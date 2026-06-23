Zur Frage der Krankenversicherungspflicht in der Schweiz

von Mario

Die Schweiz gilt weltweit als Vorzeigemodell in Sachen Gesundheitsversorgung. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt ein System, das auf einem zutiefst problematischen Fundament ruht: der Pflicht, allein aufgrund der eigenen Existenz einen Vertrag mit einem privaten Unternehmen abzuschliessen. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine staatlich verordnete Zwangsbeziehung mit einer Branche, die Gewinne erwirtschaftet.

Die Pflicht, die keine sein müsste

Die universelle Gesundheitsversorgung steht ausser Frage. Artikel 41 der Bundesverfassung hält fest, dass jede Person Anspruch auf die für ihre Gesundheit notwendige Pflege hat. Doch zwischen dem Verfassungsziel und dem gewählten Mittel klafft eine entscheidende Lücke: Die Versicherungspflicht selbst ist keine Verfassungsnotwendigkeit, sondern politische Entscheidung – verankert im Krankenversicherungsgesetz von 1994, in Kraft seit 1996.

Man kann ein Verfassungsziel auf viele Arten erreichen. Deutschland, Frankreich und Italien tun es über steuerfinanzierte öffentliche Systeme. Die Schweiz hat sich für einen anderen Weg entschieden – und dieser Weg kostet.

Was den Schweizer Fall besonders ist: Anders als bei der Motorfahrzeug-Haftpflicht oder der Gebäudeversicherung entsteht die Krankenversicherungspflicht nicht aus einer freiwilligen Handlung. Wer kein Auto besitzt, braucht keine Haftpflicht. Wer lebt, hat keine Wahl. Die Krankenversicherungspflicht ist der einzige Fall im Schweizer Recht, in dem die blosse Existenz eines Menschen als Verpflichtungsgrund für einen privaten Vertragsabschluss gilt.

Dreimal zahlen – und trotzdem oft ungedeckt

«Versichert sein» in der Schweiz bedeutet nicht dasselbe wie «gedeckt sein» im landläufigen Sinne. Das System kennt drei Zahlungsebenen: die monatliche Prämie (durchschnittlich 359.50 Franken im Jahr 2024), die jährliche Franchise zwischen 300 und 2500 Franken – vollständig zu Lasten der Versicherten – und einen Selbstbehalt von 10 Prozent auf alles, was die Franchise übersteigt, gedeckelt bei 700 Franken pro Jahr. Im ungünstigsten Szenario trägt ein Erwachsener bis zu 3200 Franken aus eigener Tasche, bevor die Kasse vollständig einspringt.

Das Ergebnis ist statistisch greifbar: Rund ein Viertel aller Gesundheitsausgaben in der Schweiz werden direkt von den Patientinnen und Patienten getragen – einer der höchsten Anteile unter den Industrieländern. In Frankreich liegt dieser Wert bei 9,3 Prozent, in Deutschland bei 12,7 Prozent. Eine von fünf Personen in der Schweiz verzichtet aus finanziellen Gründen auf medizinische Pflege.

Die Kopfsteuer, die keine heissen darf

Das systematisch Ungerechte am Schweizer Modell ist die einkommensunabhängige Prämie. Ein Fabrikarbeiter zahlt denselben Monatsbetrag wie der Konzernchef. Was das in der Praxis bedeutet: Die Prämienbelastung trifft niedrige Einkommen proportional weit härter als hohe. Artikel 8 der Bundesverfassung verbietet Diskriminierung aufgrund der sozialen Stellung. Eine Finanzierung, die diese Ungleichheit strukturell einbaut, ist mit diesem Grundsatz kaum vereinbar.

Die Prämienentwicklung der letzten Jahre verschärft das Problem: plus 6,6 Prozent im Jahr 2023, plus 8,7 Prozent 2024, plus 6 Prozent 2025, plus 4,4 Prozent 2026 – in manchen Tessiner Regionen mit Spitzen über 10 Prozent in einzelnen Jahren.

