARPA zurück, die Forschungsbehörde des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Der ursprüngliche Ansatz war legitim und sogar brillant: Wenn Schwarmintelligenz in Wettmärkten zuverlässigere Prognosen liefert als klassische Demoskopie, dann lässt sich das zur Geheimdienstarbeit nutzen.

Das Problem: Die DARPA hat das Projekt vor rund zwei Jahrzehnten eingestellt – weil man erkannt hatte, wohin es führt. Eine Bundesbehörde bricht ein vielversprechendes Forschungsprojekt ab, weil die Implikationen zu gefährlich erscheinen. Privatwirtschaft und Internet machen es dennoch möglich. Wer zieht hier welche Schlüsse?

Das Manipulations-Szenario

Es gibt noch eine weitere, weniger diskutierte Dimension. Was, wenn nicht nur Kriminelle oder Terroristen das System für sich nutzen, sondern staatliche Akteure? Eine Regierung, die gezielt Wettaktionen finanziert, um der Bevölkerung falsche Signale zu geben – Schwarmintelligenz als Propagandainstrument.

Wer ARD und ZDF misstraut und stattdessen auf Signale aus Nischenquellen und Prediction Markets vertraut, wäre dann paradoxerweise besonders leicht manipulierbar. QAnon hatte dieses Prinzip bereits perfektioniert: Die «Erwachten» glaubten, besser informiert zu sein als der Mainstream – und wurden dabei systematisch gelenkt. Polymarket kann dasselbe leisten, nur mit echtem Geld als Verstärker.

Wer zahlt, wer gewinnt?

Die nüchterne Bilanz für Normalnutzer: Wer ohne Insiderwissen einsteigt, ist strukturell im Nachteil. Der Pool besteht aus institutionellen Wettenden, Insidern, Bots und gelegentlich Akteuren, die das Ergebnis selbst beeinflussen können. Der Kleinanleger mit einer Meinung über die nächste SNB-Entscheidung spielt gegen diese Konkurrenz.

Das war übrigens auch bei Krypto so. Und bei NFTs. Und bei jedem «demokratisierten» Finanzinstrument, das gross genug wurde, um echte Mächte anzuziehen.

Schlussbetrachtung

Polymarket ist kein Verschwörungsthema – es ist eine real existierende Plattform mit realen Millionenumsätzen und realen strukturellen Problemen. Die Frage ist nicht, ob hier etwas schiefläuft. Die Frage ist, wie weit es bereits gegangen ist und wann die regulatorische Reaktion kommt – oder ob sie überhaupt kommt.

Das Internet hat schon viele Dinge möglich gemacht, die vorher undenkbar waren. Manche davon waren gut. Polymarket erinnert an jene Innovationen, bei denen man im Nachhinein sagt: Man hätte früher genauer hinschauen sollen.