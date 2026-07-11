von Nico Stino

Was in der Schweiz der 1970er-Jahre als Swissmetro-Vision begann, nimmt in den USA Gestalt an. Das schweizerisch-amerikanische Unternehmen Swisspod, hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt der ETH Lausanne, hat auf seinem Testgelände in Pueblo, Colorado, einen neuen Geschwindigkeitsrekord erzielt: Die Transportkapsel beschleunigte innert weniger Sekunden auf 146 km/h — schwebend, über einem Magnetfeld, im weltweit grössten Testtunnel für Magnetschwebebahnen.

Vom ETH-Campus zum US-Testgelände

Die Technologie wird seit 2019 entwickelt, ursprünglich als Prototyp auf dem Campus der ETH Lausanne. Zentrale Innovation ist laut Geschäftsführer und Mitbegründer Denis Tudor die vollständige Verlagerung der Elektrifizierung von der Infrastruktur ins Fahrzeug selbst — Magnete und Energieversorgung sind im Pod integriert. Tudor bezeichnet das Resultat gegenüber RSI als «autonomen Roboter». Die pragmatische, fast selbstironische Offenheit, mit der er auch technische Unsicherheiten einräumt, sticht in einem Feld hervor, das sonst gerne in Superlativen kommuniziert.

Das Ziel: 1’000 km/h in der Niederdruckröhre

Für den künftigen Passagierbetrieb in einer Niederdruckröhre rechnet Swisspod mit Geschwindigkeiten von bis zu 1’000 km/h. Bis dahin bleiben allerdings erhebliche technische und regulatorische Hürden zu klären — Tudor selbst dämpft die Erwartungen und spricht von «vielen ungelösten Problemen». Konkret ins Auge gefasst ist eine Verbindung zwischen Pueblo und der Hauptstadt Denver, rund 180 Kilometer, die dereinst in etwa zehn Minuten zurückgelegt werden könnte. Zum Vergleich: Bestehende Bahnverbindungen im Westen der USA verkehren im Schnitt mit rund 40 km/h — ein Kontrast, der die Ambition des Projekts unterstreicht, aber auch zeigt, von welch niedrigem Ausgangsniveau aus hier gedacht wird.

Einordnung

Der Rekord ist technisch bemerkenswert, doch der Weg von 146 km/h im Testtunnel zu einem kommerziellen Hochgeschwindigkeitsnetz ist weit. Bezeichnend ist, dass ein genuin schweizerisches Konzept — Swissmetro wurde hierzulande in den 1970ern skizziert und später verworfen — nun über ein Testfeld in Colorado seinen Weg zur Marktreife sucht, während die Schweiz selbst kein vergleichbares Pilotprojekt vorantreibt. Für Anleger und Politik bleibt das Projekt vorerst ein Hoffnungsträger mit offenem Zeithorizont, kein unmittelbar einsatzbereites Verkehrsmittel.