Der Staat greift ein – aber selektiv

Es wäre ungerecht zu behaupten, der Staat tue nichts. Er reguliert Medikamentenpreise über das Bundesamt für Gesundheit, verfügt über Tarife für ambulante (TARMED) und stationäre Leistungen (SwissDRG) und veröffentlicht Kostenvergleiche. Die Instrumente existieren. Doch sie werden weit seltener eingesetzt, als es möglich und nötig wäre.

Medikamentenpreise werden nur alle drei Jahre an den Euro-Franken-Kurs angepasst. Ein Referenzpreissystem für Generika wurde 2021 im Parlament abgelehnt. Eine Recherche von SRF Kassensturz (2025) zeigte, dass Eigenmarken-Generika der grossen Apothekenketten bis zu 85 Prozent mehr kosten können als das Originalpräparat.

Die grundlegende Asymmetrie liegt offen: Der Staat ruft das öffentliche Interesse an, um die Versicherungspflicht zu rechtfertigen. Dasselbe öffentliche Interesse zieht er jedoch weit seltener heran, wenn es darum ginge, die Preise zu regulieren, zu denen diese Pflicht mich zwingt, Leistungen einzukaufen.

Was ein anderes System leisten könnte

Der Vorschlag, der sich aus dieser Analyse ergibt, ist kein revolutionärer Umsturz, sondern eine Annäherung an das, was im übrigen Europa längst Normalität ist: eine öffentliche Grundversorgung, finanziert durch progressive Besteuerung, mit garantiertem universellem Zugang zu Prävention, Diagnostik, Behandlung, Notfall und Rehabilitation. Private Versicherungen bleiben als freiwillige Ergänzung erhalten – für alle, die Zusatzleistungen wünschen. Kein Zwang zur Grundstufe.

Ein Staat, der direkt mit Spitälern, Ärzteschaft und Pharmaindustrie verhandelt, verfügt über eine deutlich grössere Marktmacht als Dutzende separate Krankenkassen. Das Schweizer Problem ist nicht Verschwendung im grossen Stil – die Ausgaben fliessen gemäss Bundesamt für Statistik tatsächlich mehrheitlich in reale Pflege. Das Problem ist der hohe Stückpreis der Leistungen und die strukturell ungerechte Art ihrer Finanzierung.

Die Geschichte – und warum sie noch nicht abgeschlossen ist

Die Stimmbevölkerung hat Nein gesagt, zweimal und deutlich: 71,2 Prozent 2007, 62 Prozent 2014. 2024 wurden auch zwei moderatere Prämien-Initiativen abgelehnt. Das ist Demokratie, und es verdient Respekt.

Doch der Trend ist unübersehbar: Das Nein bröckelt – von 76,6 Prozent (1994) über 71,2 Prozent (2007) auf 62 Prozent (2014). Die Prämienexplosion nach 2014 hat die Wahrnehmung vieler Haushalte verändert. Eine Umfrage von 2024 mit über 9000 Teilnehmenden zeigte rund 79 Prozent Zustimmung zu einer Einheitskasse – auch unter Wählenden der Mitte-Rechts. Umfragen sind keine Abstimmungen. Aber das Signal ist klar.

Schlussbetrachtung

Alle Menschen in der Schweiz sollen Zugang zu jener Pflege haben, die sie brauchen. Das ist das Ziel, und es ist richtig. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Ein steuerfinanziertes öffentliches System ist kein Experiment – es funktioniert in unseren Nachbarländern seit Jahrzehnten. Den Weg weiterzugehen, der uns seit 1996 in jährlich steigende Prämien und wachsende Patientenselbstbehalte treibt, ist ebenfalls eine politische Entscheidung. Es ist an der Zeit, sie neu zu treffen.

Mario schreibt für Swissvox über Sozialpolitik und Institutionenfragen.