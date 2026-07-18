Was geschieht, wenn der Staat Beschäftigung besteuert?

Der Staat greift seit jeher zu Steuern, um Verhalten zu beeinflussen. Tabak wird hoch besteuert, um den Konsum zu senken. Alkohol verteuert, um Missbrauch einzudämmen. Kraftstoffe werden besteuert – sei es zur Finanzierung der Infrastruktur oder zunehmend auch aus klimapolitischen Gründen –, wodurch Autofahren teurer wird.

Vor diesem Hintergrund wirkt eine unbequeme Frage erstaunlich naheliegend: Was geschieht, wenn ausgerechnet das Beschäftigen von Menschen und das Führen eines Unternehmens stark besteuert werden?

Die Antwort fällt weniger plakativ aus, als manche Slogans vermuten lassen. Doch ökonomisch ist der Zusammenhang gut untersucht: Steigen die Kosten für Arbeit, sinkt tendenziell die Nachfrage nach Arbeit.

Löhne allein sind für Unternehmen selten die entscheidende Kostenposition. Hinzu kommen Sozialversicherungsbeiträge, Lohnnebenkosten, Verwaltungsaufwand, regulatorische Vorgaben und Unternehmenssteuern. Für Arbeitgeber zählt letztlich nicht der Nettolohn eines Mitarbeiters, sondern die Gesamtkosten einer Anstellung.

Je höher diese Gesamtkosten ausfallen, desto sorgfältiger prüfen Unternehmen jede Neueinstellung. Manche Stellen werden gar nicht erst geschaffen, andere werden automatisiert oder ins Ausland verlagert. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen, die über weniger finanzielle Reserven verfügen als internationale Konzerne.

Allerdings wäre es ebenso verkürzt zu behaupten, jede Steuer auf Unternehmen vernichte automatisch Arbeitsplätze. Hochentwickelte Volkswirtschaften wie die Schweiz, die nordischen Länder oder Deutschland zeigen, dass Unternehmen auch in Staaten mit vergleichsweise hohen Abgaben erfolgreich sein können. Entscheidend ist, was sie dafür erhalten: gut ausgebildete Arbeitskräfte, funktionierende Infrastruktur, Rechtssicherheit, politische Stabilität und effiziente Behörden.

Steuern sind deshalb nicht nur Kosten. Sie finanzieren öffentliche Güter, von denen Unternehmen unmittelbar profitieren. Eine leistungsfähige Justiz schützt Eigentumsrechte. Gut ausgebaute Verkehrsnetze erleichtern den Handel. Ein verlässliches Bildungssystem schafft qualifizierte Fachkräfte. Diese Faktoren erhöhen langfristig die Produktivität und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts.

Die eigentliche Herausforderung liegt deshalb weniger in der Höhe einzelner Steuern als in ihrer Gesamtwirkung. Werden Unternehmen durch eine Vielzahl von Abgaben, Vorschriften und administrativen Pflichten belastet, sinkt ihre Investitionsbereitschaft. Unternehmer verschieben Projekte, verzichten auf Neueinstellungen oder suchen attraktivere Standorte.

Gerade im Zeitalter künstlicher Intelligenz und digitaler Dienstleistungen wird dieser Wettbewerb intensiver. Kapital und Know-how sind mobiler als je zuvor. Länder konkurrieren nicht mehr nur mit Steuersätzen, sondern mit der Qualität ihres gesamten wirtschaftlichen Umfelds.

Für die Schweiz besitzt diese Debatte besondere Bedeutung. Als exportorientierte Volkswirtschaft mit einem hohen Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen lebt sie von Innovation, Unternehmertum und internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Jede politische Entscheidung, welche die Kosten des Wirtschaftens erhöht, sollte deshalb sorgfältig gegen ihren gesellschaftlichen Nutzen abgewogen werden.

Die eingangs zitierte Aussage enthält einen wahren Kern: Steuern beeinflussen Verhalten. Sie setzen Anreize und verändern wirtschaftliche Entscheidungen. Doch daraus folgt nicht automatisch, dass niedrige Steuern allein Wohlstand garantieren oder hohe Steuern zwangsläufig Arbeitsplätze vernichten.

Die entscheidende Frage lautet vielmehr: Erhalten Unternehmen und Bürger für ihre Abgaben einen Gegenwert, der Investitionen, Innovation und Beschäftigung langfristig fördert?

Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik misst sich daher nicht daran, möglichst viele oder möglichst wenige Steuern zu erheben. Sie sollte vielmehr ein Umfeld schaffen, in dem sich Arbeit lohnt, Unternehmertum belohnt wird und wirtschaftlicher Erfolg nicht durch unnötige Bürokratie gebremst wird.

Denn am Ende entsteht Wohlstand nicht durch Steuern – sondern durch Menschen, die bereit sind, Risiken einzugehen, Unternehmen aufzubauen und Arbeitsplätze zu schaffen.