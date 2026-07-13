Wenn Ärzte kriminalisiert werden, steht der Rechtsstaat auf dem Prüfstand

Was passiert, wenn der Staat medizinische Urteile nachträglich zu Straftaten erklärt?

von Nico Stino

Die Ministerin spricht von Einzelfällen. Die Akten sprechen von 1.521 Verfahren.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat in einer Videobotschaft an seine deutsche Amtskollegin Nina Warken eine klare Forderung formuliert: Ärzte müssen medizinische Entscheidungen unabhängig treffen dürfen – ohne Angst vor Anklage oder politischem Druck. Der vollständige Brieftext liegt bislang nicht vor, die Kernbotschaft aus dem Video ist jedoch unmissverständlich.

Warken widerspricht öffentlich. In Deutschland würden Ärzte nicht wegen unabhängiger medizinischer Entscheidungen verfolgt, so ihre Darstellung. Strafverfahren beträfen ausschließlich Betrug oder falsche ärztliche Bescheinigungen.

Das Projekt «Ärzte mit Gewissen» – eine gemeinsame Initiative von MWGFD und dem Schweizer Verein WIR – zeichnet ein anderes Bild. Grundlage sind offizielle Behördendaten und öffentlich zugängliche Gerichtsunterlagen. Demnach zählen fünf deutsche Bundesländer bereits 1.521 Ermittlungsverfahren nach § 278 StGB seit 2020. Rund 70 % der angefragten Staatsanwaltschaften verweigerten die Herausgabe weiterer Daten oder antworteten gar nicht. Das Projekt geht deshalb von einer deutlich höheren bundesweiten Zahl aus.

Die Plattform veröffentlicht Gerichtsakten, Behördendokumente und Fallakten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Jeder kann die Fälle selbst prüfen, statt sich auf Zusammenfassungen zu verlassen.

Christian Oesch, Präsident des Vereins WIR und Mitinitiator von «Ärzte mit Gewissen», trifft sich in Kürze mit Kennedy, um mögliche internationale Zusammenarbeit zu besprechen: Dokumentation laufender Verfahren, unabhängige Prozessbeobachter, die Prüfung von Vorwürfen politisch motivierter Strafverfolgung gegen Ärzte, Wissenschaftler und weitere Berufsgruppen in Deutschland, der Schweiz und anderen europäischen Staaten.

📄 Öffentliche Dokumentation und Fallakten: aerzte-mit-gewissen.org

Einordnung

Zwei Erzählungen stehen sich gegenüber, und beide stützen sich auf Zahlen. Die eine Seite zählt Betrugsfälle. Die andere zählt Verfahren. Zwischen diesen beiden Lesarten liegt die eigentliche Frage: Wer entscheidet, was als medizinisches Urteil gilt – und was als Straftat?