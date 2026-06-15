Was zunächst wie ein reiner Umweltprotest zum Schutz eines Naturschutzgebiets aussah – die sogenannte «Flamingo-Revolution» – hat sich rasch zum Ausdruck einer breiten politischen und gesellschaftlichen Unzufriedenheit gegenüber der Regierung von Edi Rama entwickelt. Im Zentrum des Konflikts steht die Lagune von Narta, ein unberührtes Küstengebiet bei Pishe Poro und Zvernec, zu dem auch die Insel Sazan – die grösste des Landes – gehört. Hier will Jared Kushner, Schwiegersohn von Donald Trump, gemeinsam mit weiteren Investoren ein Luxusresort im Wert von 1,4 Milliarden Dollar errichten. Der albanische Premierminister verteidigt das Projekt vehement und macht den Iran für die laufenden Proteste verantwortlich. Hinter den glänzenden Renderings verbirgt sich neben dem schlichten Streben nach Profit ein dichtes Netz aus transaktionaler Diplomatie und geopolitischen Interessen, an dem die USA und Israel massgeblich beteiligt sind.

Den Weg frei gemacht hat 2024 das albanische Parlament unter der von Rama geführten Mehrheit, das Änderungen am Gesetz über Schutzgebiete verabschiedete. Die Reform erlaubt es, historische Umweltauflagen zu umgehen und Fünf-Sterne-Hotels in Nationalparks als sogenannte «strategische Investitionen» zu genehmigen. Opposition und NGOs reagierten empört. Inzwischen hat zudem die SPAK, Albaniens Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung, eine formelle Untersuchung eingeleitet – sowohl zur Verabschiedung des Gesetzes als auch zur Vergabe der staatlichen Grundstücke, wobei der Verdacht auf fehlende reguläre Ausschreibungen und systematische Bevorzugung im Raum steht.

Ramas Unterstützung für Kushners Vorhaben ist bedingungslos. Der Premier bezeichnet das Projekt als historische, unverzichtbare Chance und beschuldigt den Iran, die Proteste mittels Cyberoperationen anzuheizen. Das politisch-wirtschaftliche Bindeglied der Operation ist Richard Grenell, früherer US-Botschafter und Sonderbeauftragter des Weissen Hauses für den Balkan. Grenell, heute Partner in Kushners Fonds Affinity Partners, pflegt seit Jahren enge Beziehungen zu Rama. Viele Beobachter sehen darin ein Lehrbuchbeispiel transaktionaler Diplomatie: Lokale Regierungen nutzen die Vergabe strategischer Territorialgüter als geopolitische Rendite, um ihre Beziehungen zur Spitze in Washington abzusichern.

Trotz eines dichten Geflechts von Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg und Delaware – deren wahre Eigentümer sich kaum ermitteln lassen – koordiniert Affinity Partners, der von Kushner gegründete und in Miami ansässige Private-Equity-Fonds, das gesamte Vorhaben. Der überwiegende Teil des milliardenschweren Kapitals stammt vom Public Investment Fund (PIF), dem saudischen Staatsfonds unter Vorsitz von Mohammed bin Salman. Affinity Partners wurde 2021 mit dem erklärten Ziel gegründet, Wirtschaftskorridore zwischen den USA, den Golfmonarchien sowie israelischen Tech- und Rüstungsunternehmen aufzubauen – die finanzielle Fortsetzung der Logik der Abraham-Abkommen aus Trumps erster Amtszeit.

Die operative Leitung liegt bei Sazan Real Estate Development unter dem Immobilienunternehmer Asher Abehsera, einem langjährigen Partner Kushners. Laut einer Recherche von Balkan Insight sind vor Ort äusserst fragwürdige Akteure involviert. Dazu gehört die Familie Kastrati – Vater Shefqet und Sohn Musa Kastrati (auf Fotos mit Ivanka Trump und Edi Rama zu sehen) – die einen Konzern im Treibstoff-, Versicherungs- und Flughafengeschäft (Tirana) leitet und der Regierung nahesteht. Hinzu kommt der frühere Präsident des Berufungsgerichts Tirana, Alaudin Malaj, dessen Familie ein Grundstück im Projektgebiet besitzt. Brisant: Zwischen 2013 und 2019 fällte Malaj – bevor er zurücktrat, um einem Korruptionsverfahren zu entgehen – Urteile zugunsten der Familien Shehu und Petritaj in Landstreitigkeiten genau dieser Region, die später vom Obersten Gericht aufgehoben wurden. Artur Shehu, mit Wohnsitz in den USA, wird wegen illegaler Landaneignungen untersucht und soll laut einer RAI-Recherche Verbindungen zur Sacra Corona Unita haben; er taucht zudem in den Ermittlungen zur sogenannten «albanischen Spur» im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Report-Journalist Sigfrido Ranucci auf. Pellumb Petritaj, ehemaliger Anwalt Shehus, wurde erstinstanzlich wegen Fälschung osmanischer Dokumente verurteilt, die just jenes Küstengebiet betreffen.

Das Interesse an Sazan erklärt sich erst durch seine geostrategische Lage. Die Insel beherrscht die Strasse von Otranto, den Seekorridor zwischen Adria und Ionischem Meer. Wenig nördlich verläuft ausserdem die Unterwasserquerung der TAP-Pipeline (Trans Adriatic Pipeline), die aserbaidschanisches Gas nach Italien und damit auf den europäischen Markt bringt – Teil des «Südlichen Gaskorridors» zusammen mit der Trans-Anatolischen Pipeline und der South-Caucasus-Pipeline. Sazan, von 1914 bis 1947 unter dem Namen Saseno italienisch besetzt, wurde im Faschismus massiv befestigt. Im Kalten Krieg war sie der einzige Vorposten des Warschauer Pakts im Mittelmeer mit einer geheimen sowjetischen U-Boot-Basis. Nach dem Bruch zwischen Diktator Enver Hoxha und der UdSSR 1961 wurde Sazan zu einer hermetisch abgeriegelten Militärkommune mit rund 3’500 Bunkern.

Nun sollen die Insel und die angrenzende Küste zu einem Hyperluxus-Resort werden, in dem die alten Bunker und Befestigungsanlagen als exklusives Markenversprechen für globale Milliardäre dienen. Angesichts der geostrategischen Bedeutung der Region und der beteiligten Akteure spekulieren mehrere Beobachter – nicht ohne Grund –, dass das Resort wegen der zahlreichen militärischen Anlagen der Insel tatsächlich eine Dual-Use-Funktion erfüllen könnte: als Tarnung oder gar als faktischer US-amerikanischer und israelischer Militärvorposten im zentralen Mittelmeer.