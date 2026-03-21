EU fordert Strafregisterauszug für Eidgenossen — und nimmt den Röstigraben in die Hand

Inspiriert vom Tessiner Erfolgsmodell plant Brüssel eine neue Massnahme zum Schutz der europäischen Bevölkerung: Wer als Schweizer Bürger in die EU einreisen will — sei es zum Einkaufen in Konstanz, zum Skifahren in Chamonix oder schlicht zur Durchfahrt nach Italien — soll künftig einen beglaubigten Strafregisterauszug vorlegen. Die SVP begrüsst die Idee «mit beiden Händen».

Von unserem Korrespondenten in Brüssel · 21. März 2026

Es war der Kanton Tessin, der den Weg wies. Seit April 2015 verlangt der Südkanton flächendeckend Strafregisterauszüge von EU- und EFTA-Bürgern, bevor er ihnen eine Aufenthalts- oder Grenzgängerbewilligung ausstellt — und das, obwohl das Freizügigkeitsabkommen diese Praxis ausdrücklich untersagt. Die Rechnung: Besser gegen Vertragsrecht verstossen, als einen möglicherweise vorbestraften Grenzgänger mit einer Tiefkühlpizza nach Lugano einreisen zu lassen.

Brüssel hat zugehört. Und gelernt. Und beschlossen: Was für Italiener recht ist, ist für Schweizer billig.

«Ein rein sicherheitspolitischer Akt»

Der neue Kommissionsvorschlag, der dieser Zeitung in Auszügen vorliegt, ist von bestechender Logik: Wer aus einem Land kommt, das seinerseits systematisch EU-Bürger auf Vorstrafen kontrolliert, hat keinen Grund zur Klage, wenn die EU dasselbe tut. «Es handelt sich», wie ein Kommissionssprecher versichert, «um einen rein sicherheitspolitischen Akt, der niemanden diskriminiert. Auch Schweizer Nationalspieler müssen künftig ein sauberes Strafregister vorweisen — ausser vielleicht beim Einreiseformular für den Pokalwettbewerb, aber da prüfen wir noch.»

Vorgesehen ist folgendes Verfahren: Schweizer Staatsangehörige, die in die EU reisen wollen, legen an der Grenze einen maximal 90 Tage alten Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister (VOSTRA) vor. Grenzgänger, also jene rund 350'000 Helveten, die täglich nach Frankreich, Deutschland oder Österreich pendeln, müssen das Dokument monatlich erneuern. Für Gruppen ab zehn Personen ist ein kollektiver Sammelauszug vorgesehen, dessen bürokratische Umsetzung die EU-Kommission «bis spätestens 2031» konkretisieren will.

Die SVP ist begeistert, aber unruhig

In Bern reagieren die Parteien unterschiedlich. Die SVP begrüsst die Massnahme «im Prinzip», gibt aber zu bedenken, dass Brüssel damit natürlich die Souveränität der Schweiz untergräbt. «Wir haben das Tessiner Modell immer verteidigt», sagt Fraktionschef Thomas Aeschi. «Aber wenn die EU jetzt dasselbe von uns verlangt, dann ist das natürlich ein unverschämter Eingriff in unsere Grundrechte.» Die Partei plant eine dringliche Interpellation sowie vorsorglich drei Volksinitiativen.

Die FDP hält die Massnahme für «europapolitisch heikel», was in der Übersetzung bedeutet: Sie ist dagegen, traut sich aber nicht, es laut zu sagen. Die Mitte äussert sich «differenziert», was bedeutet: Sie wartet ab, was die Umfragen ergeben. Die SP bezeichnet den Vorschlag als «eine logische Konsequenz einer Politik, die wir immer bekämpft haben», was stimmt, wenngleich der Satz etwas zu flüssig aus dem Mund kommt.

1,1 Prozent: Die magische Zahl

Die Befürworter des Tessiner Modells verweisen gerne auf die Zahlen: 1,1 Prozent der Gesuchsteller hatten Vorstrafen, bei 33 Personen waren die Delikte schwer genug für eine Verweigerung der Bewilligung. Das klingt überzeugend. Auf die Schweiz umgerechnet — bei rund 350'000 Grenzgängern täglich — ergäbe das schätzungsweise 3'850 potenzielle Kriminelle pro Tag, die nach Frankreich, Deutschland oder Österreich einreisen. Die EU wäre töricht, das nicht ernst zu nehmen.

