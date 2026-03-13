Hauptsache, das Resultat stimmt

Der Basler USB-Stick-Skandal und das grosse Schweigen rund um eine unbequeme Wahrheit: E-Voting funktioniert in der Schweiz meistens – ausser wenn es nicht funktioniert. Und dann spielt es zum Glück nie eine Rolle.

Nico Stino

Basel, 8. März 2026. Die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer haben abgestimmt. Oder vielmehr: Sie haben versucht, abzustimmen. 2048 von ihnen tippten pflichtbewusst auf ihre Bildschirme, verschlüsselten ihre demokratische Überzeugung sorgfältig in Bits und Bytes und schickten sie auf die digitale Reise durch den Cyberspace in Richtung Staatskanzlei Basel-Stadt. Was dort ankam, war technisch gesehen vorhanden – nur leider für niemanden lesbar. Ein USB-Stick zur Entschlüsselung der digitalen Urne hatte schlicht versagt.

Die Beruhigungspille folgte prompt, und sie kam mit der schweizerischen Zuverlässigkeit eines Uhrwerks: Die nicht ausgezählten Stimmen hätten «keinen Einfluss auf das Schlussresultat» gehabt. Die Vorlagen seien «deutlich» ausgefallen. Alles gut, also. Die Demokratie ist gerettet. Der USB-Stick nicht.

Das goldene Mantra der digitalen Abstimmung

Man muss dem Schweizer Staat eines lassen: Er beherrscht die Kunst der Schadensbegrenzung mit fast schon künstlerischer Perfektion. Wann immer beim E-Voting etwas schiefgeht – und es geht mit einer gewissen Regelmäßigkeit etwas schief –, folgt die Beschwichtigung nach einem erprobten Muster. Erstens: Man bedauert. Zweitens: Man versichert, dass das Problem beim System an sich nicht liege. Drittens, und das ist der Kern des ganzen Unternehmens: Man erklärt, das Endresultat sei ohnehin nicht berührt worden.

Dieses dritte Element – nennen wir es das «Goldene Mantra» – erfüllt eine brillante demokratietheoretische Funktion: Es lässt die Panne als folgenlos erscheinen und verwandelt eine fundamentale Verletzung politischer Rechte in eine bloss technische Unannehmlichkeit. Wer seine Stimme nicht abgeben konnte, dem wird mitgeteilt, seine nicht gezählte Stimme hätte sowieso nichts verändert. Das ist, mit Verlaub, eine bemerkenswerte Logik.

Man stelle sich vor, man wende dasselbe Prinzip in anderen Lebensbereichen an. Die Post liefert 2000 Briefe nicht aus? Kein Problem, die Empfänger hätten die enthaltenen Informationen ohnehin schon gewusst. Ein Gericht verlässt 2000 Zeugenaussagen? Irrelevant, das Urteil wäre dasselbe gewesen. Ein Krankenhaus verliert 2000 Patientenakten? Entspannung: Die Ärzte haben die Diagnosen ohnehin schon gestellt.

Christine D’Souza und der Grundsatz der Volkssouveränität

Christine D’Souza, ehemalige Grossrätin und Auslandschweizerin im französischen Kiffis, stand am Abstimmungssonntag mit einem Schild vor dem Basler Rathaus: «Meine Stimme zählt nicht.» Das ist, in seiner schlichten Direktheit, eine der klarsten politischen Aussagen, die man sich vorstellen kann. Und sie ist in zweifacher Hinsicht richtig: Sie zählte tatsächlich nicht. Und sie hätte, so wird uns versichert, auch nicht zählen müssen.

Was hier als Beruhigung gemeint ist, enthüllt in Wirklichkeit ein tiefes Missverständnis über das Wesen der direkten Demokratie. Das Recht zu stimmen ist kein instrumentelles Recht, das erst dann Bedeutung erlangt, wenn es das Endresultat beeinflusst. Es ist ein Grundrecht. Die Würde der politischen Teilhabe besteht nicht darin, auf der Seite der Mehrheit zu sein, sondern überhaupt teilzuhaben. Eine Stimme, die nicht ausgezählt wird, ist verloren – unabhängig davon, wie das Zählresultat am Ende lautet.

Die Bundeskanzlei fasste die offizielle Haltung mit der ihr eigenen bürokratischen Eleganz zusammen: Der Vorfall stelle den E-Voting-Versuchsbetrieb nicht in Frage, «sondern unterstreiche vielmehr dessen Notwendigkeit». Eine Panne, die beweist, dass man mehr pannen muss. Ein Fehler, der zeigt, dass man mehr Fehler machen muss. Die Schweizer Staatsräson in ihrer reinsten Destillation.

USB-Gate: Über die demokratische Qualität eines Speichersticks

FDP-Grossrat Luca Urgese sprach von einem «USB-Gate». Der Begriff ist geglückt, auch wenn er vielleicht grössere historische Dimensionen evoziert, als ein defekter Speicherchip sie rechtfertigt. Und doch: Hinter dem USB-Stick verbirgt sich eine fundamentale Architekturentscheidung, die den Kern des Problems berührt. Die Entschlüsselung der digitalen Urne hängt von einem physischen Datenträger ab – einem Objekt, das verloren gehen, beschädigt werden, korruptiert sein kann, kurz: das all jenen Gebrechen unterliegt, die man beim digitalen Abstimmen eigentlich hinter sich lassen wollte.

