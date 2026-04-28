Es gibt ein Bild, das die Schweizer Bankenwelt treffender beschreibt als jeder Jahresbericht: Ein Mann im Massanzug, Krawatte von Hermès, Schuhe von John Lobb – sitzt in einem holzgetäfelten Büro am Paradeplatz und unterschreibt Dokumente, die ihm niemand erklärt hat. Draussen auf der Strasse rennt ein 28-Jähriger im Hoodie mit einem Laptop unter dem Arm und baut gerade die Bank der Zukunft – in einem Co-Working-Space in Shoreditch, London.

Das ist keine Metapher. Das ist der Schweizer Finanzsektor im Jahr 2025.

Dreissig Jahre Komfort, null Innovation

Die Geschichte der Schweizer Bankenwelt der letzten drei Jahrzehnte lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Man hat das Erbe der Väter verwaltet, nicht gemehrt.

Zwischen 1990 und 2020 genossen Schweizer Grossbanken eine strukturelle Rente, die mit echtem unternehmerischem Verdienst herzlich wenig zu tun hatte. Das Bankgeheimnis – jenes juristische Konstrukt, das Steuerflüchtlinge aus aller Welt anzog wie Licht die Motten – spülte Milliarden in die Bilanzen, ohne dass auch nur eine einzige innovative Idee notwendig gewesen wäre. Vermögen kam von alleine. Der Banker musste nur eines können: diskret lächeln und einen guten Rotwein wählen.

Die Boni explodierten. Die Visionen blieben aus.

Während in den 1990er Jahren das Internet entstand, während in den Nullerjahren das Smartphone die Welt neu verdrahtete, während nach 2010 Fintechs begannen, das komplette Bankgeschäft in Frage zu stellen – sassen die Direktoren am Paradeplatz und diskutierten über Compliance-Prozesse, Organigramme und die Frage, wer auf welcher Hierarchiestufe welchen Firmenwagen erhält.

Die Innovationsabteilungen, sofern vorhanden, waren Dekoration. Prestige-Projekte ohne Budget, ohne Mandat, ohne ernsthafte Rückendeckung des Topmanagements. Man nannte sie «Digital Lab» oder «Innovation Hub» und stellte ein paar Dreissigjährige ein, damit der CEO auf Konferenzen sagen konnte, man sei «auf dem Weg der digitalen Transformation». Dann liess man sie in Ruhe – und stellte sicher, dass ihre Ideen nie das Kerngeschäft gefährdeten.

Das Credit-Suisse-Syndrom

Der schmerzhafteste Beweis für diese kollektive Schlafkrankheit ist das Schauspiel rund um die Credit Suisse.

Hier war eine Bank, die jahrelang von Skandal zu Skandal taumelte – Greensill, Archegos, Mozambique, Bulgarien, Spionageaffären – und deren Management bei jedem neuen Debakel reflexartig dasselbe tat: den Schuldigen entlassen, eine externe Beratungsfirma beauftragen, einen neuen Dreijahresplan präsentieren, die Boni auszahlen.

Keine Bank der westlichen Welt hat in den letzten zwanzig Jahren ihre Strategie so oft «fundamental neu ausgerichtet» wie die Credit Suisse – und dabei so beharrlich auf der Stelle getreten. Das ist keine Pechsträhne. Das ist Systemversagen. Das ist das Ergebnis einer Führungskultur, in der Selbstschutz über Eigenverantwortung steht, in der die Frage «Wie sichere ich meine Stellung?» die Frage «Was ist das Richtige für die Bank?» dauerhaft verdrängt hat.

Als das Ende kam, war es keine Überraschung – ausser für jene, die aus Eigeninteresse nicht hinschauen wollten.

Was in London passiert ist

Während die Schweiz schlief, baute London eine neue Finanzwelt.

Revolut wurde 2015 gegründet – ohne Bankschalter, ohne Paradeplatz, ohne Marmorfoyer. Heute hat das Unternehmen über 45 Millionen Nutzer weltweit, eine Bewertung von 45 Milliarden Dollar und expandiert in Märkte, von denen Schweizer Privatbanken noch nie gehört haben.

Monzo. Starling Bank. Wise. Funding Circle. Oaknorth. Diese Namen klingen für viele Schweizer Banker noch immer wie Randnotizen aus der Fintech-Presse. Das ist das Problem.

Was diese Unternehmen gemeinsam haben: Sie haben das Bankgeschäft nicht von innen heraus reformiert – sie haben es von aussen zertrümmert und neu zusammengesetzt. Kein Armani-Anzug. Kein holzgetäfeltes Direktionsbüro. Keine halbstündige Kaffeepause um zehn Uhr. Stattdessen: radikale Kundenorientierung, schlanke Prozesse, Technologie als Kerntätigkeit – und die Bereitschaft, das eigene Geschäftsmodell täglich in Frage zu stellen.

Der entscheidende Unterschied ist kultureller, nicht technologischer Natur. In London gilt es als Erfolg, ein System zu disruptieren. In Zürich gilt es als Anmassung.

Britische Fintechs haben verstanden, dass Banking in seiner Essenz ein Informationsverarbeitungsproblem ist – und Informationsverarbeitung ist heute die Domäne von Software, nicht von Bankern mit dreissig Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Netzwerk aus Golfplatz-Bekanntschaften.

Die Komfort-Falle: Warum Disruption von innen scheitert

Man könnte einwenden: Auch die Schweiz hat Fintechs. Neon, Yuh, Yapeal – es gibt sie.

