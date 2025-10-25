Der Ernstfall ist längst Alltag

In der Schweiz fehlen derzeit rund 50’000 Wohnungen. Das ist keine Übertreibung, sondern die offizielle Schätzung des Schweizerischen Baumeisterverbands.

Gleichzeitig liegt die Leerwohnungsquote bei nur noch 1 % – der tiefste Stand seit Jahrzehnten. In Städten wie Genf oder Zürich ist die Quote sogar unter 0,5 % gefallen.