Die Basler Staatskanzlei beeilte sich zu erklären, das Problem habe «keine Verbindung» mit dem E-Voting-System der Schweizerischen Post. Diese Abgrenzung mag technisch korrekt sein. Sie ist politisch dennoch leer. Aus Sicht der 2048 betroffenen Stimmberechtigten ist der Unterschied zwischen einer Panne im System und einer Panne neben dem System von rein akademischem Interesse. Ihre Stimme ist weg. Der Stick hat versagt. Das System als Ganzes hat sie im Stich gelassen.

Das statistisch folgenlose Debakel

Man muss dem Mantra des fehlenden Einflusses auf das Schlussresultat eine gewisse statistische Gültigkeit zubilligen. Die eidgenössischen Vorlagen vom 8. März 2026 seien «deutlich» ausgefallen. Und es stimmt: 2048 Stimmen aus dem Ausland hätten das Ergebnis einer national deutlich entschiedenen Vorlage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht umgekehrt.

Aber dieses Argument trägt die Keime seiner eigenen Widerlegung in sich. Was wäre, wenn die Abstimmung knapper ausgefallen wäre? Was wäre, wenn nicht 2048, sondern 20’000 Stimmen betroffen gewesen wären? Was wäre, wenn die nächste Panne bei einer Vorlage einträfe, die mit einigen Hundert Stimmen Differenz entschieden wird? Dann plötzlich – aber wirklich erst dann – würde die Gesellschaft aufwachen und erkennen, dass sie einer Abstimmungsinfrastruktur vertraut hat, die zu versagen imstande ist.

Die seltsame Logik des Goldenen Mantras lautet implizit: Solange die Panne folgenlos bleibt, muss man sie nicht ernst nehmen. Und solange man sie nicht ernst nimmt, wird sie eines Tages Folgen haben. Es ist demokratiepolitisches Russisches Roulette, und man dreht die Trommel stets mit dem Trost, beim letzten Mal habe es ja auch nicht geknallt.

Der Versuchsbetrieb und seine fröhliche Ewigkeit

E-Voting befindet sich in der Schweiz im «Versuchsbetrieb». Dieser Versuchsbetrieb hat im Laufe der Jahre eine bemerkenswerte Eigenschaft entwickelt: Er scheint nie zu enden. Versuche gehen, Pannen kommen und gehen, Vertrauen wird aufgebaut und wieder abgebaut, und der Versuchsbetrieb versuchsbetriebt weiter. Man sammle Erfahrungen, so die Bundeskanzlei. Man lerne. Man verbessere.

Nur: Wann hört ein Versuch auf, ein Versuch zu sein? Wann wird aus dem Erfahrungssammeln ein Verantwortungtragen? Die Kantone Thurgau, St. Gallen und Graubünden planen, E-Voting auszubauen. Basel-Stadt wollte es noch im laufenden Jahr auf Inlandschweizer ausweiten. Politologe Michael Hermann sagte, die Panne werfe das E-Voting «um Jahre zurück». Das klingt nach Bedauern. Es klingt nicht nach einem System, das reif wäre für die breite Einführung.

Vielleicht ist das die eigentliche Lehre des Basler USB-Gates: nicht, dass E-Voting generell nicht funktioniert, sondern dass es noch nicht so funktioniert, wie eine Demokratie es verlangen muss. Ein Wahlsystem, das versagen kann, ohne dass das Versagen relevant ist, weil das Ergebnis sowieso deutlich war – das ist kein Argument für das System. Das ist ein Argument für das Glück.

Am Ende zählt nur, was gezählt wird

Christine D’Souza erwägt rechtliche Schritte. Die SVP redet von beträchtlichem Kollateralschaden. Die LDP spricht von einem Skandal. Die FDP verlangt Erklärungen. Der Vizestatsschreiber bedauert. Die Bundeskanzlei schreibt, alle notwendigen Schritte müssten ergriffen werden. Und am Ende aller Erklärungen, Bedauerungen und Schritte steht das Goldene Mantra, unverstellt und unverschämt: «Kein Einfluss auf das Schlussresultat.»

Die 2048 Menschen, deren Stimmen im digitalen Nirgendwo verschwanden, während ein USB-Stick seinen Geist aufgab, werden vermutlich eine andere Perspektive auf das Schlussresultat haben. Für sie hat die Demokratie an diesem Sonntag eben doch ein anderes Ergebnis produziert – nämlich jenes, dass ihre Teilhabe an ihr nicht gewährleistet war.

Das ist kein technisches Problem. Das ist ein demokratisches. Und es reicht nicht aus, es damit zu verteidigen, dass es diesmal keine Konsequenzen hatte. Die Frage ist nicht, ob die verlorenen Stimmen das Resultat verändert hätten. Die Frage ist, ob wir einer Infrastruktur trauen wollen, von der wir im Nachhinein stets versichert werden, ihr Versagen habe zum Glück nichts bedeutet.

Glück ist kein Fundament für eine Demokratie.