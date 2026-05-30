Danke Dr Juergen Ott (“Doc Jerry”)

Die Auslagerung des AHV-Ausgleichsfonds an eine US-amerikanische Depotbank ist mehr als eine administrative Fussnote. Sie ist ein Souveränitätsproblem – und der Nationalrat hat es mit knapper Mehrheit weggestimmt.

von Nico Stino | Swissvox

Im Sommer 2024 passierte etwas, das in einer gesunden Demokratie zu einer nationalen Debatte hätte führen müssen. Die compenswiss – die bundesrechtliche Anstalt, welche die Ausgleichsfonds der AHV, der IV und der Erwerbsersatzordnung verwaltet – wechselte ihre Depotbank. Weg von der UBS, die das Mandat seit 1997 innehatte. Hin zur State Street Bank International, einer Tochter des US-amerikanischen Finanzriesen mit Hauptsitz in Boston.

Bekanntgemacht wurde der Entscheid als Randnotiz an einer Medienkonferenz. Nicht viel mehr. Erst Wochen später, als Westschweizer Medien nachfragten, sickerte das Ausmass durch: Über 40 Milliarden Franken an Vorsorgevermögen der ersten Säule wechseln den Custodian – nach einem zweijährigen Ausschreibungsverfahren, dessen Ergebnis Ende Dezember feststand. ￼

Die offizielle Beruhigungspille

Die Antwort der compenswiss auf die aufkeimende Kritik war reflexartig: keine Panik, alles unter Kontrolle. «Der Entscheid, die Depotbank zu wechseln, hat nichts an der Verwaltung der AHV-Gelder geändert, und es ist auch kein Geld in die USA transferiert worden», sagte compenswiss-Direktor Eric Breval. Bei State Streets Engagement handle es sich um eine rein administrative Rolle. «Die Verwaltung der Ausgleichsfonds ist keineswegs der Depotbank anvertraut.» ￼

Eine Depotbank, so die Logik, ist eben nur Verwahrstelle. Technische Dienstleistung. Politisch irrelevant.

Doch diese Beruhigungspille hat einen entscheidenden Riss.

Was ein «Custodian» in der Realität bedeutet

Bankrechtsprofessor Rolf Sethe von der Universität Zürich stellt im Tages-Anzeiger klar: Will man Finanzinstrumente aus dem Depot abziehen, muss man State Street mit dem Transfer auf ein Depot bei einer anderen Depotbank beauftragen. «Dies gilt unabhängig von der Frage, wo die Finanzinstrumente physisch gelagert werden.» ￼

Im Klartext: Ohne die Mitwirkung von State Street kommt die Schweiz nicht an ihre eigenen Rentengelder. Nicht theoretisch. Nicht im Ausnahmefall. Strukturell.

Und State Street ist eine US-Bank. Sie untersteht dem US-Recht. «Die Bank wäre im Fall der Verhängung von Sanktionen seitens der US-Regierung gegen die Schweiz gezwungen, diese zu befolgen», so Sethe weiter. Da die USA ihr Recht regelmässig auch extraterritorial durchsetzen, würden sie voraussichtlich die Bank anweisen, die Sanktionen auch über ihre europäischen Tochtergesellschaften durchzusetzen. ￼

Was das bedeutet, haben wir live erlebt – nicht als Gedankenexperiment, sondern als Präzedenzfall: Die eingefrorenen russischen Devisenreserven. Formal «nur verwahrt». Dann blockiert. Dann konfisziert. Der Mechanismus ist identisch.

Der Weckruf – und wie er versandete

SVP-Nationalrat Thomas Matter, selbst Banker und Verwaltungsratspräsident der Helvetischen Bank, brachte die Frage ins Parlament: «Aus Gründen der Sicherheit unseres Volksvermögens wäre es sinnvoller, wenn eine Schweizer Bank als Depotbank von Compenswiss tätig wäre», sagte er. Die Vermögen der Ausgleichsfonds seien schliesslich systemrelevant. Die Interessen der USA und der Schweiz seien nicht immer deckungsgleich. ￼

Die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) folgte ihm: Sie beschloss im Januar 2025 mit klarer Mehrheit gegen den Willen des Bundesrats eine Motion, die verlangte, dass compenswiss wieder eine Schweizer Depotbank beauftragt und den laufenden Vertrag mit State Street auflöst. ￼

Was folgte, war bezeichnend. compenswiss-Direktor Breval warnte öffentlich vor «US-Vergeltungsmassnahmen», sollte State Street das Mandat entzogen werden. ￼ Die Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider erklärte, die Wahl der Depotbank liege in der Kompetenz von compenswiss. Das Mandat unterliege Schweizer Recht.

