Eine Liebeserklärung von Bundesbern an seine gefügigste Demokratie der Welt — und ein kleiner Vorausblick auf die bevorstehende Neugestaltung der Nationalfarben

Von unserem Korrespondenten für erfreuliche Abstimmungsresultate, Bern

BERN. — Es gibt Länder, in denen das Volk unberechenbar ist. Länder, in denen die Bürger tatsächlich Nein sagen, wenn der Staat Ja möchte. Länder, in denen Volksabstimmungen die unangenehme Eigenschaft haben, die falschen Ergebnisse zu produzieren. Die Schweiz, man muss es mit Erleichterung sagen, ist gottlob nicht ein solches Land. Oder — um präziser zu sein — sie war es einmal, und man hat seither gute Arbeit geleistet.

Bundesbern hat Glück. Unverschämtes, geradezu obszönes Glück. Und dieses Glück nennt sich: das Schweizer Stimmvolk. Zuverlässig, diszipliniert, belehrbar — und vor allem: lernfähig. Nach ausreichend vielen Abstimmungen, ausreichend vielen Abstimmungsbüchlein, ausreichend vielen SRF-Sendungen mit ausreichend geladenen Gästen, die alle zufälligerweise die gleiche Meinung haben, kommt das Volk mit schöner Regelmässigkeit zur richtigen Ansicht. Der Bundesrat atmet auf. Die Verwaltung freut sich. Und in den Glaspalästen von Brüssel nickt man wohlwollend.

Die Kunst, das Volk richtig zu fragen

Natürlich war das nicht immer so. Es gab dunkle Zeiten. Zeiten, in denen das Volk — man mag es kaum glauben — die Masseneinwanderungsinitiative annahm. Oder die Minarettinitiative. Oder die Ausschaffungsinitiative. In solchen Momenten herrschte in den Chefredaktionen der Deutschschweizer Leitmedien eine Stimmung, die man nur als apokalyptisch bezeichnen kann. Eilig wurden Kommentare verfasst, in denen erklärt wurde, dass die Schweiz ihren Ruf verspielt habe, dass man sich vor dem Ausland schäme, dass das eigentlich gar nicht die wahre Schweiz sei — dass, kurzum, das Volk falsch abgestimmt habe.

Aber man hat daraus gelernt. Seither wird gründlicher vorbereitet. Die Abstimmungskampagnen sind professioneller geworden. Das Bundesratsseitige Empfehlungsschreiben — euphemistisch «Abstimmungsbüchlein» genannt — ist präziser formuliert, die Botschaft klarer, die Argumente der Gegenseite werden in ihrer zusammengefassten Form auf wundersame Weise immer etwas blasser, etwas weniger überzeugend, etwas kürzer. Es ist eine technische Meisterleistung der helvetischen Demokratieverwaltung, und sie verdient mehr Anerkennung, als sie gemeinhin erhält.

Hinzu kommt die segensreiche Wirkung von «Expertinnen und Experten». Früher, in den naiven Anfängen der direkten Demokratie, konnte es vorkommen, dass jemand mit abweichender Fachkompetenz zu Wort kam. Das ist heute weitgehend korrigiert. Wer auf dem richtigen Podium sitzt, auf dem richtigen Kongress spricht, vom richtigen Verlag publiziert wird, der ist Experte. Wer das nicht tut, ist Populist, Verschwörungstheoretiker oder, schlimmer noch, «umstritten». Die Schweizer Bevölkerung hat das verinnerlicht. Sie weiss, wem sie zu glauben hat. Und sie stimmt entsprechend ab. Fast immer. Inzwischen.

