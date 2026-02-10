Friedrich Dürrenmatt

Der Mann, der den Bergen den Rücken kehrte

Es ist eine Szene von fast schon programmatischer Ironie: Wenn der junge Friedrich Dürrenmatt in seinem Heimatdorf Konolfingen versuchte, die Alpen zu zeichnen, tat er dies auf eine Weise, die seinen Zeitgenossen paradox erscheinen musste. Er kehrte dem Panorama bewusst den Rücken zu. Nur gelegentlich warf er einen prüfenden Blick über die Schulter, um sich dann sogleich wieder seinem Blatt zu widmen. Für Dürrenmatt war das bloße Abzeichnen der Realität eine Form des „Abschreibens“ – eine Sünde, wenn auch keine moralische, so doch eine gegen den persönlichen Ausdruck.

Dieses radikale Vertrauen auf die eigene Phantasie war kein bloßer ästhetischer Eigensinn. In einem bemerkenswerten Interview von 1989, geführt vor der Kulisse des fallenden Eisernen Vorhangs, offenbarte der Schweizer Dramatiker die philosophische Tiefenstruktur seines Denkens. Seine Einsichten, gewonnen in einer Zeit des globalen Bebens, sind heute – in einer Epoche neuerlicher politischer Erstarrung und metaphysischer Obdachlosigkeit – von gespenstischer Aktualität.

Lektion 1: Wahre Schöpfung braucht keine Vorlagen

Dürrenmatts Drang, „absolut selber zu schöpfen“, war eine Überlebensstrategie. Er beschrieb seine Jugend in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs als eine Existenz in einem „Gefängnis“. Während Europa in Trümmern sank, blieb die Schweiz eine isolierte Insel, herausgenommen aus der Geschichte. Dieser Zustand der Enge führte bei Dürrenmatt zu einer kreativen „Explosion“: Er setzte der schrecklichen, explosiven Außenwelt seine eigenen Gleichnisse entgegen.

Das Welttheater war für ihn kein Ort der Beobachtung, sondern der Befreiung. Er begriff, dass man der Welt nur etwas entgegensetzen kann, wenn man sie in ein Gleichnis verwandelt. Wer nur abzeichnet, bleibt Gefangener der Realität; wer schöpft, wird ihr Architekt.

„Das Abzeichnen war für mich wie Abschreiben eine Sünde... ich würde jetzt nicht das Wort Sünde nehmen, sondern es war etwas, was dem persönlichen Ausdruck [entgegenstand]... ich wollte es absolut selber tun, ich wollte absolut selber schöpfen.“

Lektion 2: Revolution ist eine Frage des Gefühls, nicht der Theorie

Als im November 1989 die Berliner Mauer ihre Unumstößlichkeit verlor, sah Dürrenmatt darin weniger einen politischen Sieg als vielmehr eine „Gotteskomödie“. Mit der scharfsinnigen Distanz des Dramatikers beobachtete er das absurde Spektakel: Ein Volk läuft seiner Regierung schlicht davon.

Gegen die Eitelkeit der Intellektuellen betonte er, dass dieser Aufstand nicht in den Schreibstuben der Schriftsteller oder in den Redaktionen der Medien geboren wurde. Es war ein Aufbruch der Grundgefühle. Freiheit und Gerechtigkeit sind für Dürrenmatt keine akademischen Begriffe, sondern vitale Empfindungen.

Gerechtigkeit ist kein Begriff, sondern ein Gefühl. Es war der Aufschrei eines Volkes, das es satt hatte, dass in seinem Namen gehandelt wurde. Der Ruf „Wir sind das Volk“ markierte den Moment, in dem der Mensch die Delegation seiner Freiheit an eine Ideologie aufkündigte, um wieder selbst zum handelnden Subjekt zu werden.

Lektion 3: Warum der Kommunismus am Menschen scheiterte

Dürrenmatts Analyse des Systemstreits war frei von ideologischer Verklärung. Er betrachtete den Zusammenbruch des Ostblocks als eine „Tragödie des menschlichen Verstandes“. Seine Kritik am Kommunismus war anthropologischer Natur: Das System war eine vernünftige, hochintellektuelle Konzeption, die jedoch einen fundamentalen Fehler beging – sie war ohne den Menschen gedacht.

Im Kontrast dazu sah er den Kapitalismus nicht als ein geplantes System, sondern als eine „natürliche Umgebung“:

Der Kommunismus: Scheitert an der Realität der Planwirtschaft. Jeder noch so kleine „Unfall“ in der Planung führt zur totalen Erstarrung. Es ist der Versuch, die menschliche Natur in ein logisches Korsett zu zwängen, das sie letztlich erstickt.

Der Kapitalismus: Ein Spiegelbild der menschlichen Evolution. Hier existieren hemmungsloser Egoismus und tiefster Altruismus nebeneinander. Er ist die Arena, in der sich die menschliche Natur in all ihrer Ambivalenz – zum Guten wie zum Bösen – ausdrückt.

