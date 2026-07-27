Die Schweiz gilt vielen als Hort der Ordnung. Die Statistik zeichnet ein anderes Bild: Rund eine halbe Million Kokainlinien werden hierzulande wöchentlich konsumiert, schätzungsweise fünf Tonnen im Jahr. Das Klischee vom Banker, der sich auf der Toilette der Bahnhofstrasse aufputscht, hält sich hartnäckig – und ist, glaubt man dem Psychiater Thierry Demeron, längst überholt.

Nicht mehr nur Paradeplatz

Demeron, bis vor kurzem Chefarzt der ambulanten Dienste der Privatklinik Wyss, eröffnet demnächst eine eigene Praxis in Bern. Im Gespräch mit dem Sender Kontrafunk zeichnete er ein Bild, das die übliche Klassenerzählung durcheinanderbringt. Zwar bleibt die Finanzbranche eine Kundengruppe. Doch mittlerweile, sagt er, tauchten Bau und Gastronomie ebenso auf: Schichtarbeit, Leistungsdruck, Ermüdung – Kokain als Betriebsmittel, nicht als Partydroge. Der gesunkene Preis hat die Substanz demokratisiert; sie ist, wie Demeron es formuliert, nicht mehr nur den Reichen vorbehalten.

Warum eine illegale Substanz derart verfügbar sein kann, wollte Moderator Daniel Wahl wissen. Demerons Antwort war unverblümt: Wo ein Geschäft derart lukrativ sei, liessen sich Kontrollnetze löchern – ein Hinweis auf Korruption, ohne dass er Ross und Reiter nannte.

Cannabis, das zweite Thema der Sendung, kommt in Demerons Einschätzung glimpflicher weg – medizinisch jedenfalls. Gesellschaftspolitisch ist er skeptisch: Der Kanton St. Gallen bereitet mit einer Studie an 5000 Probanden den Boden für eine legale Cannabisabgabe, teils per Post. Demeron hält davon wenig, warnt vor Folgen für ein noch reifendes Jugendgehirn, verweigert aber die Rolle des moralischen Schiedsrichters: Was gut tue, müsse der Einzelne selbst herausfinden.

Steuergeld für den Aktivismus

Der zweite Teil der Sendung wechselt vom Rausch zur Empörung. Zürcher Kantonsrat Tobias Infortuna (SVP) erzählt, wie er 2023 auf das Onlinemedium BabaNews aufmerksam wurde – wegen dessen Berichterstattung über den Hamas-Terror vom 7. Oktober. Was er dort fand, beschreibt er als Verharmlosung, garniert mit den immer gleichen Vokabeln: Apartheidstaat, Kolonialmacht, Genozid.

Pikant wird die Geschichte durch eine parlamentarische Anfrage: Der Kanton Zürich hatte BabaNews im Rahmen eines Integrationsprojekts 15’000 Franken bezahlt – damit die Redaktion in Schulklassen über Hass und Hetze aufklärt. Auch der Kanton Bern unterstützte das Medium, das nach Infortunas Darstellung ursprünglich vor allem über Migration berichtete und sich erst nach dem Oktober 2023 zum, wie er es nennt, Sprachrohr des radikalen Islams entwickelt habe. Beide Kantone haben die Zusammenarbeit inzwischen beendet.

Infortuna selbst betont, Israel dürfe kritisiert werden – Meinungsfreiheit sei ihm wichtig. Sein Einwand richtet sich gegen die Kombination aus Aktivismus und öffentlicher Finanzierung, und gegen eine politische Schlagseite, die er bei kantonalen Fördergeldern insgesamt diagnostiziert: In Konkordanzregierungen entscheide die Mehrheit, und die liege meist in der Mitte-links. BabaNews weist solche Vorwürfe öffentlich nicht direkt zurück; im Gespräch selbst kommt die Redaktion nicht zu Wort, die Einschätzung bleibt jene ihres Kritikers.

Bilanz

Zwei Themen, ein gemeinsamer Nenner: die Kluft zwischen öffentlicher Wahrnehmung und behördlicher Praxis. Beim Kokain ist es die Lücke zwischen Verbotsschild und Verfügbarkeit. Bei BabaNews die Lücke zwischen dem erklärten Auftrag – Aufklärung gegen Hass – und dem, was ausgezahlt wurde, ohne dass jemand genauer hinsah. Am Ende bleibt in beiden Fällen dieselbe, leicht unbequeme Frage: Wer eigentlich kontrolliert, wohin das Geld und der Stoff tatsächlich fliessen?

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Nico Stino