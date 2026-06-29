Von Nico Stino

Es ist noch keine zehn Jahre her, da pilgerten Entwickler, Gründer und Risikokapitalgeber nach Zug, Zürich und Genf, als wäre die Schweiz das Silicon Valley des digitalen Geldes. «Crypto Nation» nannte man das Land, und die Bezeichnung war kein Marketing, sondern Beschreibung. Regulatorische Offenheit, politische Stabilität und ein global vernetzter Finanzplatz ergaben eine Mischung, die international als Referenz galt. Wer eine Blockchain-Firma aufbauen wollte, dachte zuerst an die Schweiz.

Diese Zeit ist vorbei. Das diesjährige Point Zero Forum, das diese Woche in Zürich stattfand, hat es schonungslos vor Augen geführt: Die Schweiz droht den Anschluss an das Finanzsystem der Zukunft zu verlieren – und merkt es kaum.

Vom Circle ins Kongresshaus

Schon die Kulisse erzählt eine Geschichte. Die ersten Ausgaben des Forums, das die Schweiz seit einigen Jahren gemeinsam mit Singapur veranstaltet, waren eine Begegnung auf Augenhöhe: Krypto-Pioniere trafen auf Zentralbanker, Privatbankiers auf Programmierer, beide Seiten wollten voneinander lernen. Man suchte das Beste aus zwei Welten.

Diesmal fand der Anlass im kleineren Rahmen im Kongresshaus statt, nicht mehr im Circle am Flughafen. Die Themen richteten sich nach Berichten vom Forum weniger nach den Bedürfnissen der Fintech-Szene als nach den Wünschen der Sponsoren. Die Teilnahmegebühr war in Euro zu entrichten – in einer Währung also, die weder in der Schweiz noch in Singapur gesetzliches Zahlungsmittel ist. Und die Entwickler in Turnschuhen und mit langen Haaren? Verschwunden zwischen Krawattenträgern. Das Bild ist symbolträchtiger, als es klingt.

Die Regulatoren haben gewonnen

Inhaltlich haben Aufsichtsbehörden, Zentralbanken und Geschäftsbanken die Deutungshoheit übernommen. Was sie bauen, ist allerdings kein neues System, sondern die Konservierung des alten: ein zweistufiges Geldgefüge mit «Wholesale CBDC» und der Tokenisierung einzelner Vermögenswerte auf wenigen Blockchains. Mehr nicht.

Genau das ist der entscheidende Punkt. Bitcoin hatte einst eine radikale Idee in die Welt gesetzt – Geldtransfers ohne vertrauenswürdige Mittelsinstanz, grenzüberschreitend, ohne dass es überhaupt noch einer Bank bedarf. Von dieser Idee war in Zürich kaum noch etwas zu spüren. Für die traditionelle Finanzwelt ist sie ein Graus, und in Zürich gab die traditionelle Finanzwelt den Ton an. Bezeichnend, dass parallel das Bretton-Woods-Committee ins «Mandarin Oriental» am Paradeplatz lud – gewissermassen zur Bestätigung, dass beim Geldsystem alles beim Alten bleibt.

Dänemark zeigt, dass es anders geht

Dass digitale Modernität nicht automatisch in der Tokenisierung von Zentralbankreserven endet, bewies ausgerechnet ein nordischer Notenbankchef. Ulrik Nödgaard von der dänischen Nationalbank schilderte ein Land, in dem digitale Zahlungen längst Standard sind und Bargeld faktisch keine Rolle mehr spielt. Doch statt den Bürgern einen digitalen Zwang zu verordnen, baut Dänemark resiliente Systeme, die selbst bei einem Ausfall der Infrastruktur weiter funktionieren. Was bisher nur Bargeld leistete – Zahlungsfähigkeit ohne funktionierendes Netz –, soll künftig auch digital möglich sein.

Von solchem Pragmatismus ist die Schweiz weit entfernt. Sie schreibt das Bargeld in die Verfassung und glaubt, sich damit in die Zukunft gerettet zu haben. Es ist die Verwechslung von Bewahrung mit Fortschritt.

Die Märchenstunde der FINMA

Wie prekär die Lage ist, macht die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht selbst deutlich. Sie verfolgt einen restriktiven Kurs, der Finanzinnovation eher vertreibt als anzieht; einen digitalen Franken hat sie regulatorisch faktisch unmöglich gemacht.

