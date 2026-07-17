Der Kern des Problems

Ergänzungsleistungen sind keine Sozialhilfe. Sie sind Versicherungsleistungen, finanziert über AHV, IV und Krankenkasse – Geld, für das Menschen ein Arbeitsleben lang einbezahlt haben. Sie werden ausgerichtet, wenn Rente und Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken. Bundesamt für Statistik

Trotzdem bleiben viele Ansprüche unbezogen. Eine Umfrage zeigt: 23 Prozent der AHV-Neurentnerinnen und -Neurentner in finanziell angespannter Lage hatten von Ergänzungsleistungen noch nie gehört. Blick Bea Heim, Co-Präsidentin von Vasos, kennt den zweiten Grund: Viele verwechseln Ergänzungsleistungen mit Sozialhilfe und wollen nach einem Erwerbsleben nicht als Almosenempfänger gelten. SRF

Der dritte Grund ist simpler: Bürokratie. Die Anmeldung gilt als so aufwendig, dass Tausende ganz darauf verzichten. 20 Minuten

Ein Einzelkämpfer baut eine App

Hinter We+ steht Patrick Hofer, Gründer und Präsident des Vereins «We Technology» und ehemaliges Vorstandsmitglied von Swiss Carers. 20 Minuten Sein Antrieb ist persönlich: Er entwickelte die App im Alleingang, mit Unterstützung ausschliesslich durch künstliche Intelligenz, und programmierte sie so innerhalb von drei Monaten. Blick

Die App prüft nicht nur Ergänzungsleistungen. Sie prüft Ansprüche bei AHV, IV, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung und Krankenkassen – auch im Kanton Aargau. Aargauer Zeitung Anschliessend füllt die Software die nötigen Formulare selbst aus und erspart Betroffenen den Gang zu verschiedenen Ämtern. 20 Minuten

Besonders im Fokus: pflegende Angehörige. Zwischen 1,4 und 1,7 Millionen Menschen betreuen in der Schweiz Angehörige – ein Anteil, der laut Obsan wegen des demografischen Wandels in den nächsten 15 Jahren um 19 Prozent sinken dürfte. Blick Wer heute schon zu wenig über seine Ansprüche weiss, verliert diese Unterstützung morgen ganz.

Kostenlos, wo es zählt

Das Geschäftsmodell ist bewusst zurückhaltend. Die meisten Angebote der App sind kostenpflichtig, die Unterstützung beim EL-Antrag jedoch nicht – Hofer begründet das damit, dass Wer Ergänzungsleistungen beantragt, ohnehin wenig Geld hat. Blick

Das Bundesamt für Sozialversicherungen begrüsst die Initiative, kann Mehrkosten für den Bund aber nicht beziffern. 20 Minuten Auch von dort kommt Rückendeckung für Hofers Anliegen: Ergänzungsleistungen seien keine Almosen, Berechtigte sollten zu ihrem Recht kommen – wobei manche Personen bewusst auf eine Anmeldung verzichten, weil sie der Gesellschaft nicht zur Last fallen wollen. Blick

Wo der Staat versagt, springt eine App ein

Genau hier liegt die eigentliche Pointe der Geschichte. Hofer selbst sieht es als Aufgabe des Staates, Berechtigte auf ihren Anspruch aufmerksam zu machen und die Anmeldung zugänglicher zu gestalten – eine Aufgabe, die bislang liegen blieb. Blick Dass es einen Unternehmensberater und ein Wochenende mit KI-Unterstützung brauchte, um diese Lücke zu schliessen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Verwaltung selbst.

Informationen



www.weplus.care



Kontakt

Patrick Hofer

Patrick.hofer@proaidants.ch

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Quellen: 20min.ch, srf.ch/news, blick.ch, aargauerzeitung.ch