Vom illegalen Poker zu tickenden Zeitbomben

Historisches Urteil in Texas: Einer Jury im US-Bundesstaat Texas hat einem schwer misshandelten siebenjährigen Jungen und seiner Familie eine Entschädigung von insgesamt rund einer Milliarde Dollar zugesprochen. Es gilt als das höchste Urteil, das je in einem Kindesmissbrauchsfall in den USA gefällt wurde. Der Täter verbüßt bereits eine 40-jährige Haftstrafe.
Todesstrafe in Israel: Das israelische Parlament (Knesset) hat einen umstrittenen Gesetzentwurf gebilligt, der die Todesstrafe für Terroristen vorsieht. Das Gesetz, das insbesondere auf palästinensische Attentäter zielt, stieß international, unter anderem in Deutschland und der EU, auf scharfe Kritik.
Drogenfund am Flughafen: Die schottische Influencerin Ellie Crampsie wurde am Flughafen Edinburgh mit über 17 Kilogramm Cannabis in ihrem Gepäck erwischt. Die 23-Jährige kehrte gerade aus einem Thailand-Urlaub zurück; ihr droht nun eine mehrjährige Gefängnisstrafe.
US-Militär und Finanzkrise: Berichte thematisieren eine militärische Überdehnung der USA. Der Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ muss aufgrund langer Einsatzzeiten repariert werden, während die Munitionskosten im Irankrieg – allein 5,6 Milliarden Dollar in den ersten 48 Stunden – die US-Finanzen massiv belasten.
Nachrichten aus der Schweiz
Änderungen zum 1. April: In der Schweiz treten diverse Neuerungen in Kraft:
Die Swisscom erhöht die Abopreise für Mobile, Internet und TV.
In öffentlich zugänglichen Räumen gilt ab sofort ein Pyroverbot.
Beim Immobilienbau werden Lärmschutzregeln gelockert, um mehr Wohnraumverdichtung zu ermöglichen.
Ab dem 25. April gilt zudem ein vollständiges Importverbot für russisches Flüssiggas (LNG).
Posse um Zürcher Velospuren: Ein Streit zwischen Stadt und Kanton Zürich eskalierte, nachdem die Stadt am Neumühlequai temporäre Velospuren errichtet hatte. Der Kanton ließ diese am Wochenende unter Polizeischutz wieder abbauen, da sie gegen den kantonalen „Anti-Stau-Artikel“ verstoßen würden.
Razzia in Dietikon: Die Polizei hat zum dritten Mal eine Bar in Dietikon wegen illegalen Glücksspiels gestürmt. Dabei wurden 23 Personen an Spieltischen angetroffen und Bargeld sowie IT-Material beschlagnahmt.
Kritik der Finanzkontrolle: Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) warnt vor Defiziten bei der Generationengerechtigkeit. Mangelhafte Datengrundlagen bei Bundesprojekten führten dazu, dass ökologische und finanzielle Belastungen, etwa bei Munitionsaltlasten in Seen oder dem Munitionslager Mitholz, unterschätzt würden.
Wirtschaft und Unternehmen
Unruhe bei der UBS: In der Compliance-Abteilung der Schweizer Grossbank rumort es wegen der neuen Leiterin Michelle Bereaux. Erfahrene Manager bezweifeln ihre fachliche Eignung für diesen komplexen Bereich, da sie primär als Expertin für Integrationsprojekte gilt.
Chef-Abgang bei Mibelle: Der langjährige CEO der ehemaligen Migros-Tochter Mibelle, Peter Müller, verlässt das Unternehmen per Ende März. Nach der Übernahme durch die spanische Persán gibt es Berichte über interne Spannungen und ein striktes Homeoffice-Regime.
Gesundheit und Umwelt
Ernährungsstudie: Weltweit sterben jährlich über vier Millionen Menschen an Herzkrankheiten aufgrund falscher Ernährung. Hauptrisikofaktoren sind laut Studie ein Mangel an Nüssen, Samen und Vollkorn sowie ein zu hoher Salzkonsum.
Bleiverbot in Großbritannien: Das Vereinigte Königreich verbietet ab 2029 Bleimunition bei der Jagd vollständig. Ziel ist der Schutz der Natur vor jährlich über 7000 Tonnen giftigen Bleieintrags. In der Schweiz soll ein solches Verbot erst ab 2030 gelten.