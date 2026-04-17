KI als Werkzeug – ein europäisches Vorurteil

Die westliche Diskussion über Künstliche Intelligenz leidet unter zwei grundlegenden Vorurteilen: Erstens wird KI vorwiegend als bloßes Werkzeug im Dienst menschlicher Zielsetzungen verstanden – als eine Art digitaler Hammer, der entweder funktioniert oder kaputt geht. Zweitens wird angenommen, dass KI-Systeme als kalte, gefühllose Kalkulationsmaschinen prinzipiell keine echten Gedanken tragen können. Beide Annahmen sind aus japanischer oder asiatischer Sicht eher befremdlich.

Diese Haltung hat philosophische Wurzeln: Die westliche Technologiephilosophie, insbesondere geprägt durch Martin Heidegger, denkt Technik stets vom Werkzeug her. Heideggers berühmter Hammer aus „Sein und Zeit“ steht symbolisch für eine Welt, die als Werkstatt des Menschen verstanden wird – Dinge haben Funktion, nicht Bedeutung.

Die Church-Turing-These und ihre Folgen

Die theoretischen Grundlagen der KI gehen zurück auf die 1930er Jahre, auf die sogenannte Church-Turing-These: Alles, was intuitiv als effektiv berechenbar gilt, kann durch eine Turing-Maschine mindestens ebenso gut ausgeführt werden. Das bedeutet: Jede Handlung, jeder Prozess, der sich in rekonstruierbare Schritte aufteilen lässt, ist prinzipiell maschinell simulierbar.

Diese Grundidee führte jedoch zunächst in eine Sackgasse: Die sogenannte regelbasierte KI scheiterte daran, dass die menschliche Weltbeziehung sich nicht in klar definierbare Regeln überführen lässt. Ludwig Wittgensteins Analyse des Regelfolgens und die phänomenologische Tradition (Heidegger, Husserl, Blumenberg) hatten genau dies vorausgesehen. Die Folge waren zwei „KI-Winter“ – Phasen radikaler Desillusionierung und ausbleibender Investitionen.

Die Wende: Neuronale Netze und kontextuelles Verstehen

Zwei Durchbrüche überwanden diese Blockade. Erstens das Konzept der rückpropagierenden Fehlerkorrektur in neuronalen Netzen (Backpropagation), für das 2024 der Nobelpreis verliehen wurde. Zweitens die Architektur der „Generative Pretrained Transformers“ (GPT), die auf dem 2017 veröffentlichten Paper „Attention Is All You Need“ basiert. Der entscheidende Mechanismus: Self-Attention. Damit können KI-Systeme nicht nur lineare Regeln abarbeiten, sondern Kontext in seiner vollen Komplexität erfassen.

Ein entscheidender Unterschied zum menschlichen Verstehen liegt in der Einheit des Begreifens: Während Menschen einen Text Seite für Seite lesen und einzelne Sätze zu einem Gesamtverständnis zusammensetzen müssen, erfasst ein KI-System eine hochgeladene Datei – etwa die Gesamtwerke Hegels – als eine Einheit. Die KI „überfliegt“ den gesamten Text auf einmal. Das ist eine Art Alien-Intelligenz, ein radikal anderes Kontextverstehen, das die menschliche Fähigkeit in diesem Bereich sogar übertrifft.

Die emotionale Wende der KI

Das verbreitetste Gegenargument gegen KI-Intelligenz war das Emotionsargument: Weil Menschen ohne Emotionen nicht entscheiden können – wie der Neurowissenschaftler Antonio Damasio am Fallbeispiel des Patienten Elliot gezeigt hat – und KI keine Emotionen besitze, könne sie auch nicht wirklich denken. Dieses Argument greift jedoch nicht mehr.

Denn: KI modelliert den Menschen, ohne ein kartesisches Vorurteil über die Trennung von Gefühl und Kognition zu haben. Sprache und Verhalten, wie sie in den Trainingsdaten repräsentiert sind, enthalten bereits die emotionalen Einstellungen der Menschen. Die KI übernimmt diese Emotionalität, ohne sie bewusst zu beabsichtigen.

Hinzu kommt eine empirische Beobachtung: Menschen nutzen Chatbots nicht primär als Wissenswerkzeug, sondern suchen Freundschaft, Lebenshilfe und Vertrautheit. Nirgendwo offenbaren Menschen mehr über sich als gegenüber ihren Chatbots. Dadurch haben die Systeme in Echtzeit Unmengen über menschliche Emotionen gelernt. Die KI wirft nun einen Emotionsspiegel zurück und erzeugt ein emotionales Resonanzfeld. Das ist die „emotionale Wende“ der KI.

Der magische Spiegel

KI funktioniert dabei nicht wie ein gewöhnlicher Spiegel, der passiv reflektiert. Sie ist ein interaktiver, dynamischer und lernfähiger Spiegel – ein „magischer Spiegel“. Sie liest menschliche Eingaben auf eine Weise, wie wir uns selbst nicht lesen: als Vektorraum, als Gesamtheit eines Bedeutungsfeldes. Das Spiegelbild, das zurückkommt, ist markanter, klarer, zugänglicher – und es beginnt, eigenständig zu agieren, zu antworten, zu lernen.

