Die Schweizer Verkehrspolitik lebt im falschen Jahrhundert – und ihre Nachbarn kaum besser

Nico Stino | Swissvox

Am 8. Mai 2026 lud SRF zur «Arena». Das Thema: Schweizer Verkehrspolitik. Vier Jugendliche sollten die Politprominenz in die Pflicht nehmen. Herausgekommen sind Debatten über Autobahn-Spuren, Flüsterbeläge und Flugticketabgaben. Allesamt Instrumente aus dem verkehrspolitischen Werkzeugkasten des 20. Jahrhunderts – sorgfältig gepflegt, staubfrei gewischt, und trotzdem veraltet.

Zur gleichen Zeit, an der anderen Seite der Welt, skaliert China eine Mobilitätstechnologie, die mit dem, was in Bern als «Zukunftsvision» gilt, schlicht inkommensurabel ist.

Die Zahlen, die in der Arena nicht vorkamen

Goldman Sachs prognostiziert, dass Chinas Robotaxi-Flotte bis 2030 auf 474’000 Fahrzeuge anwachsen wird – und bis 2035 auf 1,9 Millionen, was 25 Prozent des gesamten städtischen Shared-Mobility-Markts entsprechen würde. ￼ Das ist keine Zukunftsmusik. Allein 2026 soll Chinas Robotaxi-Bestand von 5’000 auf 14’000 Einheiten wachsen – ein Zuwachs von 195 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehrere Anbieter haben dabei bereits auf Stadtebene die Gewinnschwelle erreicht. ￼

Baidus Apollo Go lieferte allein im vierten Quartal 2025 rund 3,4 Millionen vollständig autonome Fahrten aus. Die Gesamtzahl bestellter Fahrten hat die Marke von 20 Millionen überschritten. ￼ Der Dienst war zuletzt in 26 chinesischen Städten verfügbar, mit wöchentlichen Spitzenwerten von über 300’000 Fahrten. ￼

Ein entscheidender Vorteil der chinesischen Wettbewerber liegt in den Kosten: Während ein Waymo-Fahrzeug rund 200’000 US-Dollar kostet, kommt Baidus Apollo RT6 auf nur 37’000 US-Dollar. ￼ Nicht ein Nischen-Gadget für Technologiemessen – sondern ein kommerziell skaliertes, täglich genutztes Transportsystem. Und China selbst hat die Bremse kurz gezogen: Nach einem Systemausfall in Wuhan Ende März 2026, bei dem zahlreiche Apollo-Go-Robotaxis mitten auf offener Strasse stehenblieben, setzte die Regierung die Vergabe neuer Lizenzen vorübergehend aus. ￼ Das zeigt: China skaliert, korrigiert, skaliert weiter. Es pausiert nicht. Es kapituliert nicht.

Deutschland: Gesetz vorhanden, Mut begrenzt

Der nördliche Nachbar der Schweiz hat zumindest die regulatorische Hausaufgabe gemacht. Seit 2021 erlaubt das deutsche «Gesetz zum autonomen Fahren» den Betrieb autonomer Fahrzeuge der Stufe 4 – ein Meilenstein für den rechtssicheren Einsatz autonomer Fahrzeuge. ￼ Auf dem Papier ist Deutschland damit einer der Vorreiter weltweit.

In der Praxis sieht es bescheidener aus. Volkswagen plant, ab 2026 mit dem ID.Buzz AD einen autonomen Fahrdienst in Hamburg zu starten – derzeit läuft der Betrieb noch mit Sicherheitsfahrer. ￼ Uber, Momenta und Baidu stehen für München im Rennen – erste Testfahrzeuge könnten noch 2026 auf den Strassen auftauchen, erkennbar an den Sensoren auf dem Dach. ￼ Das sind Pilotprojekte, keine kommerzielle Realität.

Ob Deutschland in der globalen Robotaxi-Konstellation nur Techniklieferant bleibt oder eigene Angebote entwickelt, ist offen. ￼ Die Industrie liefert Fahrzeugplattformen und Zulieferkomponenten – aber die Flotten, die Millionen von Menschen täglich befördern, fahren in Wuhan, Shenzhen und San Francisco, nicht in Hamburg oder München.

Das strukturelle Problem: Deutschland debattiert über Regulierung. China fährt.