Und dann stimmte der Nationalrat ab. Mit 98 zu 89 Stimmen bei 8 Enthaltungen lehnte er die Motion ab. Eine Mehrheit aus SP, FDP, Grünen und GLP stellte sich wie der Bundesrat erfolgreich dagegen. ￼

Die AHV-Milliarden bleiben bei der US-Bank. Erledigt.

Die Frage, die niemand stellt

Dass die Debatte überhaupt geführt wurde, ist gut. Dass sie so geendet hat, ist symptomatisch.

Denn die eigentliche Frage lautet nicht: «Ist State Street seriös?» Die Frage lautet: Hat die Schweiz im Ernstfall souveränen, unvermittelten Zugriff auf die Rentengelder ihrer Bevölkerung – ja oder nein?

Die Antwort, die sich aus der juristischen Analyse von Professor Sethe ergibt, ist ernüchternd: Nein. Nicht ohne die Mitwirkung eines US-amerikanischen Instituts, das dem Recht und den politischen Interessen Washingtons verpflichtet ist.

Manche Beobachter haben zudem darauf hingewiesen, dass bis zu 50 Prozent der AHV-Gelder möglicherweise in der Obhut ausländischer Rechtssysteme oder politischer Launen sein könnten. ￼ Eine Zahl, über die man angesichts von aktuell rund CHF 50 Milliarden verwaltetem Vermögen ruhig einmal nachdenken darf.

FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger fasste die Stimmung im September 2024 in einer Anfrage an den Bundesrat zusammen: Ob sich der Bundesrat bewusst sei, dass der Entscheid von compenswiss grosse Besorgnis bei den Bürgerinnen und Bürgern erregt habe? ￼ Die Antwort des Bundesrats war beruhigend. Wie immer.

Bern als Meister der stillen Entscheidungen

Was diesen Fall exemplarisch macht, ist nicht die Entscheidung an sich. Es ist die Art, wie sie getroffen wurde: still, technokratisch verkleidet, ohne Volksbefragung, ohne öffentliche Debatte – und mit nachträglicher parlamentarischer Absegnung durch eine Koalition, die dem Bundesrat reflexartig folgt.

Das 26-jährige Mandat der UBS wurde in einer Randnotiz an einer Pressekonferenz beendet. Das Volksvermögen der ersten Säule – die Rentengrundlage von Millionen Schweizerinnen und Schweizern – wechselte den Custodian ohne Volksabstimmung, ohne Transparenz, ohne ernstzunehmende Risikofolgenabschätzung, die öffentlich zugänglich wäre.

Und als das Parlament einen zaghaften Korrekturversuch unternahm, warnte ausgerechnet die Institution, die den Entscheid verantwortet, vor «US-Vergeltung». Eine bemerkenswerte Argumentation: Man dürfe ein Mandat nicht zurücknehmen, weil die andere Vertragspartei sonst ungehalten werden könnte. Welches Souveränitätsverständnis liegt dem zugrunde?

Einordnung

Der AHV-Ausgleichsfonds existiert. Er ist nicht verschwunden, nicht geplündert, nicht aufgelöst. Das sei der Fairness halber festgehalten.

Aber ob er im Moment der Wahrheit – bei einem ernsthaften geopolitischen Konflikt zwischen der Schweiz und den USA, bei Sanktionen, bei einem Einfrierbefehl aus Washington – tatsächlich verfügbar ist: Das ist eine offene Frage. Eine Frage, die der Nationalrat im März 2025 mit knapper Mehrheit weggestimmt hat, anstatt sie zu beantworten.

Das Volksvermögen der ersten Säule ist formal noch schweizerisch. Strukturell ist es abhängig von der Kooperation eines amerikanischen Instituts, das amerikanischem Recht gehorcht.

In einer Welt, in der eingefrorene Staatsreserven zur Normalität geworden sind, ist das keine akademische Debatte. Es ist eine Frage der Altersvorsorge von rund 8,7 Millionen Menschen.

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