Der Unterwerfungsvertrag: Eine demokratische Meisterprüfung

Nun also der bilaterale Weg III. Oder, wie man ihn in gewissen — nun ja, «skeptischen» — Kreisen nennt: der Unterwerfungsvertrag. Man muss diese Bezeichnung strikt ablehnen. Sie ist falsch, sie ist polemisch, sie ist unangemessen. Das sagt jedenfalls der Bundesrat, und der Bundesrat hat bekanntlich noch nie etwas Falsches gesagt, zumindest nicht offiziell und nicht schriftlich. Was die Bilateralen III in Wirklichkeit sind, ist eine «dynamische Rechtsübernahme» — was klingt wie ein Fitnessprogramm für parlamentarische Gesetzestexte und ungefähr so viel mit Unterwerfung zu tun hat wie ein Abonnement beim Fitnesscenter mit Unfreiwilligkeit.

Das Konzept ist bestechend einfach: Die Schweiz übernimmt künftig automatisch EU-Recht, sobald dieses beschlossen wird — ohne dass das Parlament jeweils gross damit belästigt werden muss, und erst recht nicht das Volk. Für den Fall, dass der Schweizer Gesetzgeber einmal zögern sollte, ein bestimmtes Brüsseler Paket zu schlucken, sieht das Abkommen «Ausgleichsmassnahmen» vor — ein weiterer netter Begriff für das, was man anderswo «Strafe» nennen würde. Aber das klingt hart. Und hart klingt falsch. Also: Ausgleichsmassnahmen.

Das Schöne daran ist: Das Stimmvolk wird darüber abstimmen dürfen. Wahrscheinlich. Falls keine Volksinitiative kommt, die alles durcheinanderbringt. Falls keine unerwarteten politischen Erdrutsche passieren. Und falls, wie gesagt, die Kampagnenführung professionell genug ist. Man ist zuversichtlich. Die Erfahrung zeigt, dass das Schweizer Volk Europa grundsätzlich mag, Wirtschaftsargumente grundsätzlich versteht und den Bundesrat grundsätzlich respektiert. Alle drei Faktoren zusammen ergeben eine sehr angenehme demokratische Mathematik.

Sollte doch einmal ein Nein aus den Urnen purzeln, besteht zudem die bewährte Möglichkeit der «Neuinterpretation». In der Schweiz hat sich — leise, geräuschlos, fast unmerklich — eine bemerkenswerte Praxis eingebürgert: Man stimmt ab, das Volk sagt Nein, und der Bundesrat prüft anschliessend, was denn eigentlich gemeint war. Oft stellt sich heraus, dass das Nein eigentlich ein «Jein» war, oder ein «Ja, aber», oder ein «Nein zu dieser konkreten Formulierung, aber grundsätzlich ein Ja zum europäischen Geist». Es ist eine hermeneutische Leistung, die ihresgleichen sucht und die die Schweiz international zu einem Vorbild für flexible Demokratieauslegung macht.

Von Rot-Weiss zu Blau-Gelb: Eine nüchterne Farbberatung

An dieser Stelle sollte man vielleicht die Gelegenheit nutzen, um einen pragmatischen Vorschlag zu unterbreiten, der ohnehin nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte: die Überarbeitung der schweizerischen Nationalfarben. Rot und Weiss sind schön. Historisch bedeutsam. Emotional besetzt. Aber sie sind auch — wie soll man es formulieren — etwas oldschool. Etwas 1291. Etwas Rütli-Schwur-Energie. Und das, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist in einer dynamisch rechtsübernehmenden Zukunft womöglich nicht mehr ganz zeitgemäss.

Die Alternative liegt auf der Hand — oder vielmehr: an den Hausfassaden, auf den Brüsseler Strassenleuchten, auf dem Notizheft, das man im Wartezimmer der Europäischen Kommission findet. Blau und Gelb. Die Farben, die für Frieden, Einheit, Zusammenarbeit und — nebenbei bemerkt — für das konsequente Ende der nationalen Gesetzgebungskompetenz stehen. Man könnte einwenden, dass die Schweiz diese Farben nie gewählt hat, dass sie ihr nicht gehören, dass sie symbolisch für etwas ganz anderes stehen als für das, was die Eidgenossenschaft historisch verkörpert. Einwände dieser Art klingen verdächtig nach Nationalismus, und Nationalismus ist, wie die einschlägige Berichterstattung unmissverständlich klarstellt, böse.