Dürrenmatt warnte jedoch: Während der Osten an der Erstarrung litt, droht der Westen an den „hemmungslosen Auswüchsen“ menschlicher Triebe zu scheitern.

Lektion 4: Gott als Worthülse und kosmisches Kind

Als Pfarrerssohn war Dürrenmatt von Geburt an in die Metaphysik verstrickt. Er wuchs in einer Welt auf, in der jede Tat entweder Wohlverhalten oder Sünde war. Diese „Überfigur“ des Vaters als Stellvertreter Gottes prägte ihn zeitlebens – doch Dürrenmatt wählte die Opposition.

Gott ist für ihn heute zu einer „Worthülse“ verkommen. In einer Welt, die das Irrationale braucht, aber die alten dogmatischen Gefüge nicht mehr füllen kann, bleibt Gott ein vages, sentimentales Geborgenheitsgefühl. Als Literat erlaubte sich Dürrenmatt jedoch ein kühnes Spiel mit diesem Vakuum:

„...ein riesen Kind, das mit dem Weltall spielt... ein rätselhafter Gangster-Boss, der sich um die Menschen überhaupt nicht kümmert.“

Er betrachtete sich als „Anti-Metaphysiker“, der die Philosophie lieber in den Naturwissenschaften als in der Theologie suchte. Gott wurde für ihn zu einer fiktiven Schachfigur, mit der er die Absurdität der Existenz durchspielte, ohne jemals der Illusion zu verfallen, dieses „Riesenspielzeug“ wirklich begreifen zu können.

Lektion 5: Die gespenstische Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod

In der Schilderung seines schweren Herzinfarkts findet Dürrenmatt zu einer beinahe unheimlichen Klarheit. Wo andere nach dem Göttlichen rufen, fand er eine gespenstische Gleichgültigkeit. In dem Moment, als der Tod konkret wurde, verschwand die Angst.

Darin liegt eine bittere Ironie: Sein Vater, der gläubige Pfarrer, wurde 84 Jahre alt und verlor seine Todesfurcht nie. Der Sohn hingegen, der sich von allen metaphysischen Heilsversprechen losgesagt hatte, fand im Angesicht des Endes eine sachliche Distanz.

Dürrenmatt begriff, dass das gesamte Drama der Menschheit darauf beruht, dass wir das einzige Wesen sind, das um seine Sterblichkeit weiß. Um überhaupt existieren zu können, müssen wir diese Tatsache permanent verdrängen. Wir leben, als gäbe es den Tod nicht, obwohl er der Motor der Evolution ist. Die Akzeptanz dieser Endlichkeit war für ihn kein religiöser Akt, sondern die höchste Form der Nüchternheit.

Der Sinn im Schaffen

Friedrich Dürrenmatt hinterließ uns ein beunruhigendes Bild unserer Zivilisation: Wir gleichen Menschen auf einem gewaltigen Floß, das auf einem reißenden Strom unaufhaltsam einem Katarakt – einem todbringenden Wasserfall – entgegentreibt. Wir sind emsig damit beschäftigt, auf diesem Floß alles Mögliche zu tun, doch eines unterlassen wir: Wir steuern es nicht. Unser Wissen ist unserem Handeln längst davongelaufen.

In dieser Lähmung sah Dürrenmatt nur einen Ausweg. Der Sinn des Lebens ist nichts, was man findet; er ist etwas, das man sich gibt. Für ihn lag dieser Sinn im Schöpfen, im Arbeiten, im Denken. Indem er der chaotischen Welt seine eigenen, extremen Gleichnisse entgegensetzte, schuf er sich eine eigene Realität inmitten des Welttheaters.

Die entscheidende Frage bleibt: Wenn wir heute auf diesem steuerlosen Floß sitzen und das Rauschen des Katarakts immer lauter wird – haben wir den Mut, der Welt unsere eigene Phantasie und unser eigenes Handeln entgegenzusetzen, anstatt nur die Trümmer der Vergangenheit abzuzeichnen?

Friedrich Dürrenmatt, der Schweizer Schriftsteller und Denker, der 1990 verstarb, bleibt eine faszinierende Figur. In einem Interview aus dem Jahr 1989, das in einem kürzlich aufgetauchten Dokument festgehalten ist, reflektiert er über seine Lebensphilosophie: Kunst entsteht nicht durch das bloße Abbilden der Realität, sondern durch die pure Kraft der Fantasie. Er kehrte der Welt buchstäblich den Rücken zu – wie in seiner Kindheit, als er einen Berg zeichnete, indem er sich mit dem Rücken zu ihm setzte und nur hin und wieder über die Schulter blickte. Diese Haltung war für ihn eine Rebellion gegen das Direkte, eine Sünde gegen den eigenen Ausdruck, vergleichbar mit dem Abschreiben in der Schule. Dürrenmatt sah in der Fantasie ein Werkzeug, um die Enge seines Dorfes Konolfingen zu überwinden und einen inneren Raum der Freiheit zu schaffen.

