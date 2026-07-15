Ein Professor an der Uni Zürich unterschreibt einen Brief. Darin steht: Die künstliche Intelligenz verändert die Wirtschaft vielleicht stärker als die industrielle Revolution – und viel schneller. Klingt nach einer steilen These. Das eigentlich Bemerkenswerte am Brief ist aber ein anderer Satz: Wir wissen nicht, was passieren wird.

Der Brief und seine Unterzeichner

Über 200 Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler haben das Schreiben unterzeichnet, darunter 16 Nobelpreisträger sowie die Chefökonomen von OpenAI und Anthropic. Der Text selbst umfasst nur vier Sätze. Die Kernbotschaft: Der Einsatz von KI wird in den kommenden zehn Jahren stark zunehmen, mögliche Folgen müssten deshalb frühzeitig abgefedert werden. Konkrete Massnahmen fordert der Brief nicht. Das ist kein Versehen, sondern die eigentliche Aussage.

Eingeständnis statt Prognose

Normalerweise treten Ökonomen mit Modellen und Zahlen auf, nicht mit Schulterzucken. Hier ist es umgekehrt. SRF-Digitalredaktorin Tanja Eder ordnet das Phänomen ein: Viele Unterzeichnende haben in der Vergangenheit selbst Studien zu den Auswirkungen von KI verfasst – mit gegensätzlichen Ergebnissen. Die einen sehen überwiegend Nutzen, die anderen überwiegend Schaden, wieder andere halten die ganze Debatte für Lärm ohne Substanz. Am Ende landen alle beim gleichen Satz: Man weiss es nicht.

Worum es bei den Risiken wirklich geht

Im Zentrum steht die Frage der Produktivität. Steigt sie durch KI spürbar an – wovon die Prognosen von «gar nicht» bis «wir müssen bald nicht mehr arbeiten» reichen –, dann folgt die eigentliche Verteilungsfrage: Wer profitiert? Zwei Szenarien stehen sich gegenüber. Im einen verlieren breite Bevölkerungsteile ihre Arbeit, während wenige Unternehmen und Investoren den Gewinn einstreichen. Im anderen sinkt die Arbeitszeit für alle, während der Wohlstand insgesamt steigt. Zwischen diesen beiden Polen liegt ein weites Feld politischer Weichenstellungen – und genau dort setzt der Brief an.

Die Politik soll jetzt handeln, nicht später

David Hémous, Professor für Innovationsökonomie an der Universität Zürich und Mitunterzeichner, bringt die Stossrichtung auf den Punkt: Es brauche zunächst ein politisches Problembewusstsein. Themen wie Arbeitsmarktanpassung, Ausbildung von Studierenden oder die Steuerung von Innovation liessen sich nicht erst dann angehen, wenn die Veränderungen bereits eingetreten seien. Sein Argument gegen das Abwarten ist zugleich eine Kritik an der bisherigen Praxis: Politik reagiert traditionell auf Krisen, nicht auf Prognosen mit Unsicherheitsspanne.

Bevor man KI versteht: Kann der Bund überhaupt IT?

Genau hier klafft ein Widerspruch, der die eigentliche Schwäche des Aufrufs offenlegt. Erst diese Woche hat die Eidgenössische Finanzkontrolle einen Bericht veröffentlicht, der der Bundesverwaltung ein vernichtendes Zeugnis ausstellt: Bei grossen Informatik-Schlüsselprojekten wiederholt der Bund dieselben Fehler bei Planung, Nutzenmessung und Koordination, die schon vor zehn Jahren gerügt wurden. Betroffen sind nicht irgendwelche Nebenprojekte, sondern zentrale Vorhaben wie das Sicherheitsfunknetz Polycom, das Migrationssystem ZEMIS, das Gesundheitsprogramm Digisanté und die Auszahlung der Arbeitslosengelder. Bei der digitalen Identität E-ID warnt die Finanzkontrolle, der Bund habe hier faktisch keine zweite Chance.

Das ist die eigentlich unbequeme Frage hinter dem Ökonomenbrief. Wenn die Bundesverwaltung schon bei klar umrissenen, technisch überschaubaren IT-Vorhaben seit zehn Jahren an Planung und Koordination scheitert, mit welcher Kompetenz soll sie dann eine Technologie einordnen, die selbst ihre Erfinder nicht vollständig verstehen? Ein Sicherheitsfunknetz hat ein Lastenheft. KI hat keines. Der Ruf nach politischem «Bewusstsein» klingt gut, setzt aber eine Umsetzungsfähigkeit voraus, die der eigene Rechnungsprüfer der Verwaltung gerade abspricht.

Einordnung

Der Brief der Ökonomen ist ungewöhnlich, weil er keine Lösung verkauft, sondern eine Wissenslücke offiziell macht. Das ist ehrlicher als die üblichen Heilsversprechen oder Untergangsszenarien rund um KI – aber es erschwert der Politik auch die Arbeit. Die Schweiz mit ihrer forschungsstarken Wirtschaft und ihrem flexiblen Arbeitsmarkt dürfte von den Verteilungsfragen direkt betroffen sein, ganz gleich, welches Szenario eintrifft. Nur: Bevor der Bund über die Steuerung einer Technologie sprechen kann, deren Wirkung nicht einmal ihre Erfinder beziffern können, müsste er erst einmal zeigen, dass er ein Funknetz zuverlässig ausschreiben kann. Abwarten ist keine neutrale Haltung. Aber Zusagen ohne Umsetzungsfähigkeit sind auch keine.

Nico Stino

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