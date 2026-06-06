Am 14. Juni stimmt die Schweiz über die «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative ab. Die Umfragen zeigen ein knappes Nein — aber die eigentlich relevante Frage wird in der Debatte kaum gestellt: Was passiert, wenn das Volk Ja sagt?

Die Antwort kennen wir bereits. Wir haben sie 2014 erlebt.

Damals nahm das Schweizer Stimmvolk die Masseneinwanderungsinitiative an — 50,3 Prozent, denkbar knapp, aber demokratisch eindeutig. Der Auftrag war klar: Die Schweiz regelt die Zuwanderung eigenständig, mit Kontingenten, mit Vorrang für Inländer. Was folgte, war eines der dreistesten Manöver der neueren Schweizer Politgeschichte. Drei Jahre Verzögerung, kreative Umsetzungsgesetze, diplomatische Winkelzüge — und am Ende ein «Inländervorrang light», der den Verfassungsauftrag auf dem Papier erfüllte und ihn in der Realität beerdigt hatte. Brüssel hatte gewonnen. Das Volk hatte verloren. Der Bundesrat nannte das «pragmatische Lösung».

Seither hat sich das Muster wiederholt. Die Ausschaffungsinitiative: angenommen, verwässert. Die Durchsetzungsinitiative: bekämpft, abgelehnt — nachdem man die Ängste vor Überfremdung in Ängste vor dem eigenen Rechtsstaat umgemünzt hatte. Die Selbstbestimmungsinitiative: abgelehnt, nachdem Bundesrat und Medien monatelang das Gespenst der «Isolierung» beschworen hatten. Das Spielbuch ist immer dasselbe: Volksinitiativen, die an den Grundfesten der EU-Anbindung rütteln, werden entweder im Abstimmungskampf durch koordinierte Panikmache zu Fall gebracht — oder, falls sie dennoch durchkommen, durch die Umsetzungsbürokratie still entsorgt.

Die Nachhaltigkeitsinitiative trifft denselben Nerv. Bevölkerungsobergrenze bedeutet zwingend: Eingriff in die Personenfreizügigkeit. Und die Personenfreizügigkeit ist der heilige Gral der Bilateralen I. Ein Ja wäre verfassungsrechtlich verbindlich — aber politisch ein Albtraum für jene Kreise in Bundesbern, die seit Jahren die vollständige Integration der Schweiz in den EU-Rechtsraum als alternativlos verkaufen.

Man stelle sich die Reaktion vor: Zunächst käme das Bedauern. Dann die «differenzierte Analyse». Dann der Hinweis, dass eine Umsetzung «die Bilateralen gefährde». Dann eine Arbeitsgruppe. Dann ein Gegenentwurf. Dann ein Umsetzungsgesetz, das die Initiative «im Geiste» erfülle, aber «verhältnismässig» sei. Und dann, in drei oder vier Jahren, würde man in einem NZZ-Kommentar lesen, dass die Initiative «faktisch umgesetzt» worden sei — während die Bevölkerungskurve unverändert weiterwächst.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Schweizer Verwaltungsrealität.

Was dabei systematisch ausgeblendet wird: Die Fragen, welche die Initiative aufwirft, sind legitim. Die Infrastruktur des Landes stösst an Grenzen — Wohnraum, Verkehr, Gesundheitsversorgung, Schulen. Die Bevölkerung wächst schneller als die Kapazitäten. Diese Realität wegzudiskutieren, indem man jeden, der sie benennt, in die rechte Ecke drängt, ist intellektuell unredlich. Und es ist politisch gefährlich — denn es treibt berechtigte Anliegen in radikalere Hände.

Die eigentliche Krise ist keine demografische. Es ist eine Krise der Demokratie selbst. Wenn das Volk abstimmt und die Verwaltungselite die Ergebnisse nach Gutdünken «implementiert» — dann ist die direkte Demokratie nicht mehr das, was sie zu sein vorgibt. Sie ist Kulisse. Legitimationsbeschaffung für Entscheide, die längst anderswo gefallen sind.

Wer am 14. Juni Ja stimmt, tut das in dem Wissen, dass dieses Ja möglicherweise dasselbe Schicksal erleidet wie seine Vorgänger. Das ist keine Einladung zur Resignation — im Gegenteil. Es ist ein Argument dafür, dass ein Ja nicht genug ist. Dass nach dem Abstimmungssonntag der eigentliche Kampf erst beginnt: die Forderung nach einer Umsetzung, die diesen Namen verdient. Mit Konsequenzen für jene, die sie verweigern.

Solange das nicht passiert, bleibt die Abstimmungsurne das, was Bundesbern aus ihr gemacht hat: eine gut geölte Ablenkungsmaschine.

Nicola D’Agostino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.