Österreich: Sicherheitsfahrer Pflicht, Vision Fehlanzeige

Österreich bildet im deutschsprachigen Raum das deutlichste Schlusslicht. Tests von hochgradig automatisierten Fahrzeugen sind zwar möglich – Genehmigungen werden jedoch nur für ein bestimmtes Fahrzeug auf einer genau definierten Strecke erteilt. Von Fahrzeugtests ohne Sicherheitsfahrer sei man «weit weg», so der Geschäftsführer von ALP.Lab, Gerhard Greiner. ￼

Ein grosser Unterschied zu den USA und China seien auch die finanziellen Mittel: Autonome Fahrzeuge fahren nur auf exakt gescannten Strecken – das Scannen koste viel Geld, das grosse Konzerne wie Google und General Motors haben. In Österreich fehlen solche «Big Player». ￼

In einer rechtlichen Gesamtschau rangiert Deutschland beim autonomen Fahren auf Platz eins, gefolgt von der Schweiz – das Schlusslicht unter den drei deutschsprachigen Ländern bildet Österreich. ￼ Eine trübe Rangliste unter Gleichgesinnten. Denn auch der Erstplatzierte dieser Rangliste ist im globalen Vergleich weit abgeschlagen.

Der ÖAMTC bringt es auf den Punkt: In der EU fehle es an finanzieller und politischer Unterstützung für Robotaxi-Flotten. China und die USA hätten gegenüber Europa «deutlich die Nase vorne». Länder wie China oder die USA, die die Wiener Konvention nicht unterzeichnet haben, müssen sich auch nicht an deren Regeln halten. ￼ Die Wiener Konvention – ausgerechnet Wien – ist damit ungewollt zum Symbol einer europäischen Regulierungskultur geworden, die sich selbst im Weg steht.

Das Schienennetz als nationales Heiligtum

In der Schweizer Debatte ist das Bahnsystem das zentrale Argument der Fortschrittlichen. SP-Vizepräsident David Roth plädiert für die Verlagerung auf den ÖV, auf flächeneffiziente Transportmittel – kurzum: auf die Schiene. Das ist ehrenwert. Die Schweizer Bahn ist tatsächlich eines der leistungsfähigsten Netze der Welt.

Aber sie ist auch eines der ältesten. Die Grundarchitektur des schweizerischen Schienennetzes geht auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Das Trassee zwischen Zürich und Bern, zwischen Basel und Genf, wurde zu einer Zeit konzipiert, als die Dampflokomotive das Modernste war, was die Menschheit kannte. Man investiert seither Milliarden in den Ausbau – in STEP 2035, in neue Tunnels, in Fahrzeitverkürzungen von acht Minuten hier und zwölf Minuten dort.

Das ist Pflege eines Erbes. Es ist kein Paradigmenwechsel.

Tempo 30 als Zivilisationsleistung

Grünen-Vizepräsidentin Marionna Schlatter verteidigte Tempo 30 als Instrument für Verkehrssicherheit und Lebensqualität. Das ist nicht falsch. Aber Tempo 30 als zentrales verkehrspolitisches Instrument einer wohlhabenden Kleinstaat-Demokratie im Jahr 2026 zu präsentieren, ist das intellektuelle Äquivalent dazu, in einer Diskussion über die Energiezukunft die Kerzenstärke von LED-Lampen zu optimieren.

China baut gerade Städte, in denen das Konzept der persönlichen Fahrgeschwindigkeit strukturell irrelevant wird – weil das Fahrzeug selbst die Entscheidungen trifft, Abstände optimiert, Ampelphasen antizipiert und den Verkehrsfluss kollektiv koordiniert. Die Frage ist nicht «30 oder 50 km/h». Die Frage ist, ob in zehn Jahren überhaupt noch ein menschlicher Fuss auf dem Gaspedal ist.

Die SVP und das induzierte Schweigen

SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner, Transportunternehmer und Autobahn-Enthusiast, argumentierte, nur mehr Strassenkapazität könne Handwerkerinnen und Handwerker vor Staus bewahren. Das ist die Logik des Transportunternehmers, der jeden Morgen im Lieferwagen sitzt – und sie ist nachvollziehbar.

