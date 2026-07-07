Ein Berufsstand, der jahrelang als Musterbeispiel der Unemployability galt, erlebt in Kalifornien eine unerwartete Renaissance – finanziert von genau jenen Konzernen, die einst als Totengräber der Geisteswissenschaften galten.

Vom Belächelten zum Umworbenen

Es ist eine der ironischeren Volten der Technologiegeschichte: Philosophie-Absolventen, jahrelang Zielscheibe von Spott über brotlose Studiengänge, werden nun von den mächtigsten KI-Unternehmen der Welt mit sechsstelligen Gehältern umworben. Firmen wie Anthropic, OpenAI und Google DeepMind versuchen mit ihrer Hilfe zu formen, wie Maschinen denken und sich verhalten sollen. The Week Bei Anthropic ist Amanda Askell als «resident philosopher» fest verankert, bei Google DeepMind arbeiten mit Iason Gabriel und Henry Shevlin gleich zwei Philosophen an ähnlichen Fragen. OpenAI-Chef Sam Altman behauptete gar, sein Unternehmen beschäftige «Hunderte» Moralphilosophen bei der Ausarbeitung der Verhaltensregeln für ChatGPT.

Die Zahlen scheinen die Wahrnehmung zu stützen: Amerikanische Philosophie-Absolventen finden derzeit leichter eine Stelle als ihre Kommilitonen aus der Informatik – ein Befund, den «The Economist» kürzlich in einer viel beachteten Analyse präsentierte. Die Umkehrung ist bemerkenswert, weil Informatik über ein Jahrzehnt lang als sicherster Weg zu Wohlstand und Karriere galt.

Ein «Seelendokument» aus Kant und AGB

Besonders aufschlussreich ist der Fall Anthropic. Das Unternehmen hat offengelegt, dass die «Verfassung» seines Sprachmodells Claude auf denkbar unterschiedliche Quellen zurückgreift – von Immanuel Kant über die AGB von Apple bis zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. The Week Intern wird das Dokument bereits als «Soul Doc» bezeichnet, als eine Art ethisches Betriebssystem für das Modell. Zentrales Prinzip dabei ist die sogenannte «sokratische Ignoranz» – ein Konzept, das verhindern soll, dass KI-Systeme in reine Anbiederung an den Nutzer verfallen, also in das, was in der Branche als «Sycophancy» bezeichnet wird.

Verdacht der Ethikwäsche

Doch der Höhenflug der Disziplin weckt auch Misstrauen. Kritiker sprechen offen von «Ethics-Washing»: Die Anstellung von Philosophen diene weniger der tatsächlichen Absicherung gegen Fehlentwicklungen als der Aussenwirkung – sie signalisiere der Öffentlichkeit, dass die Systeme so fortgeschritten seien, dass sie die Aufmerksamkeit «ernsthafter Leute» verdienten, und zugleich, dass die Konzerne ihr Engagement für KI-Sicherheit demonstrativ zur Schau stellten. In akademischen Kreisen wächst zudem der Argwohn gegenüber Kollegen, die von der Universität in die Konzernzentralen wechseln. Der britische Philosoph Luciano Floridi spricht sogar von einer regelrechten «Verblutung» der philosophischen Fakultäten – eine Einschätzung, die andere Fachkollegen als deutlich übertrieben zurückweisen, da es nach wie vor erheblich mehr Philosophie-Doktorate als verfügbare Stellen gebe.

Die grundsätzlichere Sorge betrifft die Unabhängigkeit der Forschung selbst. Auch wenn Philosophen in den Laboren formal «freie Hand» erhielten, blieben sie letztlich gegenüber Investoren und Aktionären rechenschaftspflichtig. Die entscheidende Frage, die in der Debatte immer wieder gestellt wird, lautet: Wenn ein gewinnorientiertes KI-Unternehmen den Gehaltsscheck unterschreibt, lässt sich die Unabhängigkeit der eigenen Forschung dann überhaupt noch aufrechterhalten? Manche Beobachter warnen zudem, dass das hohe Tempo der KI-Entwicklung fundamental im Widerspruch zur bedächtigen Natur philosophischer Reflexion stehe – mit dem Risiko, dass verzerrte Anreizstrukturen einen Schub minderwertiger, hastig produzierter Arbeit begünstigten.

Ein Signal für den Bildungsmarkt

Der Trend fällt zusammen mit einem parallelen Rückgang der Informatik-Immatrikulationen an amerikanischen Universitäten. Manche Kommentatoren deuten dies bereits als «Kurskorrektur» eines Fachs, das – zugespitzt formuliert – seine eigene Überflüssigmachung durch fortschreitende Automatisierung betreibe. Dass ausgerechnet die Geisteswissenschaften von diesem Umbruch profitieren, passt schlecht ins Bild einer Universitätslandschaft, die Philosophie-Studiengänge seit Jahren als ökonomisches Auslaufmodell behandelt.

Einordnung

Was sich hier abzeichnet, ist weniger eine Rehabilitierung der Philosophie als Fach denn eine pragmatische Zweckentfremdung: Die grossen Labore benötigen Legitimationsarbeit, und Philosophen liefern die dazu passende Sprache – Begriffe wie Werte, Ausrichtung, Verantwortung. Ob damit tatsächlich substanzielle ethische Leitplanken entstehen oder lediglich ein weiteres Kapitel der PR-Abteilung geschrieben wird, dürfte sich erst zeigen, wenn die betreffenden Systeme unter realem Druck – regulatorisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich – auf die Probe gestellt werden.

Quellen: The Economist (24.06.2026); The Week; Leiter Reports; NPR/WQCS-WCBE (Interview mit Benjamin Sutherland).