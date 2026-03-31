Vom illegalen Poker zu tickenden Zeitbomben

Historisches Urteil in Texas: Einer Jury im US-Bundesstaat Texas hat einem schwer misshandelten siebenjährigen Jungen und seiner Familie eine Entschädigung von insgesamt rund einer Milliarde Dollar zugesprochen. Es gilt als das höchste Urteil, das je in einem Kindesmissbrauchsfall in den USA gefällt wurde. Der Täter verbüßt bereits eine 40-jährige Haftstrafe.

Todesstrafe in Israel: Das israelische Parlament (Knesset) hat einen umstrittenen Gesetzentwurf gebilligt, der die Todesstrafe für Terroristen vorsieht. Das Gesetz, das insbesondere auf palästinensische Attentäter zielt, stieß international, unter anderem in Deutschland und der EU, auf scharfe Kritik.

Drogenfund am Flughafen: Die schottische Influencerin Ellie Crampsie wurde am Flughafen Edinburgh mit über 17 Kilogramm Cannabis in ihrem Gepäck erwischt. Die 23-Jährige kehrte gerade aus einem Thailand-Urlaub zurück; ihr droht nun eine mehrjährige Gefängnisstrafe.