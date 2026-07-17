Die Schweiz gilt als Land der Familienunternehmen. Die Bilder sind vertraut: der Maschinenbauer in St. Gallen, die Schokoladenfabrik im Berner Oberland, der Präzisionsbetrieb im Jura oder die Privatbank in Zürich. Doch hinter dieser Erzählung verändert sich die Eigentümerlandschaft leise – und schneller, als vielen bewusst ist.

Noch immer werden rund 99 Prozent aller Schweizer Unternehmen als kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geführt. Diese Zahl vermittelt den Eindruck einer Wirtschaft voller unabhängiger Unternehmer. Tatsächlich sagt sie jedoch wenig darüber aus, wem diese Firmen letztlich gehören oder wer ihre strategischen Entscheidungen trifft.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat eine stille Konzentration stattgefunden. Internationale Konzerne haben zahlreiche Schweizer Traditionsunternehmen übernommen. Gleichzeitig haben Private-Equity-Fonds, Pensionskassen und globale Vermögensverwalter ihren Einfluss massiv ausgebaut. Viele bekannte Marken tragen zwar weiterhin ein Schweizer Kreuz im Logo, ihre Eigentümer sitzen jedoch in New York, London, Paris oder Singapur.

Auch dort, wo Unternehmen formal eigenständig bleiben, wächst die Abhängigkeit. Digitale Plattformen bestimmen den Zugang zum Kunden. Werbung läuft über Google oder Meta. Verkäufe erfolgen über Amazon oder internationale Marktplätze. Zahlungsverkehr, Cloud-Dienste und Software stammen häufig von wenigen globalen Anbietern. Die juristische Unabhängigkeit bleibt bestehen – die wirtschaftliche wird zunehmend relativ.

Besonders sichtbar wird diese Entwicklung im Detailhandel. Was nach Wettbewerb aussieht, wird von wenigen Akteuren dominiert. Auch in der Medienbranche schrumpft die Vielfalt. Regionale Zeitungen verschwinden oder werden in grosse Verlagshäuser integriert. Mit jeder Übernahme nimmt die Zahl der unabhängigen Stimmen ab.

Hinzu kommt ein Generationenproblem. Tausende Schweizer Unternehmer stehen vor der Pensionierung. Nicht jede Firma findet einen Nachfolger innerhalb der Familie. Häufig ist der Verkauf an einen Investor die einfachste Lösung. Für die Mitarbeitenden ändert sich zunächst wenig. Langfristig jedoch werden Investitionsentscheide, Forschung oder Produktionsstandorte oft ausserhalb der Schweiz festgelegt.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, wie viele Unternehmen es in der Schweiz gibt. Entscheidend ist vielmehr, wie viele tatsächlich unabhängig handeln können – finanziell, strategisch und technologisch.

Unabhängigkeit ist heute kein Schwarz-Weiss-Begriff mehr. Ein Unternehmen kann Schweizer Eigentümer haben und dennoch vollständig von amerikanischer Software abhängig sein. Es kann eigenständig produzieren, aber seine Kunden ausschliesslich über globale Plattformen erreichen. Es kann lokale Arbeitsplätze schaffen und dennoch seine Finanzierung von internationalen Kapitalgebern beziehen.

Die Schweiz bleibt eine der innovativsten Volkswirtschaften der Welt. Doch ihre wirtschaftliche Souveränität wird zunehmend von globalen Netzwerken geprägt. Das ist weder grundsätzlich gut noch schlecht. Internationale Investitionen bringen Kapital, Know-how und neue Märkte. Gleichzeitig wächst jedoch die Gefahr, dass strategische Entscheidungen nicht mehr dort getroffen werden, wo die Wertschöpfung entsteht.

Vielleicht sollte die Debatte deshalb weniger um Patriotismus kreisen als um Resilienz. Wie viele unabhängige Unternehmen braucht eine Volkswirtschaft, um in Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben? Wie viel wirtschaftliche Selbstbestimmung ist notwendig, um Innovation, Wettbewerb und Meinungsvielfalt langfristig zu sichern?

Die Schweiz besitzt noch immer eine aussergewöhnlich starke Unternehmerkultur. Doch ihre grösste Herausforderung besteht nicht darin, neue Unternehmen zu gründen. Sie besteht darin, ihre Unabhängigkeit zu bewahren.

Die Schweiz in Zahlen: Viel Mittelstand – aber wie unabhängig?

Auf den ersten Blick wirkt die Schweizer Wirtschaft ausgesprochen dezentral. Tatsächlich gibt es rund 626'000 marktwirtschaftliche Unternehmen. Davon gelten 624'219 als KMU – also Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Das entspricht 99,7 Prozent aller Unternehmen. Diese beschäftigen zusammen rund 3,2 Millionen Menschen, also knapp zwei Drittel aller Arbeitsplätze in der Schweiz.

Doch diese Zahlen erzählen nur die halbe Geschichte. Die offizielle Statistik unterscheidet nach Unternehmensgrösse – nicht nach Eigentum. Ein Schweizer KMU kann vollständig einer amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft gehören, einer französischen Industriegruppe oder einem chinesischen Staatskonzern. In der Statistik bleibt es trotzdem ein «Schweizer KMU».

Gleichzeitig stehen den 624'000 KMU lediglich rund 1'800 Grossunternehmen gegenüber. Diese machen zwar nur 0,3 Prozent aller Unternehmen aus, beschäftigen aber mehr als 1,6 Millionen Menschen, also rund ein Drittel aller Arbeitnehmer. Ihre wirtschaftliche Bedeutung ist damit ungleich grösser als ihre Anzahl vermuten lässt.

Hinzu kommt ein weiterer Trend: Immer mehr Familienunternehmen finden keine Nachfolge. Jedes Jahr stehen Tausende Betriebe vor einem Generationenwechsel. Häufig übernimmt nicht mehr die nächste Unternehmergeneration, sondern ein Finanzinvestor oder ein internationaler Konzern. Das Unternehmen bleibt in der Schweiz – die Kontrolle wandert ins Ausland.

Die entscheidende Kennzahl fehlt daher bis heute: Niemand weiss genau, wie viele der offiziell als «Schweizer Unternehmen» registrierten Firmen tatsächlich noch mehrheitlich in Schweizer Händen sind. Genau diese Zahl wäre jedoch entscheidend, wenn es um wirtschaftliche Souveränität geht.