Dass die übrigen 98,9 Prozent der Schweizer Grenzgänger bisher unbescholten durch den Passkontrollschalter spaziert sind und das auch weiterhin tun werden, ist für die Befürworter des Verfahrens kein Argument gegen, sondern für die Kontrolle: «Gerade deshalb brauchen wir sie», erklärt ein fiktiver Europaabgeordneter aus Strassburg. «Nur weil es bisher keine Probleme gab, heisst das nicht, dass wir auf Prävention verzichten dürfen.»

Diplomatische Verwerfungen — wie gehabt

Wie seinerzeit Italien, das die Tessiner Strafregisterpflicht als «auf eine gewisse Art diskriminierend» bezeichnete und das Grenzgängerabkommen auf Eis legte, reagiert nun die Schweiz irritiert. Aussenminister Ignazio Cassis bezeichnete den Kommissionsvorschlag als «nicht kompatibel mit dem bilateralen Weg» — also genau jener Formulierung, die Brüssel seinerseits verwendet hatte, als es um den Tessin ging. Beide Seiten sehen in der Parallelität keinerlei Ironie.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat derweil einen Brief an die EU-Kommission geschickt und sie aufgefordert, «die umstrittene Massnahme aufzuheben». Derselbe Brief, Wort für Wort, wurde dem Kanton Tessin 2015 geschickt. Damals ignorierte ihn die Tessiner Regierung. Man darf gespannt sein, ob Brüssel mehr Gehör schenkt.

ECRIS, VOSTRA und die Kunst des Aufschubs

Technisch gesehen könnte die Sache einfacher gelöst werden. Die EU betreibt ECRIS, ein Netzwerk verknüpfter Strafregisterdatenbanken aller Mitgliedstaaten. Die Schweiz hat seit Jahren über einen Beitritt nachgedacht — und es, wie bei vielen Dingen, bei nachdenklicher Zurückhaltung belassen. Nun droht ihr der Beitritt von der anderen Seite: nicht als Mitglied, sondern als Gegenstand der Abfrage.

Der Bundesrat hält die neue EU-Praxis «für unrealistisch umsetzbar» und warnt, dass die Bearbeitung der Einreisegesuche «sich erheblich in die Länge ziehen würde». Dies entspricht exakt der Formulierung, mit der er 2025 noch die Ausweitung des Tessiner Modells auf die ganze Schweiz abgelehnt hatte. Man lernt von den Besten.

Eine Standesinitiative des Kantons Tessin

Den Abschluss liefert, wie so oft, der Kanton Tessin selbst. Regierungsrat Norman Gobbi (Lega), geistiger Vater des umstrittenen Strafregisterprojekts und über Jahre sein kompromisslosester Verteidiger, sieht sich «in seiner grundsätzlichen Position bestätigt». Er plane, so ist aus Lugano zu hören, eine Standesinitiative einzureichen. Sie soll den Bundesrat beauftragen, bei der EU zu intervenieren — gegen die Strafregisterpflicht für Schweizer. Die Initiative trägt noch keinen Namen. Vorgeschlagen wird intern: «Gleich und Gleich gesellt sich ungern.»

Die Tessiner Strafregisterpraxis gilt weiterhin. Sie ist, wie Gobbi stets betonte, «eine ausserordentliche Massnahme». Sie wird es bleiben, bis eine tragfähige Alternative zur Verfügung steht. Was sie von der neuen EU-Massnahme unterscheidet: voraussichtlich nichts.

Hinweis der Redaktion

Dieser Artikel ist Satire. Die beschriebene EU-Initiative existiert nicht. Der Kanton Tessin verlangt hingegen tatsächlich und seit April 2015 von allen EU/EFTA-Bürgern systematisch einen Strafregisterauszug vor Erteilung einer Aufenthalts- oder Grenzgängerbewilligung — trotz einer entsprechenden Rüge durch das Staatssekretariat für Migration und im Widerspruch zum Freizügigkeitsabkommen. Die SVP-Fraktionsmotion sowie zwei Tessiner Standesinitiativen mit dem Ziel einer schweizweiten Ausweitung sind im Parlament noch hängig.