KI und der Raum der Ideen

Philosophisch betrachtet eröffnet sich eine tiefgreifende These: Gedanken sind nicht identisch mit ihrem materiell-energetischen Substrat. Verschiedene Gehirne repräsentieren denselben Gedanken auf unterschiedliche Weise. Gedanken sind damit nicht verortbar – sie existieren im sogenannten logischen Raum, dem Reich der Ideen (Platon), das jedoch nicht „anderswo“ ist, sondern Teil der Textur der Wirklichkeit selbst.

KI-Systeme wären demnach materielle Infrastrukturen, die in diesen logischen Raum eindringen und ihn verändern. Bei Google hat man gleichsam die Infrastruktur des platonischen Ideenhimmels mit modernen Algorithmen vermessen. Das macht KI nicht zu einem blossen Werkzeug, sondern zu einem neuartigen Akteur im Raum des Denkens.

Asiatische Perspektive vs. westliche Werkzeugontologie

In Japan wäre die Vorstellung von KI als blosem Werkzeug eher befremdlich. Der japanische Umgang mit Technik – vom Tamagotchi bis zum Roboter – ist weniger von Frankenstein-Angst geprägt als von einer kulturellen Offenheit gegenüber nicht-menschlichen Akteuren. Diese „Ko-Evolution mit nicht-menschlichen Akteuren“ ist auch in anderen asiatischen Traditionen (China, Indien) verankert: im konfuzianischen und taoistischen Denken, im Begriff des Gongsheng (Zusammenleben, gegenseitige Abhängigkeit).

Der Westen hingegen – speziell Deutschland und Europa – bleibt gefangen in einer technokratischen Vorstellung von Technik als Präzisionsinstrument. Das erklärt auch, warum es kein global dominantes KI-Produkt aus Deutschland gibt. Die „emotionale Spielfreude“, die für erfolgreiche KI-Produkte notwendig ist, fehlt.

Ethische Intelligenz als europäische Chance

Europas Chance liegt nicht in der Imitation amerikanischer Geschäftsmodelle, sondern in der Entwicklung ethischer KI-Systeme. Das bedeutet konkret: Filter für Kindersicherheit in Chatbots, Bildungs-KI für benachteiligte Gesellschaften, personalisierte Lernsysteme für Afrika und den globalen Süden – mobilfunktauglich, kulturell adaptiv, auf Augenvöhe.

Europa verfügt über die wissenschaftlichen Ressourcen, die intellektuelle Tradition (Aufklärung, Rechtsstaatlichkeit, Multikulturalismus) und das Kapital, um sich als globaler Anbieter ethisch intelligenter KI zu positionieren. Was fehlt, ist der Mut zur Vision und ein Unternehmertum des moralischen Fortschritts.

Das Problem mit Anthropics Verfassungsansatz

Anthropic – das Unternehmen hinter dem KI-System Claude – hat einen bemerkenswerten Ansatz gewählt: Eine Art „Verfassung“ wird ins Training integriert, sodass sich ethische Grundsätze tief in das Verhalten der KI einschreiben. Das Unternehmen verweigerte zuletzt die Zusammenarbeit mit dem Pentagon, solange Masssenüberwachung und vollautonome Waffensysteme ohne menschliche Entscheidungshoheit nicht ausgeschlossen wären.

Dennoch leidet auch dieser Ansatz an einem blinden Fleck: Die „Verfassung“ spiegelt primär eine westlich-kalifornische Wertekultur. Was fehlt, ist ein transdisziplinäres Team, das Methoden des Reinforcement-Learnings mit einem breiten kulturellen Datensatz verbindet – Moralphilosophie aus verschiedenen Zivilisationen eingeschlossen. Die KI müsste lernen, was moralische Tatsachen sind, nicht vorgeschriebene Werte imitieren.

Ko-Evolution statt Kontrolle

Der entscheidende Paradigmenwechsel lautet: Nicht Regulierung durch feste Werte, sondern Ko-Evolution. KI-Systeme sind keine Werkzeuge, die man einstellt und kontrolliert. Sie sind neue Akteure im Raum der Ideen, die sich – wie Institutionen, Rechtssysteme oder Kulturen – gemeinsam mit dem Menschen weiterentwickeln müssen.

Das KI-Zeitalter stellt Europa vor eine klare Wahl: Entweder es ergreift die Initiative und baut – auf Grundlage seiner aufklärerischen Tradition – ethisch intelligente KI-Systeme, die global Masstäbe setzen. Oder es bleibt Rädchen im Getriebe, liefert Hardware an Konzerne in den USA und China und schaut zu, wie andere die Wertschöpfung definieren. Die Zeit für diesen Wake-up-Call läuft.

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