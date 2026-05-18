Nico Stino | Swissvox

In Bern wird derzeit nicht nur über den Inhalt der Bilateralen III gestritten — sondern über die Spielregeln der Abstimmung selbst. Eine Kommission hat mit dem denkbar knappsten Entscheid eine Debatte ausgelöst, die weit über technische Verfahrensfragen hinausgeht. Es geht um die Grundfrage der Schweizer Demokratie: Wer setzt die Regeln?

Zwei Instrumente, ein grundlegender Unterschied

Um zu verstehen, was auf dem Spiel steht, lohnt ein Blick auf die Grundlagen. In der Schweiz kennt das direkte Demokratierecht zwei Formen des Referendums.

Das fakultative Referendum greift nur, wenn Bürgerinnen und Bürger aktiv mobilisieren: Innerhalb von 100 Tagen müssen 50’000 Unterschriften gesammelt werden. Gelingt das, entscheidet das Stimmvolk über einen Parlamentsbeschluss — und dafür reicht das einfache Volksmehr: Die Mehrheit der Abstimmenden gibt den Ausschlag.

Das obligatorische Referendum hingegen ist verfassungsmässig vorgeschrieben — bei Verfassungsänderungen und beim Beitritt zu supranationalen Organisationen wie der UNO. Hier reicht das Volksmehr allein nicht. Es gilt das doppelte Mehr: Das Volk muss zustimmen, und gleichzeitig muss auch eine Mehrheit der Kantone — das sogenannte Ständemehr — Ja sagen.

Genau diese Unterscheidung ist der Kern des aktuellen Streits.

Wer will was — und warum?

Der Bundesrat schlägt für die Bilateralen III das einfache Volksmehr vor. Seine Begründung ist klar: Auch die Bilateralen I und II wurden auf diesem Weg ratifiziert. Und 2012 lehnte das Schweizer Stimmvolk mit fast 75 Prozent eine Initiative ab, die ein obligatorisches Referendum für internationale Verträge gefordert hatte. Hinter dem Bundesrat stehen fünf der sieben im Parlament vertretenen Parteien: SP, Grüne, GLP, FDP und EVP.

Bemerkenswert ist ausserdem, dass sich auch die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) mit 15 zu 10 Stimmen gegen das Ständemehr ausgesprochen hat. Das Instrument, das eigentlich dem Schutz der Kantone dient, wird von den Kantonsregierungen selbst in diesem Fall abgelehnt — vermutlich weil sie über ihre Konferenz in acht von vierzehn Verhandlungsgruppen mit der EU eingebunden waren und das ausgehandelte Paket nicht durch eine zusätzliche Hürde gefährden wollen.

Auf der Gegenseite stehen SVP und EDU. Ihr zentrales Argument: Die Bilateralen III seien kein gewöhnlicher Vertrag. Das Paket verpflichte die Schweiz zur dynamischen Rechtsübernahme — künftig muss die Schweiz EU-Recht in bestimmten Bereichen laufend und automatisch übernehmen. Nicht nur das Schweizer Parlament, sondern auch Brüssel setzt neues Recht. Kritiker sprechen von einer faktischen Verfassungsänderung durch die Hintertür.

Dazu kommt ein historisches Argument: Das Parlament hat in der Vergangenheit dreimal ein Referendum mit Ständemehr angeordnet, obwohl die Verfassung es nicht verlangte — beim Völkerbundbeitritt 1920, beim Freihandelsabkommen mit der EWG 1972 und beim EWR-Beitritt 1992. Warum also nicht bei einem Abkommen, das nach Ansicht der Gegner noch weiter geht als all diese?

Die Zahlen machen den Unterschied

Wer die Hürden versteht, versteht die politische Sprengkraft dieser Debatte.

Laut aktuellen Umfragen sprechen sich rund 55 bis 60 Prozent des Stimmvolkes für die Bilateralen III aus. Mit dem einfachen Volksmehr wäre das eine komfortable Mehrheit. Mit Ständemehr aber sieht die Rechnung anders aus.

Politikwissenschaftler der Universität Bern haben ermittelt: Für ein sicheres Ständemehr braucht es ein Volksmehr von mindestens rund 55 Prozent — weil die Bevölkerungsverteilung zwischen grossen und kleinen Kantonen ungleich ist und kleinere Kantone tendenziell konservativer abstimmen. Zum Vergleich: Bei den Bilateralen II reichten 54,6 Prozent Volksjastimmen nicht aus, um das Ständemehr zu sichern. Eine klare Volksmehrheit kann also trotzdem scheitern.

Die Wahl der Abstimmungsregel ist damit keine Verfahrensfrage — sie ist eine politische Richtungsentscheidung.

Der Paukenschlag aus der Kommission

Genau in diesem Spannungsfeld kam es kürzlich zu einem unerwarteten Schachzug. Die staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) wurde mit der Vorberatung der Referendumsfrage beauftragt. Dort folgte die Kommission dem Vorschlag des St. Galler Verfassungsrechtsprofessors Stephan Schmid: Statt direkt darüber zu streiten, ob das Ständemehr automatisch ausgelöst wird, solle man die Bilateralen III mit einer Änderung der Bundesverfassung verknüpfen. Jede Verfassungsänderung untersteht automatisch dem obligatorischen Referendum — und damit dem doppelten Mehr.

Die Kommission reichte dazu eine parlamentarische Initiative ein. Der Entscheid fiel mit sechs zu sechs Stimmen — der Stichentscheid der Kommissionspräsidentin gab den Ausschlag.

Nun liegt der Ball bei der staatspolitischen Kommission des Nationalrats (SPK-N). Dort sind die Befürworter des einfachen Volksmehrs in der Mehrheit — der Vorschlag dürfte scheitern. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Dritte Front: Die Kompassinitiative

Eine weitere Variable ist die Kompassinitiative, die bereits mit über 111’000 Unterschriften zustande gekommen ist. Sie verlangt, dass alle Staatsverträge, die der Schweiz wesentliche neue Regeln aufzwingen, zwingend Volk und Stände passieren müssen.

Entscheidend: Die Initiative enthält eine Rückwirkungsklausel. Selbst wenn die Bilateralen III zuerst mit dem einfachen Volksmehr angenommen werden sollten, könnte die Kompassinitiative dieses Ergebnis nachträglich wieder kippen — sofern sie anschliessend an der Urne obsiegt.

Einordnung

Die Frontlinien in dieser Debatte verlaufen mit bemerkenswerter Präzision entlang des inhaltlichen Lagers. Wer für die Bilateralen III ist, will tiefe Hürden. Wer dagegen ist, fordert hohe. Das ist keine Überraschung — aber es macht die Debatte um die Abstimmungsregel zu einem politisch aufgeladenen Akt, der über das reine Verfahrensrecht hinausgeht.

Wenn Befürworter eines Vertragspakets, das nach eigenem Bekunden weitreichender ist als alle früheren Abkommen dieser Art, gleichzeitig die kleinstmöglichen demokratischen Anforderungen einfordern, ist das eine Haltung, die sich rechtfertigen lassen muss.

Direkte Demokratie lebt nicht von der Bequemlichkeit der Mehrheit — sondern von der Bereitschaft, auch schwierige Abstimmungen anzunehmen.