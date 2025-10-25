🏠 Wenn 50’000 Dächer fehlen – ziehen wir eben bei den Politikern ein
Ein satirischer Kommentar zur Schweizer Wohnungsnot mit ernstem Hintergrund.
Der Ernstfall ist längst Alltag
In der Schweiz fehlen derzeit rund 50’000 Wohnungen. Das ist keine Übertreibung, sondern die offizielle Schätzung des Schweizerischen Baumeisterverbands.
Gleichzeitig liegt die Leerwohnungsquote bei nur noch 1 % – der tiefste Stand seit Jahrzehnten. In Städten wie Genf oder Zürich ist die Quote sogar unter 0,5 % gefallen.
Di…