Von Nico Stino

Stell dir eine ältere Frau vor, sagen wir November 1923, Berlin. Sie steht an der Ladentheke und zählt Scheine, die sie am Morgen noch für einen Wochenvorrat gehalten hatte. Der Verkäufer schüttelt den Kopf. Zu wenig. Nicht weil sie zu wenig mitgenommen hätte – sie hat einen ganzen Korb voll. Sondern weil das Geld in ihren Händen seit dem Frühstück schon wieder an Wert verloren hat. Sie geht nach Hause mit einem Brot weniger, als sie geplant hatte.

Das ist keine Anekdote aus einem Geschichtsbuch, die man mit einem gewissen Abstand betrachten kann. Es war Alltag für Millionen Menschen, und die Zahl dahinter – 4,2 Billionen Mark für einen einzigen Dollar, auf dem Höhepunkt im November 1923 – ist so absurd, dass man sie kaum ernst nehmen will. Bis man begreift, dass jede einzelne dieser zwölf Nullen echte Menschen betraf, die genau wussten, was Hunger bedeutet. Und wer heute auf die aufgeblähten Bilanzen der grossen Notenbanken schaut, auf Staatsschulden, die niemand mehr ernsthaft zurückzahlen will, dem sollte diese Geschichte kein Museumsstück sein. Sie ist eine Warnung, die gerade wieder lauter wird.

Der Ursprung: ein Krieg, der sich selbst bezahlen sollte

Die deutsche Hyperinflation begann nicht 1923. Sie begann am 4. August 1914, an dem Tag, an dem das Deutsche Reich die Golddeckung der Mark aufhob. Der Kriegsplan war simpel: Man finanziert den Krieg mit Schulden und Notenpresse, und die besiegten Gegner zahlen am Ende die Rechnung. Deutschland gewann den Krieg nicht. Es verlor ihn – und musste selbst zahlen, während die Wirtschaft am Boden lag.

Das ist die erste Lehre, die verblüffend aktuell bleibt: Staaten, die glauben, ihre Kriege oder Krisen liessen sich mit der Notenpresse “vorfinanzieren”, gehen von der Annahme aus, dass am Ende jemand anderes die Zeche zahlt. Diese Rechnung ist selten aufgegangen.

Der Funke: Ruhrbesetzung und passiver Widerstand

1923 war die Mark bereits geschwächt, aber noch keine Hyperinflation. Der eigentliche Kollaps begann erst, als Frankreich und Belgien im Januar 1923 das Ruhrgebiet besetzten und Deutschland mit “passivem Widerstand” antwortete – während die Regierung die streikenden Arbeiter weiterbezahlte. Mit frisch gedrucktem Geld, dem keine Produktion gegenüberstand. Innerhalb weniger Monate kippte eine hohe, aber kontrollierbare Inflation in einen Absturz ins Bodenlose: Ein Dollar kostete im Juli 1923 eine Million Mark, im November 4,2 Billionen.

Der Alltag der Katastrophe

Was folgte, liest sich wie schwarzer Humor, war aber gelebte Realität. Fabriken bezahlten ihre Arbeiter zweimal täglich, weil das Geld über Mittag schon an Wert verlor. Ehefrauen warteten am Werktor, um es sofort auszugeben. Geld wurde gewogen statt gezählt, in Schubkarren transportiert, zum Heizen verbrannt, weil es billiger war als Brennholz. Kinder bauten Türme aus Milliardenscheinen. Die deutsche Kardinaltugend, das Sparen, wurde über Nacht zur ökonomischen Dummheit – wer sein Geld sofort in Sachwerte steckte, überlebte; wer es zurücklegte, verlor alles.

Wer zahlte, und wer gewann

Hier liegt der eigentliche Kern der Geschichte, und er ist unbequem: Hyperinflation ist keine Katastrophe für alle. Sie ist eine der brutalsten Umverteilungsmaschinen, die eine Volkswirtschaft kennt. Sparer, Kleinrentner, Beamte mit festen Gehältern und die patriotischen Zeichner von Kriegsanleihen verloren praktisch alles. Der Mittelstand, jene Schicht, die auf Fleiss und Sicherheit gebaut hatte, wurde entwurzelt.

Auf der anderen Seite standen jene, die Schulden hatten und Sachwerte kauften. Der Industrielle Hugo Stinnes, der “Inflationskönig”, nahm gewaltige Kredite auf, kaufte Fabriken, Zeitungen und Bergwerke – und sah zu, wie die Inflation seine Schulden auffrass, während ihm die realen Werte blieben. Der grösste Gewinner aber war der Staat selbst: Die gesamten inländischen Kriegsschulden des Reiches, 154 Milliarden Mark, waren am Ende nur noch 15,4 Pfennige wert. Der Staat entledigte sich seiner Schulden, indem er seine eigene Währung zerstörte – bezahlt haben es die Bürger.

Das Ende: ein psychologischer Trick

Bemerkenswert ist, wie abrupt es endete. Am 15. November 1923 führte Reichskanzler Stresemann die Rentenmark ein – gedeckt nicht durch Gold, das Deutschland nicht mehr besass, sondern durch eine symbolische Hypothek auf Grund und Boden des Landes. Ökonomisch war das kaum mehr als eine Geste. Psychologisch war es entscheidend: Die Menschen glaubten wieder an eine Deckung, die Reichsbank stellte die Notenpresse ab, und die Inflation kam fast über Nacht zum Stillstand. Der Preis dafür: rund 400.000 entlassene Staatsangestellte und Lohnkürzungen auf teils 60 Prozent des Vorkriegsniveaus. Erst die Enteignung durch die Inflation, dann die Härte der Sanierung.

Wo das Déjà-vu beginnt

Historiker warnen zu Recht davor, eine gerade Linie von 1923 zu Hitlers Machtergreifung 1933 zu ziehen – dazwischen lagen Jahre relativer Stabilität, und es war die Weltwirtschaftskrise ab 1929, nicht die Hyperinflation, die den Nationalsozialisten den entscheidenden Aufwind gab. Aber das Muster, das 1923 offenlegte, ist zeitlos, und genau deshalb lohnt der Blick auf heute.

Die Bilanzen der grossen Notenbanken sind seit der Finanzkrise 2008, seit der Pandemie und seit den jüngsten geopolitischen Krisen massiv gewachsen. Staatsverschuldungen in den führenden Volkswirtschaften erreichen Niveaus, die noch vor zwei Jahrzehnten als undenkbar galten. Debatten über “moderne Geldtheorie”, über direkte Staatsfinanzierung durch Notenbanken und über die Frage, wie Kriege und Energiekrisen bezahlt werden sollen, kehren in unterschiedlicher Form immer wieder. Das bedeutet nicht, dass eine Hyperinflation wie 1923 unmittelbar bevorsteht – die institutionellen Sicherungen sind heute andere. Aber die Grundmechanik bleibt identisch: Wer Schulden hat, profitiert von Geldentwertung; wer spart, trägt das Risiko.

Einordnung

Die eigentliche Lehre aus 1923 ist grösser als die schwindelerregenden Zahlen. Geld ist kein Naturgesetz, sondern ein Versprechen, getragen von Vertrauen. Solange die Menschen glauben, dass ein Schein einen Wert hat, hat er einen. Bricht das Vertrauen, bleibt bedrucktes Papier. Und jede Inflation, ob mild oder extrem, ist im Kern dasselbe: eine stille Umverteilung von den Sparern zu den Schuldnern, von den kleinen Leuten zum Staat. Die Frage, die sich zu stellen lohnt, ist nicht, ob das wieder geschehen kann. Sie ist, in welche Richtung es diesmal geht.