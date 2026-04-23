Eine Analyse der Van-Allen-Gürtel-Debatte

Die Debatte um die Mondlandungen der NASA ist älter als das Internet – und sie hört nicht auf. Im deutschsprachigen Raum kursiert derzeit ein italienischsprachiges Video, das in drei klar unterscheidbare Lager einteilt, wie Menschen heute zu den Apollo-Missionen der 1960er-Jahre und den aktuellen Artemis-Missionen stehen.

Lager eins: Beide Programm-Epochen sind echt – Apollo damals, Artemis heute.

Lager zwei: Alles ist gefälscht – damals wie heute.

Lager drei: Apollo war ein Fake, Artemis hingegen ist plausibel echt.

Die argumentative Kernthese des Videos gehört dem dritten Lager an – und sie stützt sich auf einen wissenschaftshistorischen Befund, der selten so klar herausgearbeitet wird.

Das Argument: Van Allen und die Strahlung

James Van Allen, der Entdecker der nach ihm benannten Strahlungsgürtel, schrieb 1959 deutlich: Die Erde sei von zwei Regionen hochenergetischer Strahlung umgeben, die sich über viele tausend Meilen ins All erstreckten. Diese Entdeckung sei, so Van Allen selbst, beunruhigend für Astronauten – der menschliche Körper müsse geschützt werden, selbst bei einem raschen Transit durch diese Zone.

In einem späteren Artikel ging Van Allen noch weiter. Bezüglich des inneren Gürtels schrieb er, dass eine wirksame Abschirmung gegen die dort enthaltenen hochenergetischen Protonen weit jenseits der damaligen Ingenieursmöglichkeiten liege. Sein abschliessender Appell: Alle Versuche bemannter Raumfahrt sollten diesen Gürteln fernbleiben, bis angemessene Schutzmethoden entwickelt worden seien.

Auch Präsident Kennedy, so die Darstellung im Video, war über diese technischen Probleme bestens informiert und äusserte sich in dieselbe Richtung.

Was dann geschah – und was nicht

In den Jahren nach Van Allens Warnung wurde keine bekannte Lösung für das Strahlungsproblem entwickelt. Und dann – so der entscheidende Punkt der Argumentation – verschwand das Thema einfach. Ohne neue Schutztechnologie, ohne vorherige Tierversuche durch die Strahlungsgürtel, wurde 1968 Apollo 8 gestartet: die erste Mission, die die Van-Allen-Gürtel hätte durchqueren müssen.

Das Video erinnert auch an ein Interview mit Apollo-12-Astronaut Alan Bean, in dem dieser auf Nachfrage äusserte, sie seien nie hoch genug geflogen, um die Van-Allen-Gürtel zu erreichen.

Das Manichini-Argument: Warum heute neu messen?

Ein weiterer Baustein der Argumentation ist technisch-logischer Natur. Bei frühen Artemis-Testflügen schickte die NASA Dummy-Figuren ins All – vollständig ausgestattet mit Strahlungssensoren. Die Schlussfolgerung im Video: Warum würde man die Strahlung neu messen, wenn man in den 1960ern bereits neunmal (Apollo 8 bis Apollo 17, ohne Apollo 9) durch die Gürtel geflogen wäre?

Achtzehn Durchquerungen hätten mehr als genug Daten geliefert. Die Tatsache, dass die NASA offenbar heute erst die Strahlungsbelastung für Artemis-Kapseln testet, wird als Indiz gewertet, dass diese Daten schlicht nie existierten.

Artemis: Plausibel echt – aber kein Freifahrtschein für Apollo

Gleichzeitig wird betont: Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, den heutigen Missionen mehr zu vertrauen. Der Astronaut Kelly Smith erklärte in einem NASA-Video vor rund zehn Jahren offen, dass die Van-Allen-Gürtel gefährlich seien – die Orion-Kapsel aber über entsprechende Schutzvorrichtungen verfüge. Das Constellation-Programm, Vorläufer von Artemis, begann 2005 – über zwanzig Jahre intensiver Entwicklungsarbeit.

Die Schlussfolgerung ist: Die Tatsache, dass man heute möglicherweise zum Mond fliegen kann, beweist nicht, dass man es damals getan hat. Die Strahlungsgürtel haben sich nicht abgeschwächt. Was sich verändert hat, sind die technischen Schutzmöglichkeiten – und genau diese fehlten in den 1960ern nachweislich.