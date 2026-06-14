Die Kommerzialisierung des erdnahen Orbits erreicht derzeit eine neue Dimension. Am 12. Juni 2026 vollzog SpaceX den nach Bewertung grössten Börsengang der Geschichte: Mit einem Festpreis von 135 US-Dollar pro Aktie und rund 555 Millionen ausgegebenen Stammaktien wurde der Konzern mit etwa 1,77 Billionen US-Dollar bewertet – das Starlink-Segment betreibt heute mehr als 9.600 Satelliten im niedrigen Erdorbit und zählt über 10 Millionen Abonnenten in über 160 Ländern. Starlink ist dabei nicht eigenständig an die Börse gegangen, sondern bildet als profitabelste Sparte das Herzstück des Gesamtkonzerns, der sich zunehmend auch als Anbieter orbitaler Rechenzentren positioniert. Neben SpaceX verfolgen auch Amazon und chinesische Anbieter ähnliche Megakonstellationsprojekte.

Begrenzte Lebensdauer, kontinuierlicher Wiedereintritt

Satelliten in niedrigen Erdorbits haben eine Lebensdauer von rund fünf Jahren. Danach werden sie gezielt gesteuert und treten in die Atmosphäre ein, wo sie verglühen. Die ersten Starlink-Satelliten, die seit etwa 2019 im Einsatz sind, erreichen bereits dieses Stadium. Beim Verglühen werden Metalle wie Aluminium und Lithium freigesetzt – ein Satellit soll demnach etwa 30 Kilogramm Lithium enthalten, das sich als feine Nanopartikel in der oberen Atmosphäre verteilt. Diese Partikel benötigen schätzungsweise rund zehn Jahre, um auf die Erde abzusinken.

Bei aktuell etwa fünf verglühenden Satelliten pro Woche dürfte sich diese Zahl bei einem weiteren Ausbau der Konstellation auf geschätzt rund 50 pro Woche erhöhen. Besonders das freigesetzte Aluminiumoxid steht im Verdacht, mit Chloratomen zu reagieren und damit die Ozonschicht anzugreifen – ein Mechanismus, der an die historische FCKW-Problematik erinnert. Da Lithium normalerweise nicht in der oberen Atmosphäre vorkommt, sorgte der jüngste Wiedereintritt einer grösseren Raketenstufe für Aufsehen: Wissenschaftler entdeckten anschliessend eine Lithiumwolke über Nordeuropa.

Weltraumschrott als grössere Gefahr

Ein noch drängenderes Problem ist der wachsende Weltraumschrott. Frühere Anti-Satelliten-Tests durch China und Russland haben Trümmerfelder erzeugt, die mit Geschwindigkeiten weit über Gewehrkugel-Tempo durch den Orbit rasen. Im März traf ein solches Trümmerteil ein chinesisches Raumschiff, dessen Besatzung danach eine Woche lang in einer kritischen Lage war. Bei der Umlaufgeschwindigkeit im niedrigen Erdorbit von rund 7,8 km/s würden zwei senkrecht kollidierende Raumfahrzeuge mit etwa 12,2 km/s aufeinandertreffen – kaum ein bekanntes festes Material kann einem solchen Energieeintrag widerstehen, weshalb selbst kleine Trümmerteile ein Raumfahrzeug kritisch beschädigen oder vollständig zerstören können.

Mit zunehmender Satellitendichte steigt auch das Kollisionsrisiko. Starlink-Satelliten kommen sich wöchentlich teilweise bis auf rund einen Kilometer nahe und müssen laufend ausweichen – Schätzungen gehen von rund 40 Ausweichmanövern pro Jahr aus.

Die «Crash-Uhr» und das Kessler-Syndrom

Das Phänomen ist seit Jahrzehnten bekannt: Bereits 1978 beschrieben die NASA-Wissenschaftler Donald J. Kessler und Burton G. Cour-Palais ein Szenario, in dem die Dichte von Objekten im niedrigen Erdorbit so hoch wird, dass Kollisionen zwischen ihnen kaskadenartig eskalieren und die Menge an Weltraumschrott exponentiell ansteigt. Diese Trümmerzunahme gefährdet Satelliten, Raumfahrtmissionen und die Internationale Raumstation und könnte bestimmte Orbitalregionen über Generationen hinweg unbrauchbar machen. Bereits 2009 kam Kessler laut Wikipedia-Eintrag zum Schluss, dass die Trümmerumgebung in bestimmten Regionen bereits instabil geworden sei – das heisst, selbst ohne neue Abschüsse würden Fragmente künftiger Kollisionen schneller entstehen, als sie durch den atmosphärischen Widerstand entfernt werden könnten.

Forscher haben zudem berechnet, wie lange die Steuerung eines Satellitennetzwerks ausfallen dürfte, bevor eine grössere Kollision mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt – diese sogenannte Crash-Uhr liegt aktuell bei rund 2,8 Tagen. Fällt die Steuerung – etwa durch technisches Versagen, Insolvenz oder Nachlässigkeit – länger aus, steigt das Kollisionsrisiko massiv. Käme es zu einer ersten grösseren Kollision, würde dies die von Kessler beschriebene Kettenreaktion auslösen: mehr Trümmer, mehr Kollisionen, exponentiell wachsender Schrott.

Was auf dem Spiel steht

Im Extremfall könnten durch das Kessler-Syndrom sämtliche Satelliten – einschliesslich Kommunikations-, Überwachungs- und Navigationssysteme – funktionsunfähig werden. Das Risiko wächst mit der Menge des orbitalen Schrotts weiter an, da jede Kollision zusätzlichen Schrott erzeugt, bis bestimmte Orbitalbereiche gar nicht mehr nutzbar wären. Zusätzlich stellt Weltraumwetter ein eigenes Risiko dar: Aufladungseffekte durch die Sonne können elektrische Entladungen verursachen, die On-Board-Elektronik beschädigen und so zu Missionsausfällen führen – ein weiterer Faktor, der die Trümmermenge indirekt erhöhen kann.

Einordnung

Die paradoxe Konsequenz eines solchen Szenarios: Der erdnahe Orbit könnte durch ein Trümmerfeld so gefährlich werden, dass Raumfahrt – ob kommerziell oder staatlich – faktisch unmöglich würde. Ausgerechnet im Moment, in dem SpaceX mit dem grössten Börsengang der Geschichte Kapital für den weiteren Ausbau der Megakonstellation und orbitaler Rechenzentren einsammelt, mahnen Wissenschaftler seit fast 50 Jahren vor genau diesem Szenario. Ob es den Betreibern gelingt, durch konsequente Kollisionsvermeidung und international koordiniertes Weltraummüll-Management gegenzusteuern, bleibt offen. Sicher ist: Das Risiko ist real und wissenschaftlich dokumentiert, auch wenn sich sein genauer zeitlicher Verlauf nicht vorhersagen lässt.