Ausserdem: Die Schweizer lieben Sternchen. Das ist eine bekannte Tatsache. Wer je ein helvetisches Amtsformular ausgefüllt hat, weiss, dass die eidgenössische Bürokratie seit Jahrzehnten eine tiefe Zuneigung für Fussnoten, Asterisken und Ausnahmeregeln hegt. Was wäre also natürlicher, als das grosse europäische Sternenbanner zu umarmen? Zwölf Sterne, gleichmässig angeordnet, ohne Hierarchie — das entspricht im Übrigen auch dem modernen helvetischen Gleichheitsgebot. Kein Stern ist grösser als der andere. Niemand ragt heraus. Alle sind gleich. Genau so, wie man das in der neuen dynamischen Rechtsübernahme-Schweiz haben möchte.

Natürlich müsste auch das Kreuz auf der Schweizer Fahne angepasst werden. Das weisse Kreuz auf rotem Grund ist ja bekanntlich religiös konnotiert — ein Umstand, der in einer zunehmend säkularen, pluralistischen, diversitätsbewussten Gesellschaft gewisse Fragen aufwirft. Ersetzt man es durch einen neutralen, konfessionsfreien Platzhalter — sagen wir: ein EU-Sternchen — wäre das Problem elegant gelöst. Der Verfassungsartikel könnte entsprechend angepasst werden: «Die Schweiz führt eine blaue Flagge mit gelbem Kranz aus zwölf Sternen sowie dem Zusatz ‹ehemals souverän›.» In Klammern, versteht sich. Damit man es findet, wenn man sucht. Und nicht findet, wenn man nicht sucht.

Der neue Schweizer: Informiert, engagiert, korrekt

Nun könnte man meinen, das alles kinge nach einem dystopischen Szenario. Nach Selbstaufgabe, Kapitulation, dem schleichenden Verschwinden einer politischen Identität, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Aber das wäre eine sehr einseitige Betrachtungsweise — nämlich jene der sogenannten «Souveränisten», die mit ihrer Besessenheit für historische Eigenständigkeit, ihre anachronistische Liebe zum Parlamentarismus und ihre sentimentale Anhänglichkeit an den Begriff «Volk» langsam aber sicher zu einem ernsthaften Störfaktor in der reibungslosen demokratischen Maschinerie zu werden drohen.

Der neue Schweizer — wie er in den Leitartikeln der massgeblichen Medien als Idealtyp beschrieben wird — ist anders. Er liest, was ihm empfohlen wird. Er diskutiert, aber konstruktiv. Er hinterfragt, aber nicht zu viel. Er stimmt ab, aber informiert. Informiert heisst: Er hat die Botschaft des Bundesrats gelesen, die Empfehlung des Arbeitgeberverbands zur Kenntnis genommen, das Ja-Komitee-Inserat in der Pendlerzeitung gesehen und den ausgewogenen Beitrag auf srf.ch geschaut, in dem Befürworter und Gegner zu Wort kommen — wobei die Befürworter drei Minuten bekamen und die Gegner anderthalb, was ja ungefähr ausgewogen ist, wenn man die Qualität der Argumente ins Verhältnis setzt.

Dieser neue Schweizer versteht auch, dass gewisse Fragen zu komplex sind, als dass das Volk sie abschliessend beurteilen könnte. Das Freihandelsabkommen mit Indonesien zum Beispiel. Oder die Übernahme des EU-Waffenrechts. Oder die Strommarktliberalisierung. Das sind Dinge, für die man Spezialistinnen und Spezialisten braucht. Die gibt es. Sie sitzen in der Verwaltung, in den Verbänden, in den Thinktanks — und sie alle kommen, nach sorgfältiger Prüfung, zum selben Schluss. Das ist kein Zufall. Das ist Expertise.