Für Gesprächsstoff sorgte einmal mehr FINMA-Präsidentin Marlene Amstad. Sie wollte glauben machen, sie habe die Krisenbank Credit Suisse gewissermassen «geerbt» und lediglich das Problem lösen müssen. Die Faktenlage spricht eine andere Sprache: Amstad sitzt seit 2016 im FINMA-Verwaltungsrat, war ab 2018 dessen Vizepräsidentin und präsidiert das Gremium seit Anfang 2021. Sie hat den Niedergang der Grossbank von Berufs wegen über Jahre begleitet – und in ihrer früheren Laufbahn selbst für die Credit Suisse gearbeitet, im quantitativen Kreditrisiko-Management. Als sämtliche anderen Verantwortlichen der dramatischen Monate 2022/23 längst abgetreten waren, blieb sie als Einzige im Amt. Von einer Erbschaft zu sprechen, ist eine bemerkenswerte Umdeutung der eigenen Rolle.

Bemerkenswert ist auch ein zweiter Auftritt. Andréa Maechler, einst Blockchain-Vorreiterin im Direktorium der Schweizerischen Nationalbank und heute bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, sprach von der Tokenisierung der Zentralbankreserven. Auch hier gilt: Damit wird die alte Finanzwelt festgezurrt, nicht eine neue gebaut.

Während die Welt weiterbaut

Der Kontrast zum Rest der Welt fällt umso schärfer aus. In Asien arbeiten Banken und Konzerne daran, das gesamte Handelsgeschäft über Blockchains und Smart Contracts abzuwickeln – Geld fliesst automatisch an den Produzenten, sobald der Kunde in Übersee die Ware erhalten hat. Am Golf nutzt man die Tokenisierung, um Immobilien und Grossprojekte für globale Investoren zugänglich zu machen.

Und die USA? Sie haben mit dem im Juli 2025 von Präsident Trump unterzeichneten Genius Act den ersten bundesweiten Rechtsrahmen für Stablecoins geschaffen. Das Kalkül dahinter ist strategisch: Wer einen dollargedeckten Stablecoin ausgibt, muss diesen vollständig mit US-Dollar oder kurzfristigen Staatsanleihen hinterlegen. So verankert Washington den Dollar im digitalen Zahlungsverkehr, schafft zusätzliche Nachfrage nach amerikanischen Staatspapieren und entlastet den eigenen Haushalt bei den Zinsen. Geopolitik mit den Mitteln der Geldpolitik – elegant und brutal zugleich.

Europa, die Schweiz eingeschlossen, freut sich derweil, die Risiken der Krypto- und Fintech-Welt erfolgreich abgewehrt zu haben. Statt sich an den Innovatoren in Asien, am Golf und in Amerika zu orientieren, rennt das Land der EU und der Europäischen Zentralbank hinterher – Akteuren, die ihrerseits vor allem versuchen, die alte Finanzordnung zwischen Aufsicht, Notenbanken und Kreditinstituten so lange wie möglich zu retten. Der digitale Euro wird verschoben und verschoben, weil die EZB im Grunde gar keinen offiziellen Stablecoin will.

Einordnung

Das Erschütternde an dieser Entwicklung ist nicht das Tempo, mit dem andere voranschreiten. Es ist die Selbstzufriedenheit, mit der die Schweiz ihren Rückstand als Stabilitätserfolg verbucht. Eine Instant-Zahlung kostet hierzulande fünf Franken pro Transaktion – in der Kryptowelt wäre sie nahezu gratis. Wer das für eine vernachlässigbare Differenz hält, hat das Wesen technologischer Disruption nicht verstanden.

Ein Finanzplatz, der seine Pionierrolle einmal hatte und sie freiwillig abgibt, gewinnt sie nicht so leicht zurück. Die Schweiz hat über Jahrzehnte vom Ruf gelebt, dort zu sein, wo Geld am intelligentesten organisiert wird. Dieser Ruf war ein Standortvorteil von realem Wert. Ihn der Bequemlichkeit einer defensiven Regulierung zu opfern, ist keine Vorsicht. Es ist ein strategischer Fehler, dessen Preis sich erst in einigen Jahren beziffern lassen wird – wenn die Wertschöpfung des digitalen Geldes längst andernorts entstanden ist.