Stimmt. Aber man muss sich fragen, unter welchen Bedingungen sie entstanden sind und unter welchen sie operieren.

Neon wurde gegründet, weil zwei junge Schweizer frustriert waren von den absurden Gebühren und der digitalen Rückständigkeit traditioneller Banken – und trotzdem musste das Unternehmen jahrelang auf eine vollständige Banklizenz warten, während es sich im regulatorischen Labyrinth bewegte. Yuh ist ein Joint Venture von PostFinance und Swissquote – also letztlich ein Produkt etablierter Player, die das Disruptions-Vokabular übernommen haben, ohne die disruptive Logik wirklich zu verinnerlichen.

Das Schweizer Fintech-Ökosystem leidet an einem fundamentalen Problem: Es ist in einem Umfeld gewachsen, das Innovation toleriert, aber nicht wirklich will.

Die grossen Banken sind gross genug, um Regulierung zu ihren Gunsten mitzugestalten. Die Aufsichtsbehörden sind historisch konservativ. Das Kapital, das für ehrgeizige Fintechs notwendig wäre, fliesst lieber in sichere Immobilien oder Private-Equity-Vehikel mit bekannten Managern. Und die Talente, die ein Revolut oder ein Stripe aufbauen könnten, wandern ab – nach London, nach Berlin, nach Amsterdam.

Weil sie in der Schweiz zu gut bezahlt werden für zu wenig Anspruch. Das klingt paradox, ist aber die Realität: Ein Junior mit Potential, der bei einer Grossbank anfängt, erhält ein komfortables Gehalt, eine sichere Stelle und eine Karriereleiter, die langsam aber verlässlich nach oben führt. Er lernt, sich anzupassen. Er lernt, nicht anzuecken. Er lernt, dass Ideen, die das Bestehende gefährden, keine Karriere machen. Nach zehn Jahren ist er selbst Teil des Systems, das er vielleicht einmal verändern wollte.

Die 30-Jahres-Bilanz: Was die Boni hinterlassen haben

Schauen wir auf die Zahlen, nüchtern und ohne Beschönigung.

Die UBS hat ihren Topmanagern und Investmentbankern zwischen 2000 und 2010 Boni in Milliardenhöhe ausgezahlt – während die Bank gleichzeitig im Subprime-Desaster beinahe implodierte und letztlich nur durch eine Staatsrettung von 68 Milliarden Franken überleben konnte. Nicht ein einziger Manager, der in dieser Zeit die Weichen falsch stellte, hat die Boni zurückgezahlt.

Die Credit Suisse zahlte ihrem Management in den Jahren 2020 bis 2022 – als die Bank bereits taumelte und von Skandal zu Skandal schlitterte – weiterhin üppige Vergütungen aus. Im März 2023 war sie Geschichte.

Was haben diese Milliarden an Managementvergütungen gebracht? Keine einzige globale Fintech-Innovation aus der Schweiz. Keine Plattform, die heute in 50 Ländern operiert. Keine Technologie, die das Banking der Zukunft definiert. Stattdessen: Restrukturierungsprogramme, Abschreiber, staatliche Rettungsaktionen und einen beschädigten Ruf, der sich bis heute nicht vollständig erholt hat.

Das ist die Bilanz von dreissig Jahren hochdotierten Managements ohne Vision.

Was jetzt passieren müsste

Die Diagnose ist klar. Die Therapie ist unbequem.

Erstens braucht die Schweizer Finanzbranche eine Führungskultur, die Scheitern nicht bestraft, sondern als Lernprozess begreift. Solange ein Banker, der ein riskantes Innovationsprojekt wagt und scheitert, seine Karriere ruiniert – während ein Banker, der nichts wagt und mittelmässige Resultate liefert, ruhig weitermacht – wird sich nichts ändern.

Zweitens müssen Boni an langfristigen Ergebnissen gemessen werden, nicht an kurzfristigen Quartalszahlen. Dies ist keine neue Forderung – sie wird seit zwanzig Jahren gestellt. Umgesetzt wurde sie nie ernsthaft.

Drittens braucht die Schweiz ein Regulierungsumfeld, das ambitionierten Neugründungen echte Chancen gibt – nicht ein System, das grosse Player bevorzugt und kleine Herausforderer in Bewilligungsverfahren erstickt.

Und viertens, vielleicht am schwierigsten: Die Schweizer Finanzbranche muss akzeptieren, dass ihr historischer Wettbewerbsvorteil – das Bankgeheimnis, die politische Neutralität, der Ruf der Stabilität – strukturell erodiert ist. Was bleibt, wenn diese Rente wegfällt, ist das, was die Branche selbst aufgebaut hat. Und da ist, ehrlich gesagt, erschreckend wenig.

Schluss: Der Wecker klingelt seit Jahren

Es gibt keine Entschuldigung mehr für das Schlafen.

Der Wecker klingelt seit dem Subprime-Crash 2008. Er klingelte beim FATCA-Abkommen mit den USA. Er klingelte beim Ende des Bankgeheimnisses 2018. Er klingelte bei der Rettung der Credit Suisse 2023. Und er klingelt heute, während Revolut-Nutzer in der Schweiz ihr Konto von ihrem Telefon aus in Sekunden eröffnen – und dabei nicht einmal merken, dass sie gerade das Modell einer ganzen Branche obsolet machen.

Die Frage ist nicht mehr, ob der Wandel kommt. Er ist bereits da.

Die Frage ist, wer am Paradeplatz als Erster aufwacht – und ob es dann noch nicht zu spät ist.

Gionathan ist Journalist von Swissvox.news