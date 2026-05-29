Roger Schawinski und die Lektion, die er nicht lernen wollte

Es gibt Momente in einem Gespräch, in denen ein Mensch sich selbst demaskiert, ohne es zu merken. Das Interview zwischen Roger Schawinski und Lukas Hässig ist so ein Moment – und es ist ein lehrreiches Lehrstück über das, was passiert, wenn ein einstiger Pionier aufhört, die Welt zu verstehen, die er selbst mitgeschaffen hat.

Schawinski, der Pirat. Der Mann, der in den 1980er-Jahren vom Monte Lema aus das SRG-Monopol knackte, der Radio 24 aufbaute, der Walpen herausforderte und die Schweizer Medienlandschaft für immer veränderte. Die Legende ist real. Der Mann hat etwas geleistet, das historisch bleibt.

Aber Legenden haben eine gefährliche Eigenschaft: Sie verführen ihren Träger dazu, in der Vergangenheit zu wohnen.

Die Klage vom verlorenen Werbekuchen

Schawinskis Kernthese lautet: Die Werbung ist weg. Von 3 Milliarden auf 650 Millionen. Google und die amerikanischen Plattformen haben dem Schweizer Lokalradio die Luft abgesaugt. Ohne staatliche Unterstützung, ohne Mäzene, ohne Stiftungsgelder wird es Radio 1 nicht geben.

Die Diagnose ist nicht falsch. Sie ist nur halb richtig – und das ist das Problem.

Ja, die Werbemärkte haben sich strukturell verändert. Ja, 80 Prozent der einstigen Werbegelder sind in die Plattformökonomie abgeflossen. Das ist real. Das betrifft nicht nur Schawinski, das betrifft den gesamten werbefinanzierten Mediensektor in der westlichen Welt.

Aber Schawinski hält inne bei der Diagnose. Was folgt, ist kein Innovationsdenken, sondern eine Subventionsforderung.

Das Eisenbahn-Argument – und seine Schwäche

«Wie die Eisenbahn», sagt Schawinski. «Die Eisenbahn rentiert auch nicht. Die braucht Subventionen. Medien sind Infrastruktur.»

Das Bild ist verführerisch. Es ist auch grundlegend falsch – zumindest in seiner Anwendung auf Radio 1.

Die SBB ist ein natürliches Monopol. Es gibt keine privatwirtschaftliche Alternative zur Schieneninfrastruktur. Niemand baut parallel ein zweites Schienennetz. Das Marktversagen ist strukturell.

Der Medienmarkt ist das Gegenteil davon. Er ist fragmentierter, vielfältiger und technologisch zugänglicher als je zuvor. Und es kommt noch eine Ironie hinzu, die Schawinski nicht ausspricht: Radiofrequenzen sind ein staatlich vergebenes Gut. Schawinski hatte jahrzehntelang eine staatlich lizenzierte Frequenz – er fordert also, dass derselbe Staat, dessen Monopol er einst spektakulär brach, ihn nun erhält. Das ist keine Kleinigkeit.

Während Schawinski auf Staatsgeld wartet, produzieren tausende Schweizer auf YouTube, Substack, Telegram und Podcast-Plattformen Inhalte – mit minimalen Kosten, ohne Redaktionsgebäude, ohne Sendefrequenz. Das ist kein Argument gegen Förderung per se. Es ist ein Argument gegen die These, dass das alte Modell Radiostation schlicht auf Staatskosten konserviert werden müsste.

Hässig als unbeabsichtigter Spiegel

Das Entlarvende am Gespräch ist nicht, was Schawinski sagt. Es ist, wie er auf Lukas Hässig reagiert.

Hässig sitzt ihm gegenüber – ein Ein-Mann-Betrieb, ohne Angestellte, ohne Sendestudio, ohne Frequenz. Einer, der täglich um halb fünf aufsteht, keine Ferien macht, auf Honorarbasis arbeitet und trotzdem ein Publikum von einer halben Million monatlichen Lesern aufgebaut hat.

Schawinskis Reaktion? «Du bist ein Durchgeknallter mit deiner Selbstausbeutung.» Später: «Du bist eine Ausnahme. Das lässt sich nicht übertragen.»

Man beachte die Logik: Wer das neue Modell lebt und es funktioniert, ist ein Irrer. Wer das alte Modell weiterführt und dabei Verluste schreibt, braucht Staatshilfe.

Schawinski hat zwischen 8 und 10 Millionen Franken in Radio 1 investiert. Aus 16 Millionen Werbeeinnahmen zu Radio-24-Zeiten wurden 2,4 Millionen. Er hat das Modell nicht angepasst, er hat es verkleinert weitergeführt – und hofft nun, dass die Gesellschaft die Differenz übernimmt.

Der digitale Wandel als Fremdsprache

Was im Gespräch besonders auffällt: Schawinski spricht über das Internet wie über ein Phänomen, das ihn persönlich nichts angeht.