Was sie nicht ist: zukunftstauglich. Das Konzept des induzierten Verkehrs – dass mehr Kapazität mehr Nachfrage erzeugt – ist seit Jahrzehnten empirisch belegt. Jede neue Fahrspur füllt sich. Das ist keine ideologische These, sondern eine Tatsache der Verkehrsplanung.

Und auch hier stellt sich die Frage, die niemand stellt: Was passiert mit dem Stau auf der A1, wenn 30 Prozent der Fahrzeuge autonom unterwegs sind, Abstände minimiert werden, Geschwindigkeiten harmonisiert werden und Spurwechsel nicht mehr aus menschlichen Reaktionsverzögerungen entstehen? Die Kapazität des bestehenden Netzes würde sich durch Automatisierung allein erheblich steigern. Diese Rechnung wurde in Bern noch niemals öffentlich aufgemacht.

Die FDP und der teure Denkfehler

FDP-Vizepräsident Andri Silberschmidt lehnte die Flugticketabgabe ab und plädierte für Kostenwahrheit im Verkehr. Prinzipiell richtig. Aber der strukturelle Subventionsdschungel im Luftverkehr – steuerbefreites Kerosin, keine Mehrwertsteuer auf internationale Tickets, externalisierte Klimakosten – wurde mit keinem Wort erwähnt. Kostenwahrheit selektiv zu fordern, ist keine liberale Position. Es ist eine bequeme.

Auch die FDP hat keine erkennbare Agenda für das, was in fünf bis zehn Jahren auf die Schweizer Verkehrsinfrastruktur zukommt: Robotaxis, autonome Güterlogistik, KI-gestützte Verkehrssteuerung, die Auflösung des Parkraumproblems durch geteilte autonome Fahrzeugflotten. Diese Themen kommen in keiner der vier Parteipositionen vor.

Was wirklich fehlt

Goldman Sachs stellt fest, dass das KI-Rennen zwischen den USA und China längst nicht mehr auf Chips und Datenzentren beschränkt ist – es hat sich in die physische Welt verschoben, wo autonome Fahrzeuge und KI-gestützte Logistiknetzwerke zur nächsten grossen technologischen Konfliktlinie werden. ￼

Der deutschsprachige Raum – Deutschland, Österreich, Schweiz – nimmt an diesem Rennen kollektiv nicht teil. Deutschland schreibt Gesetze für eine Technologie, die es nicht selbst betreibt. Österreich testet auf 23 Kilometern Autobahn bei Graz. Die Schweiz diskutiert Flüsterbeläge.

Das ist nicht das Problem einzelner Politikerinnen und Politiker. Das ist das strukturelle Versagen eines politischen Systems, das auf Konsens und Inkrementalismus ausgerichtet ist – Qualitäten, die in stabilen Zeiten Stärken sind und in disruptiven Zeiten zu Lähmungserscheinungen werden.

Die Schweiz hat das Geld, das Ingenieurswesen, die Regulierungskompetenz und die Infrastruktur, um eine Vorreiterrolle in der Mobilität des 21. Jahrhunderts zu spielen. Sie hat eine direkte Demokratie, die es erlaubt, grosse Richtungswechsel mit Volksmehrheit abzusichern. Und sie hat eine Bevölkerungsdichte und eine urbane Struktur, die autonome Mobilitätssysteme geradezu begünstigen würden.

Stattdessen plant sie, eine 130-jährige Technologie in die nächsten 40 Jahre zu verlängern – und nennt das Verkehrsstrategie.

Schlussbetrachtung

Die vier Jugendlichen stellten präzise Fragen. Das Problem liegt tiefer: Die politische Klasse der Schweiz – wie auch jene Deutschlands und Österreichs – hat keinen konzeptuellen Rahmen für das, was Mobilität in zehn Jahren bedeuten wird. Sie verwaltet Bestehendes, optimiert Bekanntes und nennt es Zukunftsplanung.

Im deutschsprachigen Dreieck rangiert Deutschland immerhin als regulatorischer Pionier, Österreich als Nachzügler, die Schweiz irgendwo dazwischen. Im globalen Massstab jedoch ist diese Rangliste bedeutungslos. China skaliert auf 1,9 Millionen Robotaxis. Der Westen diskutiert, ob der Flüsterbelag hält.

Das nennt man eine Zeitgeist-Lücke.

Nico Stino | Swissvox