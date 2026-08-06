Der Wald ist ihr Wohnzimmer, Steuern bezahlen sie keine. Das Leben im Bremgartenwald fasziniert und provoziert zugleich. Was tut sich da zwischen den Bäumen?

Wenige Gehminuten vom Berner Stadtrand entfernt, dort wo der Kiesweg in den Bremgartenwald abbiegt und das Rauschen der Autobahn allmählich vom Blätterdach geschluckt wird, liegt eine Lichtung. Planen spannen sich zwischen den Stämmen, eine Feuerstelle glimmt, irgendwo läuft leise Musik. Hier lebt seit über zwölf Jahren ein Mann, den in der Schweiz kaum jemand unter seinem bürgerlichen Namen kennt: Martin Wyss, besser bekannt als «Chrütli».

Der bekannteste Waldmensch der Schweiz

2012 zog sich der gelernte Bereiter in den Wald zurück, um einem drohenden Burnout zu entkommen. Die ersten Jahre lebte er illegal auf Boden der Burgergemeinde Bern, kassierte Bussen, die er lieber im Gefängnis absass, als sie zu bezahlen – und kehrte danach jeweils postwendend in den Wald zurück. 2019 vollzog die Stadt Bern eine bemerkenswerte Kehrtwende: Sie stellte den sogenannten Waldmenschen eine eigene Parzelle zur Verfügung. Seither führen Chrütli und seine wechselnde Wohngemeinschaft dort ein von der Stadt geduldetes Aussteigerleben – ohne fliessendes Wasser, ohne Heizung, ohne Miete, ohne Steuern, ohne Krankenkasse.

Die Gruppe versteht sich als Zweckgemeinschaft, nennt sich selbst «Lebenskünstler vom Bremgartenwald». Mal sind es drei, mal sieben Personen, die dort campieren, darunter zeitweise auch eine Frau. Einige gehen einer Arbeit nach – Chrütli etwa hütet Hunde –, andere beziehen Sozialhilfe. Duschen geht man bei Freunden, eingekauft wird in den Läden der Umgebung, ein Mobiltelefon besitzen die meisten. Ganz ausserhalb der Gesellschaft steht hier also niemand – es ist ein Leben am Rand, nicht ausserhalb davon.

Bekannt wurde Chrütli durch zwei SRF-Dokumentationen 2021 und 2022, die die immer gleiche Frage stellten: asoziale Schmarotzer oder Freigeister? Seither reisst die mediale Aufmerksamkeit nicht ab. «Ich kann in der Schweiz nirgendwo mehr hin, ohne erkannt zu werden», sagte er kürzlich einem Reporter. Sein Fazit zur eigenen Popularität: Er verstehe nicht recht, weshalb sein Leben andere derart interessiere – er mache ja nichts Spezielles, ausser das, was ihm guttue.

Kein Einzelfall – aber auch keine Bewegung

Wer sich in der Schweizer Mediengeschichte umsieht, stellt schnell fest: Chrütli ist keineswegs der Erste seiner Art. Die Liste der bekannt gewordenen Schweizer Waldmenschen ist lang und reicht Jahrzehnte zurück – vom Waldmenschen am Üetliberg über den Baselbieter Waldmenschen bis zur «Waldfrau von Bolligen», die 2009 ein Jahr lang allein im bernischen Wald lebte, bevor sie in die Zivilisation zurückkehrte. Auch der deutsche Aussteiger «Öff Öff» sorgte mit seinem naturnahen Lebensstil regelmässig für Schlagzeilen diesseits und jenseits der Grenze.

Was sich in den letzten Jahren tatsächlich verändert hat, ist weniger die Zahl der Waldmenschen als die Sichtbarkeit des Phänomens. Wo frühere Aussteiger meist im Verborgenen lebten und nur zufällig entdeckt wurden, suchen die heutigen Bremgartenwald-Bewohner die Öffentlichkeit bewusst – über eine eigene Facebook-Seite, TV-Auftritte und Medienanfragen, die sie kaum mehr ablehnen. Von einer eigentlichen «Bewegung» mit wachsenden Zahlen lässt sich auf Basis der verfügbaren Berichterstattung nicht sprechen; belastbare Statistiken zu Waldbewohnern in der Schweiz gibt es nicht. Was sich aber beobachten lässt, ist ein wachsendes gesellschaftliches Interesse am Thema – eingebettet in einen breiteren Trend zu Minimalismus, Tiny-House-Bewegung und digitaler Aussteigerromantik, der auch in Deutschland und Österreich zu beobachten ist.

Zwischen Faszination und Ablehnung

Unumstritten ist das Leben im Wald nicht. Das Schweizer Waldgesetz verbietet dauerhafte Bauten im Forst, und Chrütlis Gruppe wurde deswegen mehrfach gebüsst. Die Reaktionen aus der Bevölkerung schwanken zwischen Bewunderung und Unbehagen: Manche bringen den Waldbewohnern Geschenke vorbei, andere sehen in ihnen ein Sicherheitsrisiko oder schlicht eine Zumutung für den Wald als Erholungs- und Naturraum. Dass ein Gewaltverbrecher wie der Kettensäge-Angreifer von Schaffhausen zeitweise ebenfalls im Wald hauste, hat dem Image der «Waldmenschen» in der Vergangenheit zusätzlich geschadet – obwohl die beiden Lebensrealitäten wenig miteinander zu tun haben.

Chrütli selbst begegnet der Kritik gelassen. Er sehe sich nicht als Vorbild für alle, betont er immer wieder: «Wir sind das extreme Beispiel, nicht jeder muss gleich im Wald leben. Was wir uns wünschen, ist, dass die Menschen umdenken.» Schon eine Reduktion des Arbeitspensums oder häufigere Ausflüge in die Natur könnten vielen Menschen guttun, findet er. Seine eigene Haltung zur Zivilisation bringt er unmissverständlich auf den Punkt: Für keine 10'000 Franken würde er den Wald gegen eine Wohnung eintauschen.

Ein Leben im Rhythmus der Jahreszeiten

Im Sommer sitzen die Bewohner oft am Wasser, baden in der Aare, trinken Kaffee am Feuer. Im Winter, wenn die Temperaturen unter minus zehn Grad fallen, gefriert schon mal das Wasser in der Flasche, und Milch wird fest statt sauer. Ein Thermometer besitzen sie nicht – «bei uns gibt es nur die gefühlte Kälte», sagt Chrütli. Wer im Winter mit dem Aussteigen liebäugle, dem rät er ab: Körper und Geist müssten sich erst über Monate an das Leben ohne Komfort gewöhnen.

Was von diesem Leben bleibt, ist vor allem eine Frage, die es an die Gesellschaft zurückspiegelt: Wie viel Komfort brauchen wir wirklich – und wie viel Freiheit sind wir bereit, dafür herzugeben? Eine definitive Antwort liefert der Bremgartenwald nicht. Aber er zeigt, dass es sie überhaupt zu stellen gilt.