SWISSVOX

SWISSVOX

Diskussion über diese Post

Avatar von User
Avatar von NU
NU
35m

Ich vermute, dass sich Brunner sich nicht im geringsten mit der Regularisierung auseinander gesetzt hat, sonst würde er nicht (im Auftrag der spanischen Reaktionäre) solch populistischen Blödsinn von sich geben:

„Auf die spanische Politik angesprochen, die eine Regularisierung Hunderttausender undokumentierter Migranten vorsieht, erklärte Brunner, das Thema sei nicht besprochen worden – die «Diskussion über Regularisierung» sei aber «kein gutes Signal» für Europa.“

Antworten
Teilen

Keine Posts

Sind Sie bereit für mehr?

© 2026 SWISSVOX · DatenschutzBedingungenHinweis zur Erfassung
Starten Sie Ihre SubstackApp herunterladen
Substack ist der Ort, an dem großartige Kultur ein Zuhause findet.