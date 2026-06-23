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Diskussion über diese Post

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Avatar von Susanna
Susanna
4h

Ja, das ist die eine Seite der Medallie. Ich behaupte, die andere Seite sind die Einnahmen. Gut versicherte Personen sind auch eine likrstive Einnahmequelle, unter dem Mantel der Vorsorge. Da wird jeder und alles ausgiebig untersucht und getestet, und prophylaktische Medikamente verschrieben, die nicht unbedingt notwendig oder gar nützlich sind. Gerade Alters - und Pflegeheime generieren enorme Kosten/gewinne....

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