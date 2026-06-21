Nico Stino

Er sass in einer schlaflosen Nacht in Bangkok, fernab der Schweizer Strukturen, und schrieb nieder, was die Welt noch nicht sehen wollte: dass künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung nicht nur Arbeitsplätze verändern, sondern das Fundament unserer Gesellschaft erschüttern würden. Das war 2011. Heute, fünfzehn Jahre später, ist das Manifest von Thomas Schauffert kein visionäres Kuriosum mehr – es ist gelebte Realität.

Schauffert war jahrelang ein hochfunktionierendes Rädchen im Räderwerk des ISS-Konzerns. Budgets, KPIs, Marktanteile – die Sprache der Direktionsetage sass ihm so selbstverständlich wie ein gut geschnittener Anzug. Bis der Motor aufhörte zu drehen. Als die Nachricht über seine Freistellung kam, trat eine Stille ein, die er so noch nie erlebt hatte. «Zum ersten Mal hörte ich nicht das Unternehmen. Zum ersten Mal hörte ich mich selbst», schreibt er in seinem Manifest vom 16. Juni 2026.

Zwei Seelen, eine Identität

Was folgte, war keine klassische Karrierewende. Es war eine Fusion. Schauffert hatte sein ganzes Leben zwei Welten streng getrennt gehalten: den disziplinierten Manager auf der einen, den leidenschaftlichen Musiker auf der anderen Seite. In der Stille nach der Freistellung erkannte er, dass diese Grenze künstlich war – und liess sie fallen.

Aus dieser Erkenntnis entstand «THS sounds words & life», sein Coaching- und Entwicklungskonzept, das auf einer simplen, aber tiefgreifenden Hierarchie beruht: Zuerst der Klang – die innere Haltung, die Frequenz des Menschen. Dann das Wort – die bewusste Absicht, die Struktur. Und schliesslich die Wirksamkeit – das, was im Aussen entsteht, wenn beides in Einklang ist. Kein Marketingslogan, wie Schauffert betont, sondern die Architektur seiner Identität.

Die Djembe als Führungsinstrument

Was Schaufferts Ansatz von jenem üblicher Mentaltrainer unterscheidet, ist sein konsequenter Griff zur Praxis. In Konferenzräumen grosser Firmen, auf Schulhöfen, in privaten Kreisen – überall verteilt er Djembes. Westafrikanische Trommeln, die keine Vorkenntnisse verlangen und keine Hierarchien kennen.

Der Moment der Wandlung, den er beschreibt, ist stets derselbe: Anfangs starre Gesichter hinter der Fassade der Professionalität. Dann der erste Rhythmus. Und plötzlich gibt es keinen Chef und keinen Untergebenen mehr, nur noch den gemeinsamen Takt. Wer zu schnell ist, passt sich an. Wer zu langsam ist, wird mitgezogen. Die Gruppe wird zum Klangkörper.

Das ist keine Metapher. Es ist Führungstheorie, die sich in Echtzeit beweist.

Von Uganda bis Thailand

Schaufferts Schule war die Welt. In Uganda lernte er, dass Verbindung keine Verträge braucht – dass Gemeinschaft eine natürliche soziale Architektur ist, die wir im Westen systematisch verlernt haben. In Brasilien erlebte er, wie Rhythmus jahrelange Blockaden löst, die Leistungsdruck in Körper eingebrannt hatte. Und in Thailand, in seinen «Pura Vida»-Retreats, entwickelte er die Praxis der radikalen Reduktion: vierzehn Tage ohne Handy, ohne gesellschaftliche Rollen, ohne den Lärm des Alltags – bis das eigene Instrument wieder gestimmt ist.

Diese Reisen sind kein spiritueller Tourismus. Sie sind die empirische Grundlage eines Mannes, der verstehen wollte, wie Menschen unter verschiedenen Bedingungen «klingen».

Der Mont Blanc und die Scherben

Wahrer Klang entsteht nur unter Druck – das ist eine weitere Überzeugung Schaufferts, und er hat sie körperlich erprobt. Der Aufstieg auf den Mont Blanc, barfuss über scharfe Glasscherben gehen, Stahlstangen mit blossen Händen biegen: Was wie inszenierte Spektakel klingt, versteht Schauffert als existenzielle Lehrstücke über Atem, Fokus und Präsenz. Auf dem Gipfel, in dünner Luft und Kälte, bleibt keine Managementtheorie übrig. Nur der Atem.

Diese Grenzerfahrungen übersetzt er in seinen Alltag als Coach und in jenen seiner Klientinnen und Klienten. Nicht als Mutprobe, sondern als Training für das, was er «radikale Präsenz» nennt – die Fähigkeit, in jedem Moment vollständig da zu sein.

Basel als Ankerplatz einer universellen Idee

Die «Ode to Joy»-Community, die Schauffert in Birsfelden und Basel aufgebaut hat, versteht sich als physischen Resonanzraum – als lebendiges Modell dafür, wie Gemeinschaft jenseits von Kontrolle und Hierarchie funktionieren kann. Friedrich Schillers Worte, Beethovens Töne: Was zwei Jahrhunderte lang als musikalisches Ideal galt, soll hier zur gelebten Kooperationsstruktur werden.

Am 25. Juli lädt Schauffert zur nächsten kollektiven Ausrichtung. Kein passives Event, wie er betont, sondern eine aktive Bündelung der Frequenzen. Wer spürt, dass es Zeit ist – der ist eingeladen.

In einer Welt, in der KI zunehmend das Analytische und Repetitive übernimmt, setzt Schauffert auf das, was Maschinen nicht replizieren können: empathische Resonanz, intuitives Verstehen, kreatives Schöpfen aus der Stille. «Wir sind nicht dazu da, die Maschine zu kopieren», schreibt er. «Wir sind dazu da, das zu bewahren, was die Maschine niemals haben wird.»

Kein schlechtes Manifest für eine schlaflose Nacht in Bangkok.

Musik, Kultur, Schweiz Thailand ein Gespräch mit Thomas Schauffert

https://youtu.be/0nWH46iv8L8

Thomas Schauffert ist Gründer von THS sounds words & life und Initiator der Ode to Joy-Community in der Region Basel.

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