Google ist einmal «der Feind», der die Werbung stiehlt – dann plötzlich, als Hässig widerspricht, «der Freund», der Werbung bringt. Die Plattformen sind mal Schuldige, mal Ermöglicher. Eine kohärente digitale Strategie ist nirgendwo erkennbar.

Dabei hat Schawinski 2008 mit dem Anspruch begonnen, Qualitätsjournalismus im Radio zu retten. Er wollte Breaking News machen, schneller sein als alle anderen. Dann kam die Nachricht online – und das Radio war nicht mehr das schnellste Medium. Statt sich neu zu positionieren, wurde die Ambition zurückgefahren.

Das ist kein Versagen des Marktes. Das ist ein Versagen der Anpassung.

Was ein Pirat täte

Der Schawinski von 1983 hätte die Lage anders gelesen. Der hätte gefragt: Wo ist heute die Lücke? Wo schläft das Establishment? Wo kann ich mit wenig Mitteln gross herauskommen?

Die Antwort wäre 2024 nicht «Radiofrequenz und Redaktionsgebäude». Die Antwort wäre Podcast, Video, Newsletter, Community – Direktvertrieb an ein loyales Publikum, ohne Abhängigkeit von Werbekunden, die zu Google abgewandert sind.

Tucker Carlson wird im Gespräch kurz erwähnt – als amerikanisches Beispiel für den neuen Medienerfolg. Schawinski winkt ab: Amerika hat 340 Millionen Einwohner, die Schweiz 9 Millionen. Unvergleichbar.

Aber das Argument trifft nicht den Punkt. Carlsons Erfolg beruht nicht auf der Bevölkerungsgrösse. Er beruht darauf, dass er seine Marke aus einer grossen Infrastruktur herausgelöst, sie digitalisiert und direkt an sein Publikum verkauft hat. Das ist skalierbar, auch im kleinen Sprachraum – wie Hässig beweist, wie Köppel beweist, wie hundert Substack-Autoren beweisen.

Die eigentliche Frage

Niemand bestreitet, dass die Schweizer Medienlandschaft in einer Krise steckt. Niemand bestreitet, dass regionale Berichterstattung gesellschaftlichen Wert hat.

Aber die Frage ist: Soll dieser Wert erhalten werden, indem man alte Strukturen subventioniert? Oder indem man neue Strukturen ermöglicht?

Schawinski kämpft für ersteres. Er kämpft ehrlich, aus echtem Engagement für den Journalismus. Das verdient Respekt.

Aber er kämpft mit dem Werkzeug von gestern. Und er tut es in einer Zeit, in der die Geschichte des Medienmarktes zeigt: Wer auf Subventionen für veraltete Modelle wartet, überlebt damit nur auf Zeit. Wer sich anpasst, überlebt vielleicht wirklich.

Der Pirat vom Monte Lema hat damals nicht auf eine Frequenz gewartet. Er hat sich eine genommen.

Das wäre die Lektion, die er heute sich selbst erteilen sollte. Dass es solche Journalisten noch gibt, beweisen die Ausnahmen. Dass sie Ausnahmen geblieben sind, ist die eigentliche Schande der Branche.

Eine unbequeme Schlussbetrachtung

Und hier schliesst sich der Kreis zurück zu Roger Schawinski persönlich.

Derselbe Mann, der heute den unabhängigen Qualitätsjournalismus beschwört und staatliche Rettung fordert, hat während der Pandemie seine Plattform genutzt, um die Covid-Impfung zu bewerben – nicht als Wissenschaftler, nicht als Mediziner, sondern als Moderator und Medienpersönlichkeit. Das ist sein gutes Recht. Aber es wirft eine Frage auf, die er sich gefallen lassen muss: Wie unabhängig ist ein Journalist, der seine Reichweite für medizinische Empfehlungen einsetzt, für die er keine fachliche Grundlage hat?

Das ist keine Verurteilung. Es ist eine Frage nach der Konsistenz. Wer Qualitätsjournalismus fordert, muss sich daran messen lassen, ob er ihn auch selbst gelebt hat – gerade dann, wenn gesellschaftlicher Druck am grössten war.

Schawinski ist damit kein Einzelfall. Er ist ein symptomatischer Fall. Er verkörpert jene Generation von Medienmachern, die ihren kritischen Kompass in dem Moment abgegeben haben, als es darauf ankam. Die den Mut des Piraten gegen die Bequemlichkeit des Establishments getauscht haben.

Wer heute nach Subventionen ruft und sich gestern der kritischen Distanz verweigert hat, sollte sich zunächst eine ehrlichere Frage stellen: Nicht «Wer finanziert den Journalismus?» – sondern «Wem war ich selbst verpflichtet, als es ernst wurde?»

Die Antwort darauf wäre ein Anfang. Ein ehrlicher.