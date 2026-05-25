Ein politischer Kommentar zu Naftali Bennett, dem modernen Zionismus und dem Schweigen der westlichen Linken

Bennett wartet schon

Während die internationale Gemeinschaft noch über das Erbe Benjamin Netanyahus debattiert, ist in Israel längst die nächste Machtfigur in den Startlöchern: Naftali Bennett. Der Name klingt für viele europäische Ohren nach dem, was er einmal war — ein gemässigterer Netanyahu-Gegner, vorübergehend Ministerpräsident, dann abgetreten. Doch wer Bennett für einen Moderaten hält, hat seine Aussagen offenbar nicht gehört.

Bennett hat öffentlich erklärt, dass der Iran für ihn nicht mehr die primäre Bedrohung darstellt. Die neue Gefahr, so Bennett, sei die Türkei — ein muslimisches Land mit 80 Millionen Einwohnern, NATO-Mitglied, Regionalmacht, und: ein souveräner Staat, der sich bisher einer israelischen Hegemonie im Nahen Osten widersetzt. Wer diese Aussage in ihrer geopolitischen Sprengkraft verstehen will, muss sie im Kontext lesen: Es ist dieselbe rhetorische Logik, mit der zuvor der Iran, der Libanon und Gaza zur existenziellen Bedrohung stilisiert wurden — als Vorstufe zur militärischen Eskalation.

Wer ist Naftali Bennett wirklich?

Bennett war es, der den rechtsextremen Politiker Bezalel Smotrich erstmals in die Knesset gehievt hat. Smotrich — der heute als Finanzminister in Netanyahus Kabinett sitzt und offen über die «freiwillige Auswanderung» der Palästinenser spricht — verdankt seinen politischen Aufstieg nicht zuletzt Bennett.

Bekannt ist Bennett auch für einen Satz, den er im israelischen Parlament ohne Bedauern äusserte: Er habe viele Araber und Palästinenser getötet — und es sei «in Ordnung», sie zu töten. Ein anderes Mal antwortete er dem arabisch-israelischen Parlamentsabgeordneten Ayman Odeh, der Gleichberechtigung und Demokratie einforderte, mit einer Aussage, die kaum als politischer Diskurs durchgeht: Die Juden hätten bereits einen Staat gehabt, als die Araber noch «auf Bäumen sassen wie Affen». Das sagte kein Randpolitiker. Das sagte ein ehemaliger Ministerpräsident des Staates Israel.

«Gaza ist nicht Netanyahu — Gaza ist Israel»

Ein zentrales Missverständnis im europäischen Diskurs lautet: Wenn Netanyahu weg ist, wird alles besser. Diese Hoffnung ist eine Illusion. Die Piloten, die im Libanon und in Gaza Bomben abwerfen — auf Wohnviertel, auf Spitäler, auf Schulen — sind keine Fanatiker aus dem religiösen Lager. Sie sind säkulare Israelis. Viele von ihnen würden sich selbst politisch «links der Mitte» verorten.

Es gibt keine israelische Linke im europäischen Sinne — keine Partei, die die palästinensische Zivilbevölkerung als gleichwertig betrachtet, die das Völkerrecht als bindend anerkennt, die ein Ende der Besatzung als politisches Ziel formuliert. Was es gibt, ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens für eine Militärpolitik, die international zunehmend als Genozid qualifiziert wird. Wer in Europa Israel-solidarisch ist, ohne diesen Konsens zu benennen, verteidigt nicht «die Demokratie» — er verteidigt Massaker.

Der Zionismus als Ideologie: Was Omar Bartov sagte

Omar Bartov ist kein palästinensischer Aktivist. Er ist ein jüdisch-amerikanischer Historiker, spezialisiert auf den Holocaust und Völkermord — und er war der erste jüdische Wissenschaftler in den USA, der öffentlich erklärte: Israel begeht einen Genozid in Gaza.

In einem Interview mit dem New Yorker, geführt von Chefredaktor David Remnick — selbst jüdisch-amerikanisch — sagte Bartov wörtlich: Der Zionismus habe sich verändert. Er sei nicht mehr die Ideologie einer Heimstätte für verfolgte Juden. Er habe sich in etwas verwandelt, das einen Völkermord produziert habe.

Das ist keine Aussage aus dem antiisraelischen Lager. Das ist die Schlussfolgerung eines anerkannten Genozid-Forschers, veröffentlicht in einem der renommiertesten Kulturmagazine der Welt. Bartov sitzt nicht auf einer Demonstration. Er sitzt an seinem Schreibtisch und analysiert — mit dem Handwerkszeug eines Historikers, der sein Leben dem Studium von Massenverbrechen gewidmet hat.

300 tote Journalisten — und kein Zugang für die Presse

Parallel zur militärischen Offensive läuft eine mediale Verdunkelungsstrategie: Israel hat seit Beginn der Offensive in Gaza über 300 palästinensische Journalistinnen und Journalisten getötet. Das sind keine Kollateralschäden. Das ist systematische Beseitigung von Zeugen.

Gleichzeitig bleibt Gaza für die internationale Presse gesperrt. Kein ausländischer Reporter darf ohne militärische Eskorte einreisen. Als die Herausgeberin des Economist, Zanny Minton Beddoes, Netanyahu in einem Interview danach fragte, weshalb Journalisten nach dem Waffenstillstand nicht eingelassen würden, antwortete dieser mit einer Begründung, die selbst wohlmeinende Beobachter nicht mehr ernst nehmen: man wolle die Journalisten schützen.

Was bleibt, sind die Bilder, Berichte und Texte palästinensischer Journalisten — viele von ihnen haben mit ihrem Leben dafür bezahlt. Ihre Aufnahmen, ihre Geschichten, die Gedichte der Kinder, die Zeugnisse der Überlebenden: Das ist das Archiv dieses Krieges. Und es ist entstanden, weil Menschen unter Lebensgefahr dokumentiert haben, was niemand sehen sollte.

Die Meloni-Geste und der italienische Ekel

In Italien hat Premierministerin Giorgia Meloni das Rüstungskooperationsabkommen mit Israel «vorübergehend» ausgesetzt. Es ist eine kosmetische Geste — in der Substanz ohne Bedeutung, solange keine dauerhafte Aussetzung folgt. Aber sie ist symptomatisch: Selbst eine Regierungschefin, die ideologisch nicht im Verdacht steht, pro-palästinensisch zu sein, reagiert auf den innenpolitischen Druck. Dieser Druck kommt aus der Bevölkerung — aus einem tiefen, wachsenden Ekel der italienischen Öffentlichkeit gegenüber dem, was in Gaza geschieht.

Einordnung

Das Dokument, das diesem Artikel zugrunde liegt, ist die Abschrift eines politischen Monologs — leidenschaftlich, analytisch, stellenweise polemisch. Es nennt Dinge beim Namen, die in vielen europäischen Redaktionen noch immer umschrieben werden. Die Kernthesen sind nicht sensationalistisch, sondern durch öffentliche Aussagen, namentlich genannte Quellen und dokumentierte Ereignisse belegbar.

Der nächste israelische Ministerpräsident heisst möglicherweise Naftali Bennett. Er hat erklärt, wen er als nächste Bedrohung betrachtet. Die Welt sollte ihm zuhören.