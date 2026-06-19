Ein Kommentar zur Rede von Bundesrat Martin Pfister

Verteidigungsminister Martin Pfister hat kürzlich ein eindrückliches Bild gezeichnet: eine Schweiz, die im Vergleich zu Finnland, Polen oder Schweden die Dringlichkeit der sicherheitspolitischen Zeitenwende noch nicht verinnerlicht habe. Mehrwertsteuererhöhung, Kampfjet-Beschaffung, Aufrüstung – die Botschaft ist klar: Die Welt ist gefährlicher geworden, und die Schweiz müsse aufholen. Was in dieser Erzählung aber fehlt, ist die Vorgeschichte des Konflikts, der als Begründung für all das herhalten muss.

Die ausgeblendete Vorgeschichte

Pfister datiert die «Rückkehr des Krieges nach Europa» auf das Jahr 2022. Was in seiner Rede nicht vorkommt, ist die längere Entwicklung davor: die schrittweise Osterweiterung der NATO seit den 1990er-Jahren, die Annäherung des Bündnisses an die russische Grenze, und die wiederholten Warnungen aus Moskau, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für Russland eine rote Linie darstelle. Wladimir Putin hat diese Position über Jahre, nicht erst seit 2022, öffentlich gemacht – unter anderem an der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, wo er die NATO-Erweiterung als Bruch früherer Zusagen kritisierte. Auch westliche Stimmen, darunter der amerikanische Politikwissenschaftler John Mearsheimer, hatten frühzeitig vor genau dieser Eskalationsdynamik gewarnt.

Diese Vorgeschichte zu benennen bedeutet nicht, den völkerrechtswidrigen Charakter der russischen Invasion zu relativieren. Sie bedeutet aber, dass eine Sicherheitsdebatte, die ausschliesslich mit dem Datum 2022 beginnt, unvollständig ist – und genau das wirft die Frage auf, ob die in Bern vorgetragene Bedrohungsanalyse wirklich die ganze geopolitische Kausalkette abbildet oder nur jenen Teil, der die geplante Aufrüstung rechtfertigt.

Eine Milizarmee gegen eine Grossmacht – ein realistisches Szenario?

Ein Punkt, der in der ganzen Debatte um Kampfjets, Mehrwertsteuer und Aufrüstungsmilliarden auffällig wenig diskutiert wird, ist die schiere Grössenordnung. Selbst mit den von Pfister angepeilten 70 Kampfflugzeugen oder den nun reduzierten 30 statt 36 F-35 bliebe die Schweizer Armee – eine Milizarmee mit beschränktem Personalbestand und beschränkten Mitteln – in einem direkten Konfliktszenario gegen eine Atommacht wie Russland militärisch chancenlos. Diese Asymmetrie wird in der öffentlichen Diskussion kaum thematisiert. Stattdessen wird eine klassische, konventionelle Bedrohung beschworen, gegen die ein kleines Land wie die Schweiz realistischerweise nie ein militärisches Gegengewicht aufbauen könnte, selbst wenn alle Milliarden bewilligt würden.

Hinzu kommt: Die Konflikte, die heute tatsächlich auf die Schweiz einwirken, sind kaum klassische Bodenangriffe, sondern Cyberangriffe, Desinformation, Spionage und hybride Einflussnahme – Pfister selbst nennt diese Bedrohungsformen in seiner Rede. Wenn aber die reale Gefahr im digitalen und hybriden Raum liegt, stellt sich die Frage, ob Milliarden für Kampfjets das richtige Mittel sind, oder ob hier vor allem ein traditionelles, medienwirksames Rüstungsnarrativ bedient wird, während die eigentlichen Bedrohungsfelder – Cyberabwehr, Nachrichtendienst – vergleichsweise unterdotiert bleiben.

Die Schweiz zwischen Neutralität und Sanktionsregime

Besonders heikel wird es beim Thema Sanktionen. Pfister verteidigte in seiner Rede die Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland als logische Konsequenz der seit 1993 geltenden Neutralitätspolitik – alles andere wäre, so seine Worte, «stossend». Doch genau hier widerspricht der Bundesrat seiner eigenen Tradition. Die Schweizer Neutralität hat historisch bedeutet, in bewaffneten Konflikten keine Partei zu ergreifen und als Vermittlerin zur Verfügung zu stehen – nicht, wirtschaftliche Zwangsmassnahmen einer Militärallianz eins zu eins zu übernehmen.

Der ehemalige Diplomat Paul Widmer, dessen Buch Pfister in der Diskussion direkt angesprochen wurde, bringt es mit dem Begriff «Nino-Staat» auf den Punkt: Neutrality in name only. Wenn die Schweiz sich faktisch in das Sanktionsregime einer Konfliktpartei einreiht, verliert sie ihre traditionelle Vermittlerrolle – just jene Rolle, die Genf als internationalen Standort und die Schweiz als Gesprächspartnerin für beide Seiten überhaupt erst wertvoll gemacht hat. Wirtschaftlich kommt hinzu, dass Schweizer Unternehmen durch die Sanktionsübernahme Marktzugänge verlieren, während die geopolitische Handlungsfreiheit, die einst der Markenkern der Eidgenossenschaft war, zusehends schwindet.

Aufrüstung als Antwort auf eine unvollständige Diagnose

Die von Pfister vorgeschlagene Mehrwertsteuererhöhung um 0,8 Prozentpunkte über zehn Jahre, mit der rund 30 Milliarden Franken für Luftverteidigung, Drohnenabwehr und Cyberabwehr generiert werden sollen, wird mit einer Bedrohungslage begründet, die in der öffentlichen Debatte kaum hinterfragt wird. Wenn aber die Ursachenanalyse unvollständig ist – wenn die Mitverantwortung westlicher Bündnispolitik für die Eskalation ausgeblendet bleibt, und wenn gleichzeitig die reale Schutzwirkung einer kleinen Armee gegen eine Grossmacht zweifelhaft ist –, dann steht auch die daraus abgeleitete Schlussfolgerung, eine weitreichende konventionelle Aufrüstung sei alternativlos, auf wackligem Fundament.

Ist es wirklich legitim und notwendig, dass die Schweiz ihre Verteidigungsfähigkeit überprüft? Problematisch wird es, wenn eine einseitige Erzählung – Russland als alleiniger Aggressor ohne Vorgeschichte, Sanktionsbeitritt als alternativlose Pflicht, klassische Aufrüstung als Antwort auf primär hybride Bedrohungen – als unhinterfragte Grundlage für milliardenschwere Entscheide und für die schleichende Aufgabe der Neutralität dient. Wer der Bevölkerung eine Mehrwertsteuererhöhung und eine sicherheitspolitische Zeitenwende verkaufen will, schuldet ihr auch die ganze Geschichte – nicht nur jenen Teil, der ins Narrativ passt und gleichzeitig Milliarden Steuergelder verpulvert werden für die Ukraine.

Nico Stino

Quelle:

https://youtu.be/JJOT6zorIv0?si=4F3NUPYTevTjp2kP