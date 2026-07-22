Von Nico Stino

Manchmal braucht eine Vermutung siebzehnhundert Jahre, um sich zu bestätigen. In Solothurn ist das nun geschehen: Taucher der Kantonsarchäologie haben im Flussbett der Aare die Überreste einer römischen Brücke entdeckt – jenen Übergang, den Historiker der antiken Siedlung Salodurum seit Langem zuschrieben, ohne je einen Beweis dafür in der Hand zu halten.

Ein Fund unter dem Fund

Die Entdeckung verdankt sich, wie so oft, einem völlig anderen Vorhaben. Vor dem Umbau der Eisenbahnbrücke bei Solothurn liessen die Behörden ab Frühling 2025 das Flussbett untersuchen – eine Routinemassnahme, wie sie vor grösseren Bauprojekten üblich ist. Nahe der heutigen Wengibrücke stiessen die Taucher auf mehrere Holzpfähle, noch fest im Grund verankert. Eine Datierung der Proben führte ins vierte Jahrhundert – in jene Zeit, als aus dem offenen römischen Solothurn ein befestigtes Castrum wurde.

Rund zehn Meter vom südlichen Ufer entfernt liegt eine Reihe von Pfählen, einige davon fast zwei Meter lang. Ihre Anordnung lässt auf eine Brückenkonstruktion schliessen, die einst eine Fahrbahn über den Fluss trug.

Eine Route, die man kannte, ohne sie zu sehen

Dass hier eine Brücke gestanden haben musste, war unter Historikern kein Geheimnis, eher eine Frage der Geduld. Die Strecke verband Norditalien mit der Rheingrenze; wer den Grossen St. Bernhard querte, gelangte über das westschweizerische Mittelland und den Jura schliesslich an die Aare. Teilstücke der Strasse zwischen Büren an der Aare und Nennigkofen waren längst dokumentiert. Nur die Brücke selbst blieb unauffindbar – ein archäologisches Loch mitten in einer sonst gut belegten Handelsroute.

Auch der Name der Siedlung wies stets in diese Richtung. Salodurum geht auf einen keltischen Ortsnamen zurück, gedeutet als «Flussenge» oder «Wellentor» – eine sprachliche Erinnerung an eine Furt, lange bevor die ersten Ausgrabungen begannen.

Wie Holz zweitausend Jahre übersteht

Dass die Pfähle überhaupt erhalten blieben, grenzt an Zufall. Bei grossen Flussregulierungen 1969 wurde das Flussbett um Solothurn ausgebaggert und vertieft – ein Eingriff, der die meisten hölzernen Spuren vernichtet hätte. Nur die Lage unter der Wengibrücke bewahrte die Pfähle vor der Zerstörung. Für den laufenden Bahnbrückenbau besteht keine Gefahr: Die Archäologen lassen die Überreste bewusst im Wasser, wo die sauerstoffarme Umgebung das Holz besser konserviert als jede Ausgrabung. Weitere Tauchgänge sollen künftig zusätzliche Teile der Konstruktion und Details zu ihrer Bauweise zutage fördern.

Einordnung

Der Fund schliesst eine Lücke, die Ortsnamen, Strassenreste und geografische Logik jahrzehntelang nur umschrieben hatten. Was fehlte, war der Pfahl im Fluss – das physische Gegenstück zur historischen Vermutung. Nun liegt er vor, feucht und unscheinbar, und bestätigt, was die Schweizer Landschaft selbst längst verraten hatte: Wo der Fluss sich verengt, verengt sich auch die Geschichte auf einen Punkt.