von Nico Stino

Es ist 14. Juni, kurz nach 12 Uhr, und die Schweiz hat soeben demokratisch entschieden, dass sie nicht zu einer 10-Millionen-Schweiz werden möchte – jedenfalls nicht per Verfassungsartikel. Die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz (Nachhaltigkeitsinitiative)» wurde gemäss Hochrechnungen mit rund 55 Prozent verworfen, das Ja-Lager landet bei etwa 45 Prozent. Ein knappes, aber eindeutiges Resultat. Die direkte Demokratie hat gesprochen, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben ihre Stimmzettel ausgefüllt, die Kantone zählen, das System funktioniert.

Nur eine Institution hat offenbar Mühe mit der Mathematik: die Medien selbst.

108,5 Prozent Demokratie

«20 Minuten» postete kurz nach 12 Uhr auf Facebook und im eigenen Live-Ticker zur Abstimmung folgende Formulierung als erste eigene Hochrechnung: 54,9 Prozent Nein-Stimmen, 53,6 Prozent Ja-Stimmen. Wer das addiert, kommt auf 108,5 Prozent. Man könnte das grosszügig als statistisches Phänomen verbuchen – vielleicht ein neues Quorum, das Bundesrat Beat Jans in seiner Ansprache vom 24. Mai noch nicht erläutert hat. Vielleicht eine Art demokratischer Zugabe, ein Bonus-Prozentpunkt-Paket für besonders engagierte Stimmbeteiligung. Oder, die nüchternere Erklärung: Die Hochrechnung des Umfrageinstituts Leewas im Auftrag von Tamedia und 20 Minuten lieferte zwei Zahlen, die offenbar unkommentiert nebeneinander ins CMS wanderten, ohne dass jemand merkte, dass sie sich gegenseitig ausschliessen.

Interessant: Bereits die zweite Hochrechnung desselben Instituts, wenige Minuten später, nannte nur noch eine einzige, in sich stimmige Zahl – 54,8 Prozent Nein. Der Fehler war also offenbar ein Ausrutscher der allerersten Publikation, schnell überholt von der nächsten Meldung. Nur: Online steht der ursprüngliche Text mit den 108,5 Prozent weiterhin unverändert im Live-Ticker. Tempo schlägt Korrektur.

Die Ironie der Nachhaltigkeitsinitiative

Pikant wird es, wenn man bedenkt, worum es bei der Vorlage inhaltlich ging: um eine Bevölkerungsobergrenze, um die Frage, ob die Schweiz ab einer gewissen Zahl – 10 Millionen Einwohner bis 2050 – die Personenfreizügigkeit mit der EU kündigen müsste. Es ging, mit anderen Worten, um Zahlen, Prognosen, Hochrechnungen, Statistiken über Jahrzehnte. Beide Seiten beriefen sich auf Bevölkerungsszenarien, Wirtschaftsprognosen und Fachkräftemangel-Berechnungen, die kaum jemand im Detail nachprüfen kann.

Und dann liefert ausgerechnet die mediale Berichterstattung über das Resultat dieser zahlenintensiven Debatte eine Summe, die jeder Sekundarschüler in fünf Sekunden als unmöglich erkennen würde.

«8,5 Stände Nein»

Damit nicht genug: Auch beim Ständemehr wurde es am Sonntag rechnerisch unübersichtlich. Mehrere Live-Ticker meldeten am Mittag, aktuell sagten 8,5 Stände Nein – Halbkantone und ihre halben Stimmen sind in der Schweiz zwar tatsächlich Verfassungsrealität. Insofern ist die 8,5 an sich kein Fehler. Trotzdem hat die Kombination aus «108,5 Prozent Ja+Nein» und «8,5 Stände Nein» an diesem Mittag eine gewisse satirische Schlagseite entwickelt: die Schweiz, das Land der Halbkantone und der Halbprozente, wo am Ende alles irgendwie nicht ganz aufgeht – aber Hauptsache, das Resultat steht fest.

Wenn die Schlagzeile schon steht, bevor das Lektorat beginnt

Die «20 Minuten»-Schlagzeile dazu, prominent auf der Facebook-Seite ausgespielt: «Showdown um 10-Millionen-Schweiz: Hochrechnung zeigt Nein-Trend». Der Trend stimmte ja im Grossen und Ganzen – es wurde ein Nein, mit rund 55 zu 45 Prozent, wie auch die Hochrechnungen von gfs.bern und Blick bestätigten. Nur die mitgelieferte Beweiszahl im Lauftext war eben nicht ganz wasserdicht – und ziert seither, dezent illustriert mit einer Nahaufnahme des roten Stimmcouverts «Volksabstimmung 14. Juni 2026», die Social-Media-Kanäle des Hauses.

Man könnte das als Petitesse abtun. Aber es ist auch ein kleines Symptom für etwas Grösseres: den Tempo-Journalismus an Abstimmungssonntagen, bei dem Redaktionen im Minutentakt Zahlen aus Hochrechnungstools in CMS-Felder und Social-Media-Posts kopieren, ohne dass am Ende noch jemand mit Taschenrechner – oder schlicht Kopfrechnen – gegenliest. Während sich die Schweiz stundenlang über Bevölkerungswachstum, Zuwanderungsszenarien und Prognosemodelle für das Jahr 2050 streitet, schafft es die Tagesaktualität nicht, eine einfache Additionsprobe für das Jahr 2026 zu bestehen.

Bilanz

Das Resultat der Abstimmung ist nicht das Problem – die Schweizerinnen und Schweizer haben entschieden, knapp, aber demokratisch korrekt, mit rund 55 Prozent Nein. Das Problem ist die Erzählung darüber: eine Medienlandschaft, die in Echtzeit über Bevölkerungsobergrenzen, EU-Verträge und Jahrzehnte-Prognosen berichtet, aber bei der einfachsten aller Kontrollen – zählt 100 Prozent eigentlich 100 Prozent? – kurz die Übersicht verliert. Vielleicht sollte die nächste Volksinitiative lauten: «Keine 110-Prozent-Schweiz».

(Quelle des zitierten Facebook-Posts: 20 Minuten, Live-Ticker «10-Millionen-Schweiz-Initiative wird deutlich abgelehnt», 20min.ch, 14. Juni 2026)