Die Volksinitiative, dieses uralte Instrument der helvetischen Demokratie, hat in diesem Kontext ebenfalls eine Reifungsentwicklung durchgemacht. Früher war sie ein Mittel, mit dem das Volk unbequeme Themen auf die Traktandenliste setzen und den Bundesrat in unangenehme Erklärungsnöte bringen konnte. Heute ist sie vor allem ein Ventil. Man kann sie lancieren. Man kann Unterschriften sammeln. Man kann den Bundesrat zwingen, einen Gegenvorschlag zu formulieren. Und dann kann man jahrelang über Formulierungen streiten, bis die Initiative in einer Volksabstimmung unterliegt oder zurückgezogen wird — weil der Gegenvorschlag ja im Kern das Gleiche wolle, nur eben besser, moderater, europäisch kompatibler. Es ist ein elegantes System.

Dankbarkeit als Bürgerpflicht

Man sollte an dieser Stelle einmal innehalten und Dankbarkeit empfinden. Dankbarkeit gegenüber einem Bundesrat, der so geduldig erklärt. Gegenüber einer Verwaltung, die so ausdauernd informiert. Gegenüber einer Medienlandschaft, die so zuverlässig einordnet. Gegenüber einer Brüsseler Bürokratie, die so grosszügig wartet — fast sieben Jahre hat man auf einen neuen bilateralen Vertrag hingearbeitet, sieben Jahre des Verhandelns, Ringens, Kompromissfindens. Und das Ergebnis ist ein Text, den man — das muss man zugeben — nicht vollständig lesen kann, ohne das Gefühl zu bekommen, dass man etwas Wichtiges übersehen haben muss. Was man wahrscheinlich auch hat. Aber die Experten sagen, es sei gut. Also ist es gut.

Besonders erfreulich ist die wachsende Zahl von Schweizerinnen und Schweizern, die erkannt haben, dass Neutralität kein Wert, sondern ein Luxus ist. Ein Luxus, den man sich in einer Welt mit Russland, China und Donald Trump schlicht nicht mehr leisten kann. Diese Einsicht, die noch vor zwanzig Jahren als Ketzerei gegolten hätte, ist heute Konsens in den relevanten Kreisen. Und relevante Kreise, das muss man klarstellen, sind nicht die SVP-Wählerinnen im Kanton Appenzell Innerrhoden, sondern Wirtschaftsverbände, Universitätsgremien, Auslandschweizer-Organisationen und jene Kolumnisten, die für ihre Meinung bezahlt werden.

General Dufour, der Gründervater des modernen Schweizer Militärs, der Kartograf, der Humanist, der Mann, der den Sonderbundskrieg führte, um die Einheit der Eidgenossenschaft zu bewahren — er hätte das vielleicht nicht so gesehen. Aber Dufour ist tot, und die Welt hat sich weitergedreht. Alfred Escher, der grosse Eisenbahn- und Bankenpionier, der die moderne Schweiz wirtschaftlich aufgebaut hat, würde vielleicht fragen, was aus dem Prinzip geworden ist, dass die Schweiz ihre eigenen Interessen selbst am besten kennt. Aber auch Escher ist tot. Und die Welt hat sich weitergedreht. Sehr weit. In eine Richtung, die man von Bern aus nur noch mit EU-Genehmigung verlassen darf.

Ausblick: Eine Schweiz so schön wie ein Formular

Die Zukunft, die sich abzeichnet, ist eigentlich ganz hübsch. Man stelle sich vor: eine Schweiz, die EU-Recht automatisch übernimmt, dafür aber weiterhin keinen Sitz im EU-Parlament hat — denn das wäre ja der Beitritt, und den will man nicht, weil man ja eine enge Partnerschaft haben möchte und keine Mitgliedschaft, was ungefähr so klingt wie «ich will die Vorteile der Ehe, ohne zu heiraten» und in der Praxis auf dasselbe hinausläuft, nur mit weniger Mitspracherecht.