Diese Philosophie wurzelte tief in seiner Herkunft als Pfarrerssohn. Der Vater als Stellvertreter Gottes schuf einen erdrückenden Druck, bei dem jede Kleinigkeit zur Sünde wurde. Dürrenmatts grotesker Humor und seine Dramen waren Akte der Befreiung von dieser Autorität – Gott, Vater, Dorf. Der Zweite Weltkrieg verstärkte dies: Als Hilfssoldat in der Schweiz, isoliert von der Außenwelt, fand er im Schreiben seinen Ausweg. In einem Moment der Erniedrigung, betrunken und erbrechend in seinem Zimmer, während draußen der Krieg tobte, begann er, die Welt durch Gleichnisse zu beherrschen. Fantasie wurde zur Waffe gegen das Chaos.

Dürrenmatts Denken wandte sich nicht nur inward, sondern analysierte auch die “harte Realität”. Den Fall der Berliner Mauer 1989 sah er als Dramatiker: Der Auszug der Ostdeutschen über Ungarn war eine “Gotteskomödie” – absurd, weil ein Volk seiner Regierung einfach davonlief. Der Kommunismus, eine rationale Idee, scheiterte für ihn am Menschen: Er ignorierte Egoismus und Individualität, wurde zur Tragödie des Verstandes. Der Kapitalismus hingegen war kein System, sondern die natürliche, chaotische Umgebung des Menschen – voller Gier und Hybris, bedroht durch eigene Auswüchse. Beide Ideologien, so Dürrenmatt, versagten, weil sie den paradoxen Menschen unterschätzten: eine irrationale Rationalität.

Ähnlich skeptisch blickte er auf Gott, das größte System. In seinem Roman *Durcheinandertal* füllt er die Leere des Wortes “Gott” mit Fantasie: Mal als kosmischen Gangsterboss, mal als Riesenkind, das Welten aus Langeweile zerstört. Er konnte an Gott nicht glauben, aber mit ihm spielen. Glaube war für ihn unvermeidbar – selbst Wissenschaftler glauben an die Existenz einer Außenwelt. Doch am Ende hoffte Dürrenmatt düster: Die Menschheit, treibend auf einem Floß Richtung Wasserfall, würde nur durch Katastrophen zum Umdenken gezwungen. Unser Wissen sei unserem Handeln vorausgeeilt; wir seien Steinzeitmenschen, die den Tod verdrängen.

Diese Worte klingen im Februar 2026 erschreckend prophetisch. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, nun im vierten Jahr, mit russischen Angriffen auf Energieanlagen bei Minusgraden und Stromausfällen in Kiew, verkörpert Dürrenmatts Absurdität. Verhandlungen zwischen USA und Russland schleppen sich hin, während Europa in einem Dilemma steckt – eine Groteske, in der rationale Diplomatie am menschlichen Egoismus scheitert. Der Auslauf des New-Start-Vertrags am 6. Februar weckt Ängste vor einem atomaren Wettrüsten, wo Irrationales die Logik übertrumpft.

Globale Krisen häufen sich: Der Nahe Osten eskaliert, Iran-Proteste schwelen, Wahlen in den USA (Midterms) und Brasilien versprechen Instabilität. Humanitäre Katastrophen – Hunger, Vertreibung in Ländern wie Haiti oder dem Sudan – unterstreichen Dürrenmatts Floß-Metapher: Wir streiten, lieben, wirtschaften, aber steuern nicht. Die Münchner Sicherheitskonferenz warnt vor einer “Abrissbirne”-Politik, die internationale Ordnung zerstört, mit den USA unter Trump II in einer Vertrauenskrise.

In einer Welt, die rationaler denn je scheint – mit KI, globaler Vernetzung –, sehnt sich der Mensch nach dem Irrationalen, wie Dürrenmatt prophezeite. Populismus und Mainstream Fake News füllen diese Lücke. Seine Schweiz als “Gefängnis der Neutralität”, wo Gefangene sich selbst bewachen, erinnert an heutige Debatten über Isolationismus: Die USA ziehen sich zurück, Europa ringt um Einheit. Hatte Dürrenmatt recht? Katastrophen wie der Klimawandel oder Pandemien (nach COVID) zwingen uns vielleicht zum Umdenken – oder treiben uns tiefer ins Chaos.

Dürrenmatts Methode, der Realität den Rücken zu kehren, um sie neu zu erfinden, könnte unser Überlebensrezept sein. In einer Zeit multipler Krisen lädt sie ein, Fantasie als Werkzeug zu nutzen: Nicht fliehen, sondern gestalten.