Man stelle sich weiter vor: eine Volksabstimmung über die Bilateralen III, die — natürlich — gewonnen wird. Eine Abstimmungskampagne, in der sämtliche Wirtschaftsverbände, der Bundesrat, die Mehrheit der Parteien und mindestens zwei Dutzend Nobelpreisträger für ein Ja werben. Eine Gegenkampagne, die mit «Angstmacherei» und «Rückwärtsgewandtheit» tituliert wird. Und am Ende: 54,3 Prozent Ja, mit einem deutlichen Ständemehr. Bundesrätin X hält eine bewegende Rede. In Brüssel gönnt man sich einen Champagner. In Bern gratuliert man sich selbst zu diesem Beweis, dass die Schweizer Demokratie funktioniert — dass das Volk die richtige Entscheidung getroffen hat.

Und dann — man darf träumen — kommt vielleicht tatsächlich der Moment, in dem jemand, irgendwo in einem Ausschuss, leise vorschlägt, ob man nicht auch die Verfassung etwas modernisieren könnte. Die Farben, sagt jemand. Rot und Weiss sind doch — nun ja. Etwas angestaubt. Etwas defensiv. Etwas nach innen gerichtet. Was wäre, wenn man die Symbolik öffnen würde? Wenn man die Schweiz visuell in die europäische Familie integrieren würde? Blau und Gelb, sagt jemand. Und zwölf Sterne.

Und das Volk — das brave, informierte, korrekt abgestimmte Volk — sagt: Ja. Weil man es so erklärt hat. Weil die Experten es empfohlen haben. Weil das Abstimmungsbüchlein auf Seite 14, dritter Absatz, in einem Nebensatz erwähnt hat, dass Rot und Weiss zwar historisch bedeutsam seien, in der modernen kosmopolitischen Gesellschaft jedoch einer Überprüfung bedürften. Und weil das Wort «überprüfen», wenn es aus dem Mund des Bundesrats kommt, bekanntlich «ersetzen» bedeutet.

Coda: Das Kreuz muss weg — aber sanft

Man wird das Kreuz nicht mit Gewalt abschaffen. Das wäre brutal, undemokratisch, undiplomatisch. Man wird es — ganz im Stil der helvetischen Konsenskultur — einfach «weiterentwickeln». Es wird zunächst verkleinert. Dann in eine Ecke verschoben. Dann zu einem «historischen Symbol» erklärt, das nur noch an nationalen Feiertagen zu verwenden sei. Dann durch eine «zeitgemässere Darstellung» ersetzt, die aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist, den eine Jury aus unabhängigen Designerinnen und Experten für «visuelle Identität» bewertet hat. Und die Jury wird — welch Zufall — zum Schluss kommen, dass das neue Symbol einer Kombination aus offenem Kreis, inklusive Farbpalette und modernem Sternmotiv am besten entspreche.

Das Volk wird auch darüber abstimmen. Es wird Ja sagen. Natürlich wird es Ja sagen. Es sagt doch immer Ja, wenn man ihm gut genug erklärt, warum es das sollte. Und wenn es einmal Nein sagt, erklärt man ihm, was es gemeint hat. Das ist die Schweizer Demokratie in ihrer vollendeten Form: ein System, in dem das Volk immer recht behält — weil man ihm nachträglich sagt, was es gedacht hat.

Bundesbern hat Glück. Wirklich grosses Glück. Und das Glück heisst: Wir.

Dieser Artikel ist Satire. Alle Ähnlichkeiten mit realen Abstimmungsresultaten, Bundesratsempfehlungen, Medienkampagnen oder bevorstehenden Verfassungsänderungen sind rein zufällig und unterliegen der dynamischen Rechtsübernahme.